¡Sin cartelera ni transporte! Llega la Feria Internacional del Libro 2026 incompleta a Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Vida
/ 20 abril 2026
    ¡Sin cartelera ni transporte! Llega la Feria Internacional del Libro 2026 incompleta a Coahuila
    La Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) comenzará el día 24 de abril de 2026. FOTO: EL GUARDIÁN-STAFF

A menos de cuatro días para la inauguración de la Feria Internacional del Libro, se desconoce la cartelera para su edición en este 2026

La Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) de este 2026 ya está a la ‘vuelta de la esquina’, y aún se desconoce la cartelera completa y las medidas que tomará el servicio de transporte público para que los saltillenses puedan asistir

https://vanguardia.com.mx/show/artes/espana-en-la-fil-coahuila-conoce-a-aroa-moreno-duran-la-escritora-que-hace-historias-con-la-historia-MG20044459

Para el día 24 de abril, Centro Cultural Universitario, campus Arteaga, de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) se llenará con eventos que responden a un eje temático: futbol, arte y literatura.

Sin embargo, lo que verdaderamente llama la atención de las y los ciudadanos es la dificultad que se presenta en cuanto a movilidad, considerando que, desde el centro de Saltillo al campus, son varios kilómetros de distancia.

El contexto en el que los saltillenses se muestran descontentos por la reducción de las rutas de transporte público y el encarecimiento del mismo sobresale, dejando en completa incertidumbre a decenas de personas que muestran un interés por asistir a la FILC.

Dentro de esto, cabe destacar que, año con año, el comité organizador adjunta en la cartelera los puntos de partida de las rutas de transporte que se destinarán al evento. Por lo que ahora queda esperar a la publicación oficial por parte de las autoridades correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Transporte
FILC

Localizaciones


Coahuila

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Todo podría pasar

Todo podría pasar
true

Lo comido y lo demás
La detención se llevó a cabo en la colonia Hacienda El Cortijo como parte de un operativo coordinado por autoridades de seguridad municipales.

Arrestan a hombre tras presunto abuso contra menor en General Cepeda

El evento se desarrollará sobre Avenida Universidad, en el tramo que va de Monclova a Venustiano Carranza, en un horario de 09:00 a las 11:00 horas.

Celebrará Comisaría de Seguridad el Día del Niño en la Ruta Recreativa de Saltillo
Autoridades municipales y cuerpos de emergencia acudieron a un domicilio en la colonia Nuevo Mirasierra tras el reporte de una persona inconsciente en el interior.

Saltillo: se quita la vida hombre dentro de su vivienda en Nuevo Mirasierra

Coahuila cayó en semifinales ante Chihuahua en uno de sus mejores juegos del torneo.

Chihuahua se corona invicto en Saltillo; Coahuila termina cuarto en el Nacional U17
Samson, de 27 años, ha estado a la vanguardia de los esfuerzos de la administración Trump para cultivar los lazos de Washington con la extrema derecha europea.

El joven diplomático que lidera la guerra cultural de Trump contra Europa
Miembros de la administración Trump han estado emulando a Tucídides, parafraseando los aforismos del historiador griego sobre las despiadadas realidades del poder en un mundo de naciones egoístas.

El gobierno de Trump está malinterpretando la historia, en opinión de Stewart Patrick