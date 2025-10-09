¡Chocarán Frente Frío y Ciclón Tropical en México!... lluvias torrenciales y fuertes vientos en estos estados

Para este jueves, la tormenta tropical Priscilla continuará su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur , por lo que su circulación y bandas nubosas mantendrán vientos y lluvias fuertes, además de oleaje elevado en dicha región.

Un nuevo frente frío se aproxima a noroeste del territorio mexicano, provocando un temperaturas bajo cero , tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo.

En los próximos días, un frente frío chocará con el nuevo ciclón tropical afectando a los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa con lluvias torrenciales y bajas temperaturas, esto según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Simultáneamente, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y centro del país; así como vientos muy fuertes a intensos y oleaje elevado en las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima.

Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical , se localizará frente a las costas de Guerrero y Michoacán, su extensa circulación y desprendimientos nubosos, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del país, además de los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano, mantendrán un temporal de lluvias muy fuertes a intensas en las regiones mencionadas, además del sur y sureste del territorio nacional.

Finalmente, un segundo canal de baja presión extendido sobre la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del mar Caribe, originará chubascos y lluvias fuertes en dicha península.

Así mismo, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México originarán chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada. Mientras que el ingreso de humedad originado por la corriente en chorro subtropical generará chubascos y lluvias fuertes en Baja California.

Un frente frío asociado con la corriente en chorro subtropical y con una vaguada en altura se aproximará e ingresará sobre el noroeste de México, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes y descenso de temperatura en dicha región chocando con el ciclón tropical.

La zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical durante el viernes bordeará las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, desplazándose durante el sábado y domingo hacia Baja California Sur. Su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos intensos y oleaje elevado en los estados mencionados; además de Sinaloa y Nayarit.

Durante el viernes, la tormenta tropical Priscilla continuará desplazándose paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, su circulación y desprendimientos nubosos mantendrán la probabilidad de oleaje elevado, chubascos y lluvias fuertes en Baja California Sur. El sistema seguirá debilitándose, debido a que ingresará a una región de fuerte cizalladura en altura y aguas menos cálidas.

Un canal de baja presión se extenderá sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, en interacción con el ingreso de humedad de ambos océanos y divergencia, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro, oriente y sur de la República Mexicana.

Una nueva onda tropical 37 ingresará y recorrerá la península de Yucatán y el sureste mexicano, interactuará con un canal de baja presión y una vaguada en altura que se extenderán sobre dichas regiones, además de los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur mexicano, condiciones que originarán lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 15 y máxima de 21 grado con probabilidad de lluvia, el viernes tendremos una máxima de 22 y una mínima de 13 grados , finalmente para el sábado, una máxima de 23 y mínima de 12.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y este), Veracruz (norte y centro), Guerrero (costa y suroeste) y Oaxaca (norte y suroeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (costa y sur), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (oeste y sur).Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León, Michoacán, Guanajuato y Estado de México.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa y Nayarit.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costa occidental de Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Baja California Sur, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Chiapas.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.