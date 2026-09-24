Netanyahu en la ONU: Acusa conspiración en redes para manipular a nuevas generaciones contra Israel y EU

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    Netanyahu en la ONU: Acusa conspiración en redes para manipular a nuevas generaciones contra Israel y EU
    NEW YORK (United States), 24/09/2026.- Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during the General Debate of the 81st session of the United Nations General Assembly (UNGA) at United Nations Headquarters in New York, New York, USA, 24 September 2026. (Nueva York) EFE/EPA/LEV RADIN LEV RADIN / EFE
    Netanyahu en la ONU: Acusa conspiración en redes para manipular a nuevas generaciones contra Israel y EU
    ACOMPAÑA CRÓNICA: EEUU ONU ASAMBLEA GENERAL AME275. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 24/09/2026.- Personas sostienen carteles durante una manifestación contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su asistencia a la Asamblea General de la ONU y expresar su descontento con el organismo por permitirle participar este jueves, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares Angel Colmenares / EFE
    Netanyahu en la ONU: Acusa conspiración en redes para manipular a nuevas generaciones contra Israel y EU
    ACOMPAÑA CRÓNICA: EEUU ONU ASAMBLEA GENERAL AME275. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 24/09/2026.- Personas participan en una manifestación contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su asistencia a la Asamblea General de la ONU y expresar su descontento con el organismo por permitirle participar este jueves, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares Angel Colmenares / EFE

El líder israelí denunció ante la ONU que potencias extranjeras invierten miles de millones de dólares para controlar la narrativa en plataformas digitales.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanzó una advertencia durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). El mandatario denunció la existencia de una “guerra por la verdad” en medios de comunicación y plataformas digitales. Según sus palabras, varios países están financiado campañas masivas para cambiar la opinión pública global.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/elogia-trump-su-amistad-verdaderamente-grande-con-xi-jinping-LG23707792

De acuerdo con el ministro israelí, potencias extranjeras destinan miles de millones de dólares para controlar las redes sociales. El objetivo principal de estas inversiones es manipular e adoctrinar a las nuevas generaciones. Netanyahu señaló que estas estrategias buscan poner a los jóvenes en contra de Israel, Estados Unidos y los países occidentales.

UNA CONSPIRACIÓN DIGITAL

El conflicto cibernético representa un nuevo campo de combate para Israel. Netanyahu afirmó que, además de los frentes militares activos, su país enfrenta un “octavo frente” en el entorno digital. El líder israelí considera que esta batalla mediática es igual de crítica y decisiva para el futuro de las democracias occidentales.

Países como Catar y Turquía financian contenidos tóxicos en universidades y medios internacionales. Netanyahu acusó directamente a estas naciones de “lavar el cerebro” a la juventud para distorsionar la realidad. Durante su mensaje, el primer ministro calificó las acusaciones de genocidio en Gaza como la “gran mentira del siglo”, asegurando que las campañas en redes invierten el papel entre víctimas y agresores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/netanyahu-dice-en-la-onu-que-atacar-a-iran-fue-una-de-las-decisiones-mas-faciles-que-ha-tomado-FG23705264

PROTESTAS Y BOICTO EN LA ASAMBLEA DE LA ONU

La intervención del líder israelí provocó fuertes reacciones diplomáticas dentro del recinto. Varias delegaciones internacionales abandonaron el salón de la ONU justo antes de que iniciara su discurso en protesta por sus acciones militares. Netanyahu respondió a este abandono calificando a los diplomáticos salientes de “cobardes morales”.

El mandatario también lanzó duras críticas a políticos locales y manifestantes. En su discurso atacó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, acusándolo de promover posturas que aumentan la inseguridad de la comunidad judía. Mientras tanto, en las calles cercanas a la sede de las Naciones Unidas, miles de personas se movilizaron en protestas masivas contra la presencia del mandatario israelí.

$!ACOMPAÑA CRÓNICA: EEUU ONU ASAMBLEA GENERAL AME275. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 24/09/2026.- Una persona sostiene un cartel durante una manifestación contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su asistencia a la Asamblea General de la ONU y expresar su descontento con el organismo por permitirle participar este jueves, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares
ACOMPAÑA CRÓNICA: EEUU ONU ASAMBLEA GENERAL AME275. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 24/09/2026.- Una persona sostiene un cartel durante una manifestación contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su asistencia a la Asamblea General de la ONU y expresar su descontento con el organismo por permitirle participar este jueves, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares Angel Colmenares / EFE
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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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