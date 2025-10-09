¿Se puede impermeabilizar si está lloviendo? Descubre cuándo y cómo hacerlo sin dañar tu casa

Cuando llega la temporada de lluvias, muchos propietarios se preguntan si es posible impermeabilizar el techo mientras llueve o si deben esperar a que pase el mal clima. Aunque la necesidad de evitar filtraciones y goteras es urgente, impermeabilizar bajo la lluvia no es lo más recomendable. Aquí te explicamos por qué, qué riesgos implica y cuál es el momento ideal para hacerlo correctamente.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Chocarán Frente Frío y Ciclón Tropical en México!... lluvias torrenciales y fuertes vientos en estos estados

¿Qué pasa si impermeabilizas con lluvia?

El impermeabilizante necesita una superficie seca y limpia para adherirse correctamente. Si el techo está mojado, con charcos o humedad acumulada, el producto no se fija bien y pierde efectividad, lo que puede generar desprendimientos, burbujas o incluso filtraciones al poco tiempo. Además, la lluvia puede diluir el material antes de que seque, afectando su durabilidad y rendimiento.