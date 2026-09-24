Aclara Poder Judicial estatus legal de Liliana ‘N’ por Caso Rocky: sigue en prisión

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    Aclara Poder Judicial estatus legal de Liliana ‘N’ por Caso Rocky: sigue en prisión
    El Poder Judicial del Estado confirmó que la acusada permanece recluida desde el 21 de julio de 2026. ARCHIVO

El Poder Judicial dio a conocer el estatus del caso Rocky, que se sigue bajo la causa penal 1365/2026, por el delito de crueldad animal.

El Poder Judicial del Estado informó que Liliana, la mujer imputada por el delito de crueldad animal en el caso del perrito Rocky, continúa bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La precisión de las autoridades se emitió luego de que el diferimiento de una audiencia judicial generara incertidumbre y protestas entre activistas defensores de los animales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-piden-entregar-el-cuerpo-de-rocky-para-darle-sepultura-digna-tras-suspension-de-audiencia-contra-liliana-n-AG23706152

La situación también fue cuestionada en redes sociales por la abogada Brenda Zavala, quien señaló que Liliana aparece como “libre” y pidió a las autoridades aclarar su estatus jurídico.

El caso Rocky, registrado en julio pasado, causó indignación social en Saltillo y a nivel nacional, luego de que se difundieran imágenes en las que la mascota era arrastrada, atada a un vehículo, provocándole la muerte.

La inquietud entre la ciudadanía aumentó luego de que se informara que la audiencia de suspensión condicional, programada para este día, fue cancelada a solicitud de la propia defensa.

Ante la falta de notificación sobre el cambio de agenda y el trascendido de que la acusada podría haber quedado en libertad, integrantes de la organización Dignidad Animal acudieron a la Fiscalía General del Estado para exigir transparencia en el proceso penal.

ESTATUS DEL PROCESO

Ante las dudas sobre una supuesta liberación, el Poder Judicial precisó el estado que guarda la causa penal 1365/2026 y confirmó que la imputada permanece recluida desde el pasado 21 de julio de 2026.

Las autoridades judiciales detallaron que la defensa se desistió de la audiencia de salida alterna, por lo que se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/el-cuerpo-de-rocky-sigue-bajo-custodia-del-ministerio-publico-disputas-entre-asociaciones-frenan-su-entrega-MA23678343

Asimismo, señalaron que la investigación complementaria continúa y que el plazo para el cierre de esta etapa vence el próximo 21 de octubre de 2026.

Por su parte, el magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel Mery Ayup, confirmó que la audiencia fue pospuesta y reiteró que la acusada continuará privada de su libertad mientras se desahoga el procedimiento legal.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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