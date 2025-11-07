Revelados los nominados a los Grammy 2026: ¿quiénes luchan por la gran noche?

Vida
/ 7 noviembre 2025
    Revelados los nominados a los Grammy 2026: ¿quiénes luchan por la gran noche?
    Este 7 de noviembre de 2025, la Recording Academy ha dado a conocer la esperada lista de nominados para la edición 68 de los premios Grammy 2026. Foto: Rebeca Gallardo

Los Grammy 2026 se perfilan como la cita musical del año, cargada de nombres sonados, revelaciones frescas y un panorama de géneros cada vez más abierto.

Este 7 de noviembre de 2025, la Recording Academy ha dado a conocer la esperada lista de nominados para la edición 68 de los premios Grammy Awards 2026, que se celebrará el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles.

La ceremonia promete un espectáculo cargado de grandes regresos, revelaciones y un fuerte protagonismo de la música latina, lo que la convierte en uno de los eventos más esperados del año.

¿Por qué este año es especial?

La premiación introduce dos nuevas categorías: Mejor Álbum Tradicional Country y Mejor Portada de Álbum.

El periodo de elegibilidad abarca del 31 de agosto de 2024 al 30 de agosto de 2025, lo que redefine las referencias de lo que fue “el año” en música.

Artistas consolidados y emergentes se enfrentan en las categorías principales, un reflejo de la diversidad sonora de hoy.

¿Cuáles son los favoritos?

Voces como Kendrick Lamar, que lidera la lista de nominaciones, y Lady Gaga se perfilan con fuerza para los premios mayores. Además, la irrupción de la música latina y propuestas no tradicionales les da un giro interesante a los Grammy 2026.

Artistas consolidados y emergentes se enfrentan en las categorías principales, un reflejo de la diversidad sonora de hoy. ALMA REBECA GALLARDO TORAL

Lista completa de nominados a los Grammy 2026

Compositor del año

Amy Allen

Edgar Barrera

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Mejor álbum pop del año

Swag — Justin Bieber

Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter

Something Beautiful — Miley Cyrus

Mayhem — Lady Gaga

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)

Mejor Productor del Año

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Mejor Actuación de Pop

Daisies — Justin Bieber

Manchild — Sabrina Carpenter

Disease — Lady Gaga

The Subway — Chappell Roan

Messy — Lola Young

Mejor Álbum de Rock

private music — Deftones

I Quit — Haim

From Zero — Linkin Park

Never Enough — Turnstile

Idols — Yungblud

Grabación del Año

Debí tirar más fotos — Bad Bunny

Manchild — Sabrina Carpenter

Anxiety — Doechii

Wildflower — Billie Eilish

Abracadabra — Lady Gaga

Luther — Kendrick Lamar con SZA

The Subway — Chappell Roan

APT . — Rosé & Bruno Mars

Mejor Artista Revelación

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Álbum del Año

Debí tirar más fotos — Bad Bunny

Swag — Justin Bieber

Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter

Let God Sort ’em Out — Clipse, Pusha T & Malice

Mayhem — Lady Gaga

GNX — Kendrick Lamar

Mutt — Leon Thomas

Chromakipia — Tyler, The Creator

Mejor Álbum R&B

Beloved — Giveon

Why Not More? — Coco Jones

The Crown — Ledisi

Escape Room — Teyana Taylor

Mutt — Leon Thomas

Mejor Disco Rap

Let God Sort ’em Out — Clipse, Pusha T & Malice

Glorious — GloRilla

God Does Like Ugly — JID

GNX — Kendrick Lamar

Chromakopia — Tyler, The Creator

Mejor Álbum de Teatro Musical

Buena Vista Social Club

Death Becomes Her

Gypsy

Just in Time

Maybe Happy Ending

Mejor Canción del Año

Abracadabra — Lady Gaga

Anxiety — Doechii

APT . — Bruno Mars & Rosé

DtMF — Bad Bunny

Golden — KPop Demon Hunters

Luther — Kendrick Lamar con SZA

Manchild — Sabrina Carpenter

WILDFLOWER — Billie Eilish

Mejor Actuación de Pop en Colaboración

Defying Gravity — Cynthia Erivo & Ariana Grande

Golden — HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Gabriela — KATSEYE

APT . — ROSÉ & Bruno Mars

30 For 30 — SZA & Kendrick Lamar

BEST COUNTRY SOLO PERFORMANCE

“Nose on the Grindstone,” Tyler Childers

“Good News,” Shaboozey

“Bad As I Used to Be,” Chris Stapleton

“I Never Lie,” Zach Top

“Somewhere Over Laredo,” Lainey Wilson

BEST ROCK ALBUM

“private music,” Deftones

“I Quit,” HAIM

“From Zero,” Linkin Park

“NEVER ENOUGH,” Turnstile

“Idols,” YUNGBLUD

BEST ROCK PERFORMANCE

“U Should Not Be Doing That,” Amyl and The Sniffers

“The Emptiness Machine,” Linkin Park

“NEVER ENOUGH,” Turnstile

“Mirtazapine,” Hayley Williams

“Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning,” YUNGBLUD f/ Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

BEST R&B ALBUM

“BELOVED,” GIVĒON

“Why Not More?” Coco Jones

“The Crown,” Ledisi

“Escape Room,” Teyana Taylor

“MUTT,” Leon Thomas

BEST R&B PERFORMANCE

“YUKON,” Justin Bieber

“It Depends,” Chris Brown f/ Bryson Tiller

“Folded,” Kehlani

“MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk),” Leon Thomas

“Heart Of A Woman,” Summer Walker

Los Grammy 2026 se perfilan como la cita musical del año, cargada de nombres sonados, revelaciones frescas y un panorama de géneros cada vez más abierto. Mantente atento al 1 de febrero de 2026, cuando conoceremos finalmente quiénes se llevan las estatuillas. Y mientras tanto... ¡comienza a escuchar, explorar y compartir!

