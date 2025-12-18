Sin CURP Biométrica no hay trámite: lo que cambiará en México a partir de 2026

A partir de 2026, la forma de identificarte oficialmente en México dará un giro importante. La CURP Biométrica se convertirá en un documento clave para realizar múltiples trámites públicos y privados, al integrar datos personales con rasgos físicos únicos como huellas dactilares, fotografía facial e iris. Aunque en su etapa inicial se ha presentado como opcional, la realidad es que su uso será cada vez más obligatorio para acceder a servicios esenciales. TE PUEDE INTERESAR: Celular y CURP Biométrica: así funciona la nueva regulación que entra en vigor en 2026 Impulsada por el Registro Nacional de Población (Renapo), la CURP Biométrica busca fortalecer la seguridad de la identidad legal y reducir fraudes, suplantaciones y duplicidades. De acuerdo con el marco legal vigente, este documento será de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, tanto en formato físico como digital.

Trámites bancarios y financieros que exigirán CURP Biométrica Uno de los primeros sectores en adoptar este nuevo requisito será el financiero. A partir de 2026, sin CURP Biométrica no podrás realizar trámites como: - Apertura de cuentas bancarias. - Solicitud de créditos personales, hipotecarios o automotrices. - Movimientos financieros de alto monto. - Trámites relacionados con tu Afore, como registros o retiros. Estas medidas buscan reforzar la verificación de identidad y cumplir con estándares de prevención de lavado de dinero. Trámites federales donde será obligatoria La CURP Biométrica también será indispensable en diversas dependencias federales, entre ellas: SAT: para la firma electrónica y trámites fiscales. - Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): emisión y renovación del pasaporte mexicano. - Programas sociales: registro, validación y cobro de pensiones del Bienestar, becas y apoyos gubernamentales. Sin este documento, muchos de estos procesos podrían quedar bloqueados o retrasados. Salud, educación y registro civil En ámbitos clave de la vida diaria, la CURP Biométrica será requerida para: - Afiliación y trámites ante IMSS e ISSSTE. - Inscripciones escolares en niveles básicos y superiores ante la SEP. - Trámites del Registro Civil, como actas de matrimonio y divorcio. Esto permitirá una mejor interoperabilidad entre instituciones y mayor certeza jurídica.