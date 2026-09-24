Netanyahu en la ONU: Acusa conspiración en redes para manipular a nuevas generaciones contra Israel y EU
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El líder israelí denunció ante la ONU que potencias extranjeras invierten miles de millones de dólares para controlar la narrativa en plataformas digitales.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanzó una advertencia durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). El mandatario denunció la existencia de una “guerra por la verdad” en medios de comunicación y plataformas digitales. Según sus palabras, varios países están financiado campañas masivas para cambiar la opinión pública global.
De acuerdo con el ministro israelí, potencias extranjeras destinan miles de millones de dólares para controlar las redes sociales. El objetivo principal de estas inversiones es manipular e adoctrinar a las nuevas generaciones. Netanyahu señaló que estas estrategias buscan poner a los jóvenes en contra de Israel, Estados Unidos y los países occidentales.
UNA CONSPIRACIÓN DIGITAL
El conflicto cibernético representa un nuevo campo de combate para Israel. Netanyahu afirmó que, además de los frentes militares activos, su país enfrenta un “octavo frente” en el entorno digital. El líder israelí considera que esta batalla mediática es igual de crítica y decisiva para el futuro de las democracias occidentales.
Países como Catar y Turquía financian contenidos tóxicos en universidades y medios internacionales. Netanyahu acusó directamente a estas naciones de “lavar el cerebro” a la juventud para distorsionar la realidad. Durante su mensaje, el primer ministro calificó las acusaciones de genocidio en Gaza como la “gran mentira del siglo”, asegurando que las campañas en redes invierten el papel entre víctimas y agresores.
PROTESTAS Y BOICTO EN LA ASAMBLEA DE LA ONU
La intervención del líder israelí provocó fuertes reacciones diplomáticas dentro del recinto. Varias delegaciones internacionales abandonaron el salón de la ONU justo antes de que iniciara su discurso en protesta por sus acciones militares. Netanyahu respondió a este abandono calificando a los diplomáticos salientes de “cobardes morales”.
El mandatario también lanzó duras críticas a políticos locales y manifestantes. En su discurso atacó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, acusándolo de promover posturas que aumentan la inseguridad de la comunidad judía. Mientras tanto, en las calles cercanas a la sede de las Naciones Unidas, miles de personas se movilizaron en protestas masivas contra la presencia del mandatario israelí.