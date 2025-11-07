Revelados los nominados a los Grammy 2026: ¿quiénes luchan por la gran noche?
Los Grammy 2026 se perfilan como la cita musical del año, cargada de nombres sonados, revelaciones frescas y un panorama de géneros cada vez más abierto.
Este 7 de noviembre de 2025, la Recording Academy ha dado a conocer la esperada lista de nominados para la edición 68 de los premios Grammy Awards 2026, que se celebrará el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles.
La ceremonia promete un espectáculo cargado de grandes regresos, revelaciones y un fuerte protagonismo de la música latina, lo que la convierte en uno de los eventos más esperados del año.
¿Por qué este año es especial?
La premiación introduce dos nuevas categorías: Mejor Álbum Tradicional Country y Mejor Portada de Álbum.
El periodo de elegibilidad abarca del 31 de agosto de 2024 al 30 de agosto de 2025, lo que redefine las referencias de lo que fue “el año” en música.
Artistas consolidados y emergentes se enfrentan en las categorías principales, un reflejo de la diversidad sonora de hoy.
¿Cuáles son los favoritos?
Voces como Kendrick Lamar, que lidera la lista de nominaciones, y Lady Gaga se perfilan con fuerza para los premios mayores. Además, la irrupción de la música latina y propuestas no tradicionales les da un giro interesante a los Grammy 2026.
Lista completa de nominados a los Grammy 2026
Compositor del año
Amy Allen
Edgar Barrera
Tobias Jesso Jr.
Laura Veltz
Mejor álbum pop del año
Swag — Justin Bieber
Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
Something Beautiful — Miley Cyrus
Mayhem — Lady Gaga
I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)
Mejor Productor del Año
Dan Auerbach
Cirkut
Dijon
Blake Mills
Sounwave
Mejor Actuación de Pop
Daisies — Justin Bieber
Manchild — Sabrina Carpenter
Disease — Lady Gaga
The Subway — Chappell Roan
Messy — Lola Young
Mejor Álbum de Rock
private music — Deftones
I Quit — Haim
From Zero — Linkin Park
Never Enough — Turnstile
Idols — Yungblud
Grabación del Año
Debí tirar más fotos — Bad Bunny
Manchild — Sabrina Carpenter
Anxiety — Doechii
Wildflower — Billie Eilish
Abracadabra — Lady Gaga
Luther — Kendrick Lamar con SZA
The Subway — Chappell Roan
APT . — Rosé & Bruno Mars
Mejor Artista Revelación
Olivia Dean
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Álbum del Año
Debí tirar más fotos — Bad Bunny
Swag — Justin Bieber
Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
Let God Sort ’em Out — Clipse, Pusha T & Malice
Mayhem — Lady Gaga
GNX — Kendrick Lamar
Mutt — Leon Thomas
Chromakipia — Tyler, The Creator
Mejor Álbum R&B
Beloved — Giveon
Why Not More? — Coco Jones
The Crown — Ledisi
Escape Room — Teyana Taylor
Mutt — Leon Thomas
Mejor Disco Rap
Let God Sort ’em Out — Clipse, Pusha T & Malice
Glorious — GloRilla
God Does Like Ugly — JID
GNX — Kendrick Lamar
Chromakopia — Tyler, The Creator
Mejor Álbum de Teatro Musical
Buena Vista Social Club
Death Becomes Her
Gypsy
Just in Time
Maybe Happy Ending
Mejor Canción del Año
Abracadabra — Lady Gaga
Anxiety — Doechii
APT . — Bruno Mars & Rosé
DtMF — Bad Bunny
Golden — KPop Demon Hunters
Luther — Kendrick Lamar con SZA
Manchild — Sabrina Carpenter
WILDFLOWER — Billie Eilish
Mejor Actuación de Pop en Colaboración
Defying Gravity — Cynthia Erivo & Ariana Grande
Golden — HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
Gabriela — KATSEYE
APT . — ROSÉ & Bruno Mars
30 For 30 — SZA & Kendrick Lamar
BEST COUNTRY SOLO PERFORMANCE
“Nose on the Grindstone,” Tyler Childers
“Good News,” Shaboozey
“Bad As I Used to Be,” Chris Stapleton
“I Never Lie,” Zach Top
“Somewhere Over Laredo,” Lainey Wilson
BEST ROCK ALBUM
“private music,” Deftones
“I Quit,” HAIM
“From Zero,” Linkin Park
“NEVER ENOUGH,” Turnstile
“Idols,” YUNGBLUD
BEST ROCK PERFORMANCE
“U Should Not Be Doing That,” Amyl and The Sniffers
“The Emptiness Machine,” Linkin Park
“NEVER ENOUGH,” Turnstile
“Mirtazapine,” Hayley Williams
“Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning,” YUNGBLUD f/ Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
BEST R&B ALBUM
“BELOVED,” GIVĒON
“Why Not More?” Coco Jones
“The Crown,” Ledisi
“Escape Room,” Teyana Taylor
“MUTT,” Leon Thomas
BEST R&B PERFORMANCE
“YUKON,” Justin Bieber
“It Depends,” Chris Brown f/ Bryson Tiller
“Folded,” Kehlani
“MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk),” Leon Thomas
“Heart Of A Woman,” Summer Walker
Los Grammy 2026 se perfilan como la cita musical del año, cargada de nombres sonados, revelaciones frescas y un panorama de géneros cada vez más abierto. Mantente atento al 1 de febrero de 2026, cuando conoceremos finalmente quiénes se llevan las estatuillas. Y mientras tanto... ¡comienza a escuchar, explorar y compartir!