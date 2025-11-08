¿Sabías que las mascotas también contaminan?, así puedes reducir su impacto climático

NUEVA YORK- La idea de que “las mascotas son miembros de la familia” no es solo un dulce sentimiento. Los datos muestran que los dueños de mascotas compran cada vez más alimentos que se asemejan a sus propias dietas.

La tendencia a adquirir alimentos para mascotas refrigerados, “frescos” o incluso “aptos para consumo humano” puede tener un costo más allá del presupuesto.

TE PUEDE INTERESAR: Cómo la IA y las redes sociales contribuyen a la ‘podredumbre mental’

Una de las decisiones más intensivas en términos de impacto climático es si deberíamos tener una mascota. Esto se debe a la misma razón por la que los humanos tenemos un gran impacto: comen todos los días. Y la mayoría de ellas come carne. El impacto ambiental de la carne incluye la tierra en la que vivió el animal, la comida que consumió, los desechos que generó y otros factores.

”¿Qué más hacen las mascotas? Tenemos que alimentarlas. Creo que esa es la razón número uno”, señalo Allison Reser, directora de sostenibilidad e innovación en la Pet Sustainability Coalition.

Pero al igual que las personas, el impacto de una mascota en el planeta puede variar mucho según su dieta.

¿Los alimentos “aptos para consumo humano” tienen mejor calidad?

El marketing de alimentos para mascotas de mayor calidad sugiere que son más saludables.

Sin embargo, no hay muchas pruebas que indiquen que los alimentos refrigerados, frescos o aptos para consumo humano produzcan mejores resultados de salud para las mascotas, según Alison Manchester, profesora asistente de ciencias clínicas en el Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell.

“Creo que gran parte de esto se basa en el marketing y en tratar a las mascotas como miembros de la familia”, afirma.

Señala que el alimento tradicional en croquetas y el alimento húmedo también pueden proporcionar una dieta perfectamente equilibrada para las mascotas, y a menudo se utilizan partes de animales que no son apetecibles para los humanos y que de otro modo podrían haberse desperdiciado.

Billy Nicholles, investigador de alimentos para mascotas en Bryant Research, dijo que la tendencia de usar carne apta para consumo humano en alimentos para mascotas aumenta su impacto climático porque las mascotas no solo comen partes de animales que, de otro modo, no se habrían utilizado.