¿Te mudas a Miami o te quedas varias semanas? Esta nueva opción de alquiler mensual te conviene

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    ¿Te mudas a Miami o te quedas varias semanas? Esta nueva opción de alquiler mensual te conviene
    FOTO: CORTESÍA

Octane Rent: tarifas desde 450 dólares, seguro incluido y ahorro del 30% para estancias temporales y reubicaciones

Cada año, miles de mexicanos se mudan temporalmente a Miami por trabajo, estudios o simplemente pasan ahí varios meses del año escapando del invierno. Para todos ellos, la pregunta del transporte suele tener dos respuestas poco satisfactorias: comprar un auto para una estancia temporal, o pagar tarifas diarias de renta que se acumulan rápidamente durante semanas o meses. Octane Rent, la empresa de alquiler de autos que abrió este año su primera sucursal en Estados Unidos, en Miami, ofrece una tercera opción: renta mensual con tarifa fija.

Octane Rent Miami ofrece renta mensual de vehículos desde $450 dólares al mes, con un ahorro de hasta 30% comparado con la tarifa diaria equivalente. La empresa opera una flota de más de 400 vehículos propios, desde modelos económicos hasta superdeportivos, y cuenta con una calificación de 4.9 sobre 5 en Google, basada en más de 1,700 reseñas verificadas.

POR QUÉ LA RENTA MENSUAL TIENE SENTIDO PARA ESTANCIAS LARGAS

La matemática es simple: una renta diaria de un auto económico en Miami puede costar entre $40 y $60 dólares diarios. Multiplicado por un mes completo, eso supera fácilmente los $1,200 a $1,800 dólares. La tarifa mensual de Octane Rent, calculada automáticamente al reservar por periodos más largos, reduce ese costo de forma considerable -una diferencia real para cualquiera que administre un presupuesto de reubicación temporal, especialmente al convertir pesos mexicanos a dólares-. Los detalles completos sobre tarifas mensuales y disponibilidad están en Alquiler mensual de coches en Miami a través de Octane Rent.

PARA QUIÉN ES ESTA OPCIÓN

• Profesionales en asignación temporal: quienes trabajan en Miami por unos meses sin necesidad de comprar un vehículo.

• Estudiantes de intercambio o cursos de idiomas: que necesitan transporte confiable durante un semestre sin comprometerse a una compra.

• Familias que pasan el invierno en Florida: evitando el desgaste de un vehículo propio durante el traslado.

• Cualquiera que se esté reubicando permanentemente: y necesita transporte mientras decide qué auto comprar en Estados Unidos.

$!¿Te mudas a Miami o te quedas varias semanas? Esta nueva opción de alquiler mensual te conviene

SOBRE LA EMPRESA

Octane Rent opera desde hace 27 años en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde fue reconocida en 2025 como la mejor empresa de alquiler de autos de lujo de la región por los World Luxury Travel Awards. La apertura en Miami este año representa su primera expansión fuera de Medio Oriente, manteniendo el mismo modelo de flota propia y precios transparentes que la hizo popular entre viajeros internacionales.

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