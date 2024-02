¿Sildenafil para el 14 de febrero?; cómo funciona, cómo se usa y qué riesgos tiene

Se acerca el 14 de febrero, y es muy probable que muchas parejas buscarán demostrar su amor de una forma más íntima y carnal, muchas veces todo sale bien, pero en otras, desafortunadamente, hay problemas para cumplir tal objetivo. Para ese tipo de circunstancias, este medicamento puede ser de ayuda. Pero, antes de ir a comprarlo, e ingerirlo, estas son consideraciones que deberías tener en cuenta.

El sildenafilo -en todas sus presentaciones- es un fármaco revolucionario. A pesar de considerarse innovador, lo cierto es que ya han pasado más de 20 años desde su lanzamiento. Pero, ¿qué factor ha contribuido a la popularización del sildenafil? Principalmente, que es uno de los primeros medicamentos efectivos contra la disfunción eréctil.

Según The Journal of Sexual Medicine (2013), la incapacidad o dificultad de mantener o alcanzar una elección no solo afecta al 50 % de la población masculina mayor a los 50 años, sino que también se presenta en un poco más del 25% de los hombres con edades comprendidas entre los 25-40 años de edad.

¿Qué es el Sildenafil?

El sildenafil -conocido también como Viagra, Revatio, Herex, Clavupen, Sildenafilo o Disilden- es un medicamento inhibidor de la PDE5 (fosfodiesterasa tipo 5) que se administra por la vía oral antes de la actividad sexual para ayudar a los hombres que sufren de disfunción eréctil a lograr y mantener una erección.

En algunos casos, también podría ser prescrito para tratar la hipertensión arterial pulmonar, tal como ocurre con fórmulas similares, como el tadalafilo o Cialis.

La efectividad del sildenafil está ligada a su capacidad de aumentar el flujo o irrigación sanguínea hacia el pene, facilitando así que el usuario pueda disfrutar de una relación sexual satisfactoria.

¿Qué función cumple?

El sildenafil es capaz de aumentar el flujo sanguíneo hacia el pene para que pueda lograr una erección. Esta elevación de la irrigación sanguínea también le permite al hombre mantener una erección rígida por el tiempo suficiente como para tener una relación sexual satisfactoria. Después del encuentro sexual, la erección desaparece por sí sola.

En sí, podría decirse que no es más que un medicamento vasodilatador que reduce las consecuencias físicas de sufrir depresión, colesterol elevado, presión arterial elevada, obesidad, diabetes o cualquier otra condición que esté relacionada con la incapacidad o dificultad de lograr o mantener una erección, como el tabaquismo, las lesiones nerviosas y el envejecimiento.