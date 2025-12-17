Celular y CURP Biométrica: así funciona la nueva regulación que entra en vigor en 2026

/ 17 diciembre 2025
    Celular y CURP Biométrica: así funciona la nueva regulación que entra en vigor en 2026
    Todos los usuarios de telefonía móvil en México deberán vincular su número celular a su CURP Biométrica. Foto: Especial

La vinculación del número celular a la CURP será un nuevo requisito.

A partir del 7 de enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil en México deberán vincular su número celular a su CURP Biométrica y a una identificación oficial con fotografía. Esta nueva regulación marca un cambio importante en la forma en que se gestionan las líneas telefónicas en el país y ha generado dudas sobre su impacto, alcance y consecuencias para los usuarios.

La medida tiene como objetivo principal combatir fraudes, extorsiones y delitos cometidos a través de líneas telefónicas anónimas, un problema que ha ido en aumento en los últimos años. Al asociar cada número a una persona específica, las autoridades buscan dificultar el uso de celulares para actividades delictivas y mejorar la trazabilidad de las comunicaciones.

¿En qué consiste la vinculación del número celular a la CURP?

La vinculación implica que cada línea telefónica quede registrada con datos personales verificados, incluyendo la CURP y una identificación oficial vigente. Esto aplica tanto para líneas nuevas como para aquellas que ya están activas, sin importar si son de plan pospago o prepago.

De acuerdo con especialistas en tecnología, como José Antonio Pontón, esta estrategia busca que “cada número celular esté asociado a una persona real”, lo que podría reducir el uso de líneas desechables utilizadas para cometer delitos telefónicos.

¿Cómo se realiza el trámite?

El proceso dependerá del tipo de usuario:

- Usuarios con plan pospago: en muchos casos, las compañías ya cuentan con los datos necesarios, por lo que la vinculación podría realizarse de forma automática o con una validación mínima.

- Usuarios de prepago o nuevos contratos: deberán acudir a un centro de atención a clientes para registrar su línea.

Los documentos aceptados incluyen credencial para votar, pasaporte u otro documento oficial de identidad, además de la CURP. Es importante tomar en cuenta que si la vinculación no se realiza antes del 29 de junio de 2026, la línea podrá ser suspendida.

Implicaciones, dudas y críticas

Aunque la intención es fortalecer la seguridad, la regulación no ha estado exenta de críticas. Algunos expertos señalan que los delincuentes suelen adaptarse rápidamente a nuevas restricciones, por lo que existe incertidumbre sobre si la medida tendrá el impacto esperado. También se ha abierto el debate sobre la privacidad de los datos personales y el riesgo de que esta información sea mal gestionada.

Para muchos usuarios, el mayor impacto será la obligatoriedad del trámite y la posibilidad de perder su línea si no cumplen con el registro, aun cuando no estén involucrados en actividades ilícitas.

Lo que debes tener en cuenta

Con la fecha límite cada vez más cerca, lo más recomendable es informarse con su compañía telefónica, reunir la documentación necesaria y realizar el proceso con anticipación. La vinculación del número celular a la CURP será un nuevo requisito dentro del ecosistema digital mexicano y marcará un antes y un después en el uso de la telefonía móvil en el país.

