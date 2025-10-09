¿Se puede impermeabilizar si está lloviendo? Descubre cuándo y cómo hacerlo sin dañar tu casa

Vida
/ 9 octubre 2025
    ¿Se puede impermeabilizar si está lloviendo? Descubre cuándo y cómo hacerlo sin dañar tu casa
    El momento ideal para impermeabilizar tu casa es antes de la temporada de lluvias. Foto: Freepik

La mejor opción es planificar con anticipación y realizar el mantenimiento en época seca para garantizar que tu casa quede realmente protegida de las lluvias.

Cuando llega la temporada de lluvias, muchos propietarios se preguntan si es posible impermeabilizar el techo mientras llueve o si deben esperar a que pase el mal clima. Aunque la necesidad de evitar filtraciones y goteras es urgente, impermeabilizar bajo la lluvia no es lo más recomendable. Aquí te explicamos por qué, qué riesgos implica y cuál es el momento ideal para hacerlo correctamente.

¿Qué pasa si impermeabilizas con lluvia?

El impermeabilizante necesita una superficie seca y limpia para adherirse correctamente. Si el techo está mojado, con charcos o humedad acumulada, el producto no se fija bien y pierde efectividad, lo que puede generar desprendimientos, burbujas o incluso filtraciones al poco tiempo. Además, la lluvia puede diluir el material antes de que seque, afectando su durabilidad y rendimiento.

También debes considerar que, durante una tormenta, la seguridad se vuelve un riesgo importante: el techo puede volverse resbaladizo y las herramientas eléctricas no deben usarse en superficies húmedas. Por eso, lo mejor es esperar a que el clima mejore para realizar el trabajo de forma segura y efectiva.

Aunque la necesidad de evitar filtraciones y goteras es urgente, impermeabilizar bajo la lluvia no es lo más recomendable. Foto: Freepik

¿Cuándo es el mejor momento para impermeabilizar?

El momento ideal para impermeabilizar tu casa es antes de la temporada de lluvias, especialmente durante los meses secos y soleados. Esto permite que el producto seque y se adhiera completamente, creando una barrera resistente que protegerá tu hogar durante las lluvias.

Si ya comenzó la temporada y notas filtraciones, puedes aplicar soluciones temporales, como selladores o parches de emergencia, pero lo ideal será hacer una impermeabilización completa una vez que el techo esté completamente seco.

Consejos para un mejor resultado

1. Limpia bien la superficie antes de aplicar el impermeabilizante. Elimina polvo, hojas y residuos.

2. Verifica grietas o fisuras y repáralas antes del sellado final.

3. Elige el tipo adecuado de impermeabilizante según el material de tu techo (cemento, lámina, teja, etc.).

4. Revisa el pronóstico del clima, asegurándote de tener al menos 48 horas sin lluvia tras la aplicación.

En conclusión, impermeabilizar mientras llueve no es recomendable, ya que reduce la adherencia y eficacia del producto, además de poner en riesgo tu seguridad. La mejor opción es planificar con anticipación y realizar el mantenimiento en época seca para garantizar que tu casa quede realmente protegida de las lluvias.

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

