Cada año, miles de mexicanos se mudan temporalmente a Miami por trabajo, estudios o simplemente pasan ahí varios meses del año escapando del invierno. Para todos ellos, la pregunta del transporte suele tener dos respuestas poco satisfactorias: comprar un auto para una estancia temporal, o pagar tarifas diarias de renta que se acumulan rápidamente durante semanas o meses. Octane Rent, la empresa de alquiler de autos que abrió este año su primera sucursal en Estados Unidos, en Miami, ofrece una tercera opción: renta mensual con tarifa fija.

Octane Rent Miami ofrece renta mensual de vehículos desde $450 dólares al mes, con un ahorro de hasta 30% comparado con la tarifa diaria equivalente. La empresa opera una flota de más de 400 vehículos propios, desde modelos económicos hasta superdeportivos, y cuenta con una calificación de 4.9 sobre 5 en Google, basada en más de 1,700 reseñas verificadas.

POR QUÉ LA RENTA MENSUAL TIENE SENTIDO PARA ESTANCIAS LARGAS

La matemática es simple: una renta diaria de un auto económico en Miami puede costar entre $40 y $60 dólares diarios. Multiplicado por un mes completo, eso supera fácilmente los $1,200 a $1,800 dólares. La tarifa mensual de Octane Rent, calculada automáticamente al reservar por periodos más largos, reduce ese costo de forma considerable -una diferencia real para cualquiera que administre un presupuesto de reubicación temporal, especialmente al convertir pesos mexicanos a dólares-. Los detalles completos sobre tarifas mensuales y disponibilidad están en Alquiler mensual de coches en Miami a través de Octane Rent.

PARA QUIÉN ES ESTA OPCIÓN

• Profesionales en asignación temporal: quienes trabajan en Miami por unos meses sin necesidad de comprar un vehículo.

• Estudiantes de intercambio o cursos de idiomas: que necesitan transporte confiable durante un semestre sin comprometerse a una compra.

• Familias que pasan el invierno en Florida: evitando el desgaste de un vehículo propio durante el traslado.

• Cualquiera que se esté reubicando permanentemente: y necesita transporte mientras decide qué auto comprar en Estados Unidos.