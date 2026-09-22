¡Sin gastar de más! El sencillo método para eliminar el pelo de mascotas de tu sillón

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    ¡Sin gastar de más! El sencillo método para eliminar el pelo de mascotas de tu sillón
    Colocar una cubierta o manta en el lugar favorito de la mascota facilita el lavado semanal y reduce la limpieza profunda del mueble. MAGNIFIC

Especialistas en interiorismo comparten un método basado en la fricción y la humedad para desprender fácilmente las fibras atrapadas en los tejidos

La acumulación de pelo de perros y gatos en los muebles tapizados es uno de los problemas más habituales en el hogar, de acuerdo con las guías de mantenimiento difundidas por DeMarques, sitio especializado en interiorismo y mobiliario.

Para retirar rápidamente estos restos existe un método casero que utiliza la fricción y la electricidad estática mediante un guante de látex o una rasqueta limpiacristales. Esta técnica facilita que las fibras de pelo atrapadas entre los tejidos puedan desprenderse con mayor facilidad.

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El procedimiento se basa principalmente en la adherencia que produce el caucho al entrar en contacto con las fibras textiles del sofá. Para conseguir una mayor recolección, especialistas en cuidado de muebles señalan que es necesario seguir una serie de pasos:

1. Ponerse un guante de goma, como los empleados para lavar los platos, asegurándose de que esté completamente limpio.

2. Humedecer ligeramente el guante debajo del grifo. La superficie debe quedar húmeda, pero sin llegar a gotear de manera constante, ya que el objetivo es aumentar la adherencia.

3. Pasar la mano sobre la tapicería ejerciendo cierta firmeza y siguiendo una sola dirección, ya sea de arriba hacia abajo o de atrás hacia adelante.

4. Recoger las acumulaciones de pelo que se vayan formando sobre la tela y desecharlas posteriormente en la basura.

$!Usar mantas lavables protege el relleno y mantiene la apariencia del salón por más tiempo.
Usar mantas lavables protege el relleno y mantiene la apariencia del salón por más tiempo. MAGNIFIC

OTRAS OPCIONES PARA RETIRAR EL PELO

Si no se dispone de un guante de goma, también pueden utilizarse otras alternativas. Una piedra pómez pasada suavemente puede funcionar sobre tejidos gruesos, mientras que la cinta de embalar colocada alrededor de la mano, con la parte adhesiva hacia afuera, permite realizar limpiezas rápidas.

Otra opción consiste en utilizar un atomizador con suavizante para ropa diluido en agua. La proporción indicada es de una parte de suavizante por tres de agua. Esta mezcla ayuda a reducir la fuerza estática antes de pasar un paño seco de microfibra.

CÓMO CUIDAR LA TAPICERÍA DURANTE LA LIMPIEZA

Para evitar que el tapizado se deteriore, las guías técnicas recomiendan permitir que el sillón se ventile de forma natural durante algunos minutos después de aplicar métodos que impliquen humedad o suavizantes diluidos.

Este periodo de ventilación ayuda a evitar que la humedad se concentre en el relleno interior del mueble.

$!La técnica del guante húmedo facilita la recolección rápida de restos de pelo sin maltratar la tapicería.
La técnica del guante húmedo facilita la recolección rápida de restos de pelo sin maltratar la tapicería. MAGNIFIC

UNA MEDIDA PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO

Para hacer más sencillo el cuidado habitual del espacio, los especialistas en decoración recomiendan colocar una manta protectora en el sitio donde la mascota suele permanecer.

Esta cubierta ayuda a mantener la apariencia del salón y, al mismo tiempo, permite realizar un lavado regular en la máquina, una vez por semana. De esta manera, disminuye considerablemente el trabajo necesario para realizar una limpieza profunda del mobiliario.

(Con información de El Universal)

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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