Revelados los nominados a los Grammy 2026: ¿quiénes luchan por la gran noche?

Este 7 de noviembre de 2025, la Recording Academy ha dado a conocer la esperada lista de nominados para la edición 68 de los premios Grammy Awards 2026, que se celebrará el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles.

La ceremonia promete un espectáculo cargado de grandes regresos, revelaciones y un fuerte protagonismo de la música latina, lo que la convierte en uno de los eventos más esperados del año.

¿Por qué este año es especial?

La premiación introduce dos nuevas categorías: Mejor Álbum Tradicional Country y Mejor Portada de Álbum.

El periodo de elegibilidad abarca del 31 de agosto de 2024 al 30 de agosto de 2025, lo que redefine las referencias de lo que fue “el año” en música.

Artistas consolidados y emergentes se enfrentan en las categorías principales, un reflejo de la diversidad sonora de hoy.

¿Cuáles son los favoritos?

Voces como Kendrick Lamar, que lidera la lista de nominaciones, y Lady Gaga se perfilan con fuerza para los premios mayores. Además, la irrupción de la música latina y propuestas no tradicionales les da un giro interesante a los Grammy 2026.