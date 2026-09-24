Aclara Poder Judicial estatus legal de Liliana ‘N’ por Caso Rocky: sigue en prisión

El Poder Judicial del Estado informó que Liliana, la mujer imputada por el delito de crueldad animal en el caso del perrito Rocky, continúa bajo la medida cautelar de prisión preventiva. La precisión de las autoridades se emitió luego de que el diferimiento de una audiencia judicial generara incertidumbre y protestas entre activistas defensores de los animales.

La situación también fue cuestionada en redes sociales por la abogada Brenda Zavala, quien señaló que Liliana aparece como “libre” y pidió a las autoridades aclarar su estatus jurídico. El caso Rocky, registrado en julio pasado, causó indignación social en Saltillo y a nivel nacional, luego de que se difundieran imágenes en las que la mascota era arrastrada, atada a un vehículo, provocándole la muerte. La inquietud entre la ciudadanía aumentó luego de que se informara que la audiencia de suspensión condicional, programada para este día, fue cancelada a solicitud de la propia defensa.

Ante la falta de notificación sobre el cambio de agenda y el trascendido de que la acusada podría haber quedado en libertad, integrantes de la organización Dignidad Animal acudieron a la Fiscalía General del Estado para exigir transparencia en el proceso penal. ESTATUS DEL PROCESO Ante las dudas sobre una supuesta liberación, el Poder Judicial precisó el estado que guarda la causa penal 1365/2026 y confirmó que la imputada permanece recluida desde el pasado 21 de julio de 2026. Las autoridades judiciales detallaron que la defensa se desistió de la audiencia de salida alterna, por lo que se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.

Asimismo, señalaron que la investigación complementaria continúa y que el plazo para el cierre de esta etapa vence el próximo 21 de octubre de 2026. Por su parte, el magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel Mery Ayup, confirmó que la audiencia fue pospuesta y reiteró que la acusada continuará privada de su libertad mientras se desahoga el procedimiento legal.