¿Se acabó el fenómeno Shein? Desplazan al gigante de la moda rápida ante auge de Temu y AliExpress

“Shein solía ser una de las empresas de las que más se hablaba en el sector minorista. Podía detectar lo que quería la generación Z y, en cuestión de días, convertir esas corrientes en vestidos de malla de 10 dólares y tops cortos de 5 dólares”, reportó The New York Times en el artículo ‘Shein fue la gran novedad de la moda rápida, pero ha perdido impulso’. El fenómeno que acompañó el auge de esta marca trascendió las redes sociales, donde fue muy bien recibida con trends y hashtags como #Sheinhaul, que rápidamente se popularizó en TikTok en Estados Unidos, llegando a traspasar las fronteras.

Así, Shein desplazó a otras marcas que ya estaban bien establecidas desde hace años, como Zara y H&M. El medio de comunicación estadounidense refirió que Shein llegó a ser valorada en casi 100 mil millones de dólares. Pero, ¿qué ha pasado? ¿LA CAÍDA DE SHEIN? Hoy en día, la firma se mantiene en la cuerda floja. O al menos eso parece. The New York Times encontró que la minorista ahora equivale a apenas una fracción de su valor máximo. “Esto sucede después de que Estados Unidos y Europa desmantelaran las exenciones arancelarias a los productos baratos que habían ayudado a respaldar su modelo de bajo costo”, escribió la periodista Sui-Lee Wee.

“Para una empresa que generó tanta expectación durante tanto tiempo, al parecer la música se ha acabado”, comentó Juozas Kaziukenas, un analista independiente de comercio electrónico consultado por el referido medio. En México, la disminución en el interés digital también fue significativa. Pese a que la compañía cuenta con su propia aplicación, se registraron búsquedas orgánicas en Google. Basado en esto, VANGUARDIA encontró que entre el 2025 y lo que va del 2026, el volumen de búsquedas de Shein cayó en un 30 por ciento, de acuerdo con los datos brindados por Google Trends. RIVALES EN EL CONSUMO MASIVO EN MÉXICO Shein fue un parteaguas en el comercio digital o el ‘e-commerce’. Temu, otra aplicación, se puede definir como el competidor más directo de Shein, destacando por precios extremadamente bajos y una oferta muy variada que va desde moda y calzado hasta artículos para el hogar, herramientas y tecnología. Su modelo de gamificación ha derivado en el posicionamiento de los primeros lugares de las aplicaciones más descargadas de México. AliExpress es otra de las apps más reconocidas. Es veterana del grupo Alibaba, que ofrece ropa, accesorios y tecnología enviada directamente desde China. Actualmente cuenta con miles de vendedores independientes con precios de mayoreo, según Marketeros LATAM. Y, finalmente, está Cider, que es mayormente conocida como el “Shein aesthetic”, enfocada en la moda para jóvenes y tendencias virales de TikTok. Opiniones recopiladas de usuarios muestran que la calidad de sus artículos es ligeramente superior en cuanto a telas y acabados.

¿QUÉ VIENE PARA SHEIN? The New York Times asegura que Shein ahora intenta convencer a inversionistas de que su futuro va más allá de la ropa ultrabarata, “al vender acceso al sistema que construyó para diseñar, producir, comercializar y entregar productos de forma rápida”. De momento, se desconoce si la estrategia de la cadena de suministro ha rendido frutos. El medio de comunicación indicó que, desde que se ofreció el servicio como programa piloto en 2023, únicamente 20 marcas fueron inscritas, generando menos del 1 por ciento de sus ingresos netos totales en 2025. Shen Meng, director de Chanson & Co., una firma de banca de inversión en Pekín, comentó para el NYT que el éxito de esta plataforma se basó en que estuvo dispuesta a reducir al máximo sus propios costos y márgenes: una medida que no cualquier marca está abierta a aceptar. Por ahora, “es difícil ver alguna ventaja sobresaliente en la transición de Shein”, comentó el experto. (Con información de The New York Times | Sui-Lee Wee)