Qué necesitas saber sobre las pastillas para dormir

Hay situaciones en las que el uso juicioso de somníferos puede ser útil, como durante un episodio de insomnio de dos o tres semanas a causa de un acontecimiento específico. Un médico también puede recomendar pastillas para dormir como último recurso si no se ha conseguido un sueño reparador después de probar con cambios en el estilo de vida, como no ver pantallas por la noche, y tácticas de terapia cognitivo-conductual diseñadas en específico para dormir.

¿Qué tan malo es tomar pastillas para dormir todas las noches?

No se ha estudiado bien el efecto de los antihistamínicos de venta libre sobre el sueño y la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño recomienda evitar su uso para tratar el insomnio. Muchos pueden permanecer en tu sistema y provocar somnolencia y caídas durante el día. Su uso a largo plazo puede acarrear riesgos de problemas de memoria, confusión y estreñimiento, los cuales pueden ser más acentuados en adultos mayores. Algunos estudios han sugerido que el uso prolongado de antihistamínicos está asociado con un mayor riesgo de demencia, aunque el vínculo no es definitivo.

Aunque no se consideran pastillas para dormir, muchas personas también toman suplementos para combatir el insomnio, como la hormona melatonina. Según los expertos, es importante considerar que muchos suplementos no han sido sometidos a pruebas rigurosas de eficacia y pueden no contener la cantidad de melatonina indicada en sus etiquetas... o no tener nada.

Las pastillas para dormir recetadas tienen sus propios efectos secundarios, desde mareos y dolores de cabeza hasta problemas gastrointestinales. Tampoco debes mezclarlas con determinados fármacos y sustancias, como el alcohol, los opiáceos y los antidepresivos. Hacerlo puede deprimir todavía más el sistema nervioso central y ralentizar la respiración, lo cual puede ser peligroso, explicó Neubauer. Además, los somníferos recetados pueden provocar sonambulismo o alterar mucho la manera de conducir.

Con el tiempo, el cuerpo se puede acostumbrar a estas pastillas, de ahí que la gente a menudo termine por necesitar dosis más altas para obtener el mismo efecto, afirmó Rodriguez. Con algunos de estos fármacos, en especial las benzodiacepinas, esta dependencia puede escalar hasta convertirse en adicción. Por eso a veces es tan difícil dejar de tomar medicamentos, y es la razón de que mucha gente los tome durante años.