¿Será tu verdadero amor si no te pela la naranja?

Por: Gina Cherelus

Imagínate que eres una persona a la que le encantan las naranjas, pero odia pelarlas. No es que no puedas pelarlas, sino que se trata de una de esas tareas insignificantes que prefieres no hacer.

Entonces, le pides a tu pareja que lo haga. Según la tendencia actual en internet sobre las relaciones, la respuesta de tu pareja podría determinar si tienes una relación sólida: si esta es algo menos que un sí entusiasta, entonces el amor no es verdadero. Pero ¿será así de sencillo?

Se trata de la “teoría de pelar la naranja”, que sostiene que las pequeñas acciones de consideración que nuestras parejas hacen por nosotros, sobre todo las que representan un inconveniente, son una prueba irrefutable de que se preocupan por nosotros.

Cuando Brenda Garcia de Victoria, Texas, se enteró de la tendencia, su mente se desvió de inmediato hacia otros actos considerados que su pareja hace por ella. Garcia pensó en la manera en que, después de la cena, ella descansa en lugar de recoger los sobrantes de inmediato, pero, cuando recuerda que debe guardarlos, su pareja ya lo hizo.

“Con toda seguridad, él podría decir: ‘Bueno, es tu comida’, porque yo soy vegetariana, así que nuestros platillos siempre son diferentes”, afirmó Garcia, de 27 años. “Pero se sale de sus parámetros y lo hace de todas maneras”.