¿Sin espacio? Apuesta por el diseño modular

Ruiz-Velázquez , aprovechando los tres metros de altura del techo, ha dividido el espacio superior en un dormitorio y baño y otro inferior con cocina y sala de estar, un diseño con tableros reciclables y una cocina móvil, que solo aparece cuando más se la necesita. “ La cocina no tiene por qué estar pegada a la pared” .

De hecho, desde años el experto trabaja con metros cúbicos y no sólo con metros cuadrados. “A veces no es importante el área del que dispongas tanto como su luz, su distribución y otras características que se deben entender y trabajar muy bien para sacar el máximo partido a ese proyecto. Me encanta aceptar el reto de un espacio pequeño y sacarle el máximo partido posible”, ha señalado el arquitecto.

REINVENTAR ESPACIOS.

“Un espacio modular que conecta un cubículo con otro, en el que la naturaleza se interrelaciona con la arquitectura”, comenta el también interiorista sobre el proyecto que se presentó en Casa Decor 2022, en España. El evento es un escaparate de las últimas tendencias en construcción y decoración, innovadoras y sostenibles.

“Los límites funcionales desaparecen y se transgreden gracias a la tecnología que permiten que los nuevos hogares sean cien por cien funcionales”, apunta el creador que trabaja en proyectos en América Latina, Europa y Emiratos Árabes.