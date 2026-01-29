¿Te gusta dormir? La siesta también cuenta como estudio

Dormir la siesta ya no es solo una costumbre cultural ni un lujo del fin de semana. La ciencia comienza a confirmar que un descanso corto después de la comida puede mejorar de forma directa la capacidad de aprendizaje. Un estudio reciente revela que apenas 45 minutos de siesta son suficientes para que el cerebro reorganice sus conexiones neuronales y se prepare para asimilar nueva información con mayor eficacia. TE PUEDE INTERESAR: Posponer la alarma: ¿enemigo del descanso o aliado secreto? La investigación, liderada por equipos del Medical Center–University of Freiburg, el Hospital Universitario de Ginebra y la Universidad de Ginebra, fue publicada en la revista NeuroImage. Sus resultados muestran que los beneficios del sueño no están reservados únicamente a la noche: una siesta breve también contribuye a fortalecer la memoria y el rendimiento cognitivo.

Qué le ocurre al cerebro cuando no descansa Durante la vigilia, el cerebro está en actividad constante. Cada estímulo, pensamiento o dato nuevo refuerza las sinapsis, las conexiones funcionales entre neuronas que permiten aprender y recordar. Este refuerzo es necesario, pero tiene un límite. Cuando se prolonga sin descanso, las sinapsis se saturan y el cerebro pierde eficiencia para incorporar nuevos conocimientos. Tradicionalmente, se pensaba que solo el sueño nocturno permitía restablecer ese equilibrio. Sin embargo, el nuevo estudio demuestra que una siesta corta puede cumplir una función similar, ayudando a aliviar la carga sináptica acumulada a lo largo del día. Cómo se midió el efecto de la siesta El experimento se realizó con 20 adultos jóvenes sanos que participaron en dos sesiones distintas: en una durmieron una siesta de aproximadamente 45 minutos y en la otra permanecieron despiertos durante el mismo tiempo. Para analizar los cambios cerebrales, los investigadores emplearon técnicas no invasivas como la estimulación magnética transcraneal y registros electroencefalográficos, que permiten inferir la fuerza y plasticidad de las conexiones neuronales. Los resultados fueron claros. Tras la siesta, la fuerza global de las sinapsis disminuyó, señal de que el cerebro había entrado en un estado de restauración. Al mismo tiempo, aumentó la capacidad de formar nuevas conexiones, lo que se tradujo en un mejor desempeño en tareas de aprendizaje y memoria frente a quienes no durmieron.