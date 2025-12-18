Sin CURP Biométrica no hay trámite: lo que cambiará en México a partir de 2026

/ 18 diciembre 2025
    Sin CURP Biométrica no hay trámite: lo que cambiará en México a partir de 2026
    La CURP Biométrica se convertirá en un documento clave para realizar múltiples trámites públicos y privados. Foto: Especial

La CURP Biométrica busca fortalecer la seguridad de la identidad legal y reducir fraudes, suplantaciones y duplicidades.

A partir de 2026, la forma de identificarte oficialmente en México dará un giro importante. La CURP Biométrica se convertirá en un documento clave para realizar múltiples trámites públicos y privados, al integrar datos personales con rasgos físicos únicos como huellas dactilares, fotografía facial e iris. Aunque en su etapa inicial se ha presentado como opcional, la realidad es que su uso será cada vez más obligatorio para acceder a servicios esenciales.

Impulsada por el Registro Nacional de Población (Renapo), la CURP Biométrica busca fortalecer la seguridad de la identidad legal y reducir fraudes, suplantaciones y duplicidades. De acuerdo con el marco legal vigente, este documento será de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, tanto en formato físico como digital.

Trámites bancarios y financieros que exigirán CURP Biométrica

Uno de los primeros sectores en adoptar este nuevo requisito será el financiero. A partir de 2026, sin CURP Biométrica no podrás realizar trámites como:

- Apertura de cuentas bancarias.

- Solicitud de créditos personales, hipotecarios o automotrices.

- Movimientos financieros de alto monto.

- Trámites relacionados con tu Afore, como registros o retiros.

Estas medidas buscan reforzar la verificación de identidad y cumplir con estándares de prevención de lavado de dinero.

Trámites federales donde será obligatoria

La CURP Biométrica también será indispensable en diversas dependencias federales, entre ellas:

SAT: para la firma electrónica y trámites fiscales.

- Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): emisión y renovación del pasaporte mexicano.

- Programas sociales: registro, validación y cobro de pensiones del Bienestar, becas y apoyos gubernamentales.

Sin este documento, muchos de estos procesos podrían quedar bloqueados o retrasados.

Salud, educación y registro civil

En ámbitos clave de la vida diaria, la CURP Biométrica será requerida para:

- Afiliación y trámites ante IMSS e ISSSTE.

- Inscripciones escolares en niveles básicos y superiores ante la SEP.

- Trámites del Registro Civil, como actas de matrimonio y divorcio.

Esto permitirá una mejor interoperabilidad entre instituciones y mayor certeza jurídica.

¿Cómo tramitar la CURP Biométrica?

El trámite será gratuito y se realizará en oficinas del Registro Civil y módulos de Renapo, mediante cita previa. Los documentos solicitados incluyen acta de nacimiento, CURP tradicional, identificación oficial, comprobante de domicilio reciente, correo electrónico y teléfono vigente.

Con la entrada en vigor de esta medida, todas las dependencias públicas y organismos privados estarán obligados a aceptar la CURP Biométrica como identificación oficial. Anticiparte y realizar el trámite con tiempo puede evitar contratiempos cuando, en 2026, ya no sea posible avanzar sin ella.

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

