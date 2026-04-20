¡Sin cartelera ni transporte! Llega la Feria Internacional del Libro 2026 incompleta a Coahuila

La Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) de este 2026 ya está a la ‘vuelta de la esquina’, y aún se desconoce la cartelera completa y las medidas que tomará el servicio de transporte público para que los saltillenses puedan asistir

Para el día 24 de abril, Centro Cultural Universitario, campus Arteaga, de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) se llenará con eventos que responden a un eje temático: futbol, arte y literatura. Sin embargo, lo que verdaderamente llama la atención de las y los ciudadanos es la dificultad que se presenta en cuanto a movilidad, considerando que, desde el centro de Saltillo al campus, son varios kilómetros de distancia.

El contexto en el que los saltillenses se muestran descontentos por la reducción de las rutas de transporte público y el encarecimiento del mismo sobresale, dejando en completa incertidumbre a decenas de personas que muestran un interés por asistir a la FILC. Dentro de esto, cabe destacar que, año con año, el comité organizador adjunta en la cartelera los puntos de partida de las rutas de transporte que se destinarán al evento. Por lo que ahora queda esperar a la publicación oficial por parte de las autoridades correspondientes.

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