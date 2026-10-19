¿Qué estudios médicos necesitas según tu edad?

¿Qué estudios médicos necesitas según tu edad?

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Conoce los estudios y revisiones recomendados en cada etapa de la vida, considerando las necesidades de mujeres y hombres, así como sus factores de riesgo

Vida
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Un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la carga de morbilidad, revela que una proporción sustancial de las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes tipo 2 o el colesterol elevado, se desarrollan de forma asintomática durante años. Para cuando aparecen las primeras molestias, el daño vascular o tisular ya ha comenzado. La verdadera diferencia en la calidad y expectativa de vida no la marca el tratamiento tardío, sino la prevención oportuna.

Si te sientes perfectamente, esta es la guía de monitoreo que deberías seguir según tu etapa de vida, sexo y factores de riesgo, basada en las recomendaciones de instituciones como la U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), la American Cancer Society (ACS), la American Diabetes Association (ADA) y la Bone Health & Osteoporosis Foundation (BHOF).

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DE 20 A 29 AÑOS: UNA LÍNEA BASE

A esta edad el cuerpo suele responder con vitalidad, pero es el momento clave para identificar riesgos silenciosos y establecer antecedentes. De forma general, es indispensable monitorear la presión arterial (al menos una vez al año), el perfil de lípidos (colesterol y triglicéridos) para descartar hipercolesterolemia familiar, y la glucosa en ayunas.

En el caso de las mujeres, es importante la revisión ginecológica anual con citología vaginal (Papanicolaou) a partir de los 21 años o al iniciar la vida sexual. En los hombres, se sugiere la autoexploración testicular mensual para detectar bultos o cambios de tamaño, ya que el cáncer testicular es más frecuente en jóvenes.

Si existen antecedentes familiares de diabetes o hipertensión, es necesario someterse a estudios de laboratorio más detallados desde esta década.

$!Cada etapa de la vida requiere una atención médica acorde con las necesidades del organismo.
Cada etapa de la vida requiere una atención médica acorde con las necesidades del organismo. FOTO: MAGNIFIC

DE 30 A 39 AÑOS: EL DESGASTE SILENCIOSO

El estrés laboral, los cambios metabólicos y el sedentarismo empiezan a pasar factura sin dar avisos claros. Entre los estudios clave destacan la biometría hemática, la química sanguínea y el perfil lipídico cada 1 o 2 años, así como el seguimiento del índice de masa corporal (IMC) y el perímetro abdominal.

Las mujeres deben continuar con su evaluación ginecológica, sumando la prueba del Virus del Papiloma Humano (VPH) al Papanicolaou, además de la autoexploración mamaria mensual y el examen clínico anual. Por su parte, los hombres requieren una revisión cardiovascular y metabólica periódica.

En personas fumadoras o con sobrepeso, es aconsejable añadir un electrocardiograma en reposo y el perfil tiroideo (TSH).

DE 40 A 49 AÑOS: LA DETECCIÓN TEMPRANA

A partir de los 40 años, la incidencia de patologías crónicas u oncológicas se incrementa significativamente. Es momento de revisar la glucosa y la hemoglobina glucosilada (HbA1c) para descartar prediabetes, llevar un control semestral de la presión arterial y realizar exámenes de la vista regulares para detectar presbicia o glaucoma.

Las mujeres deberán realizarse una mastografía anual o bianual como estándar de oro en la prevención del cáncer de mama. Los hombres tienen que evaluar su salud prostática mediante la prueba de antígeno prostático específico (PSA) y consulta urológica.

A partir de los 45 años (o antes si hay historial familiar de pólipos o cáncer colorrectal), se debe iniciar el tamizaje intestinal mediante prueba de sangre oculta en heces o colonoscopia.

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La detección oportuna favorece decisiones informadas para cuidar la salud a largo plazo. FOTO: MAGNIFIC

DE 50 A 59 AÑOS: UN BLINDAJE ORGÁNICO

La prevención se enfoca en la salud cardiovascular, ósea y digestiva. De forma general, se debe consolidar el tamizaje de cáncer colorrectal y realizar una evaluación integral del riesgo cardiovascular.

En las mujeres, se recomienda dar seguimiento a la densidad ósea, mantener la mastografía anual y llevar un control peri/postmenopáusico. En los hombres, el chequeo de próstata (PSA y examen clínico) es fundamental. Las personas con antecedentes de tabaquismo crónico deben consultar la pertinencia de una tomografía de tórax de baja dosis.

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Conocer los antecedentes familiares ayuda a orientar los estudios y revisiones médicas. FOTO: MAGNIFIC

DE 60 AÑOS EN ADELANTE: PRESERVAR LA AUTONOMÍA

El objetivo evoluciona hacia la detección de fragilidad, prevención de caídas y mantenimiento cognitivo. Todos los adultos mayores deben realizarse una densitometría ósea para detectar osteoporosis, además de valoraciones auditivas y visuales completas, y aplicarse las vacunas contra neumococo, influenza y herpes zóster.

Asimismo, el monitoreo renal (creatinina y examen general de orina), la valoración cognitiva básica y la revisión de la movilidad son indispensables para garantizar la calidad de vida.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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