Christa Pike, condenada a pena de muerte el 30 de septiembre, sería la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años

A cinco días de la fecha fijada para su ejecución, Christa Gail Pike permanece en una celda del corredor de la muerte de Tennessee, Estados Unidos, mientras una última batalla jurídica intenta impedir que una historia criminal iniciada hace más de tres décadas termine con una inyección letal. Pike tiene hoy 50 años. Cuando ocurrió el crimen que la llevó a la pena capital tenía 18.

El estado de Tennessee mantiene programada su ejecución para las 10 de la mañana del 30 de septiembre de 2026, en la institución penitenciaria Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville. El Departamento de Corrección ya ha organizado el procedimiento para los medios que deberán cubrirla y ha comenzado los preparativos correspondientes. Si la sentencia se ejecuta, Pike se convertirá en la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de dos siglos. También será la culminación de uno de los casos de pena capital más prolongados y controvertidos del estado: un expediente que comenzó con el asesinato de una joven de 19 años en 1995 y que, treinta años después, continúa generando disputas sobre la pena de muerte, la juventud de los acusados, la defensa legal, los antecedentes de abuso y las condiciones en las que Pike ha permanecido encarcelada. Pero antes de llegar al 30 de septiembre hay que regresar a Knoxville, en enero de 1995.

LA NOCHE QUE CAMBIÓ DOS VIDAS Christa Pike y Colleen Slemmer eran estudiantes del Job Corps Center de Knoxville, un programa destinado a proporcionar educación y capacitación laboral a jóvenes. Tenían edades muy similares. Pike tenía 18 años. Slemmer tenía 19. La relación entre ambas se había deteriorado. De acuerdo con la reconstrucción que posteriormente hizo la Corte Suprema de Tennessee, el 11 de enero de 1995 Pike le dijo a una amiga, Kim Iloilo, que tenía intención de matar a Slemmer. La explicación que dio entonces fue tan breve como perturbadora: había tenido ganas de hacer algo malo aquel día. Al día siguiente, 12 de enero, Slemmer salió del centro acompañada por Pike, Tadaryl Shipp —novio de Pike— y Shadolla Peterson. La llevaron a una zona apartada del campus agrícola de la Universidad de Tennessee. Lo que ocurrió allí se convirtió en uno de los asesinatos más violentos de Tennessee durante aquella década. Según las pruebas presentadas en el juicio, Slemmer fue atacada, golpeada y apuñalada. La fiscalía sostuvo que el ataque había sido prolongado y que había existido un nivel de violencia que excedía lo necesario para causar la muerte. La Corte Suprema de Tennessee confirmó posteriormente que el jurado había encontrado como circunstancia agravante que el asesinato hubiera involucrado tortura o abuso físico grave. El caso llamó todavía más la atención por lo ocurrido después de la muerte de Slemmer. Durante la investigación aparecieron elementos relacionados con un pentagrama grabado en el cuerpo de la víctima y con un fragmento de su cráneo que, según las pruebas presentadas en el proceso, Pike había conservado. Los detalles fueron reproducidos durante años por periódicos y programas televisivos y contribuyeron a convertir a Pike en una de las figuras criminales más conocidas de Tennessee. Pero detrás de aquella imagen pública había una joven de 18 años cuya historia personal apenas tendría presencia en el juicio original y que décadas después se convertiría precisamente en uno de los principales argumentos para intentar evitar su ejecución. EL JUICIO Y LA SENTENCIA DE MUERTE Pike fue arrestada poco después del asesinato. En 1996 llegó a juicio en el condado de Knox. La acusación presentó el crimen como un asesinato premeditado. El jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado y de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Después vino la fase más importante del proceso: decidir si debía recibir la pena de muerte. El jurado encontró dos circunstancias agravantes. Una establecía que el asesinato había sido especialmente atroz, cruel o inhumano porque había involucrado tortura o abuso físico grave. La segunda estaba relacionada con la finalidad de evitar o interferir con una posible detención o enjuiciamiento. Los jurados concluyeron que las circunstancias agravantes superaban las circunstancias atenuantes y sentenciaron a Pike a muerte. La sentencia original estableció la electrocución como método de ejecución. En aquel momento Pike tenía apenas 20 años. La sentencia convirtió a la joven en una de las personas más jóvenes del corredor de la muerte de Tennessee. Sus abogados apelaron. En octubre de 1998, la Corte Suprema de Tennessee confirmó las condenas y la sentencia. El máximo tribunal estatal concluyó que las pruebas respaldaban las circunstancias agravantes encontradas por el jurado y que la pena de muerte no era arbitraria ni desproporcionada respecto de casos similares. Parecía que la última palabra estaba escrita. No lo estaba. TRES DÉCADAS DE RECURSOS La historia judicial de Pike continuó durante años. Uno de los episodios más singulares ocurrió cuando ella intentó renunciar a determinados procedimientos posteriores a la condena. En 2005, la Corte Suprema de Tennessee tuvo que decidir si una persona condenada a muerte podía renunciar voluntariamente a la revisión posterior a la condena y, posteriormente, arrepentirse de esa decisión. El tribunal concluyó que una persona competente podía renunciar a esa revisión bajo determinadas circunstancias, pero también que Pike podía revocar su renuncia dentro del plazo establecido. Su caso fue devuelto a los tribunales inferiores para continuar con el proceso de revisión. La batalla legal continuó durante las décadas siguientes. Mientras tanto, Pike envejecía en prisión. La joven de 18 años se convirtió en una mujer de 30, después de 40 y finalmente de 50 años. El tiempo, sin embargo, no borró la sentencia. Tampoco eliminó la gravedad del crimen. LA HISTORIA QUE, SEGÚN SUS ABOGADOS, EL JURADO NUNCA CONOCIÓ Uno de los aspectos más importantes de la batalla actual se encuentra en una pregunta distinta a la de si Pike participó en el asesinato. La pregunta es qué sabía realmente el jurado sobre ella cuando decidió que debía morir. Los abogados que actualmente representan a Pike sostienen que su defensa original no investigó ni presentó de manera adecuada una cantidad considerable de información relacionada con su infancia, sus experiencias de violencia, su salud mental y sus antecedentes personales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó recientemente a una conclusión especialmente importante sobre este punto. En un informe publicado el 24 de septiembre de 2026, la Comisión sostuvo que los abogados designados para defender a Pike en el proceso capital no tenían experiencia previa como abogados principales en un caso de pena de muerte y que no investigaron ni presentaron adecuadamente pruebas relacionadas con su historia personal, su salud mental y la violencia física y sexual que había sufrido. La Comisión consideró que esa representación no alcanzó los estándares reforzados que, a su juicio, deben aplicarse en un proceso en el que está en juego la vida de una persona. La cuestión es especialmente relevante porque la información que actualmente presenta la defensa no intenta negar el asesinato por el que Pike fue condenada. Busca demostrar que el jurado debía haber conocido mucho más sobre quién era la acusada y sobre las circunstancias de su desarrollo antes de decidir entre la muerte y otra pena. Sus abogados han documentado antecedentes de abuso sexual y violencia durante su infancia y problemas de salud mental diagnosticados posteriormente. También han argumentado que la edad de Pike —18 años al momento del crimen— debe ser considerada dentro del contexto de su desarrollo y de sus antecedentes traumáticos. El hecho de tener 18 años no la excluía legalmente de la pena capital. La prohibición constitucional estadounidense de ejecutar a menores de edad se aplica a quienes tenían menos de 18 años al cometer el delito. Pero la frontera entre los 17 y los 18 años es precisamente uno de los puntos que hoy vuelve a aparecer en el debate sobre Pike.

LA MUJER QUE PERMANECIÓ TRES DÉCADAS EN EL CORREDOR DE LA MUERTE Pike ingresó al sistema penitenciario de Tennessee en marzo de 1996. Desde entonces ha permanecido bajo una sentencia de muerte. El Departamento de Corrección de Tennessee la identifica actualmente como la única mujer que se encuentra en el corredor de la muerte del estado. Su permanencia en ese lugar se prolongó durante décadas. Y las condiciones de ese encarcelamiento se convirtieron en otro capítulo del caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que Pike pasó más de dos décadas bajo condiciones de aislamiento, con contacto humano severamente restringido y pocas oportunidades para abandonar su celda. Según la Comisión, esas condiciones tuvieron consecuencias sobre su salud física y mental y existieron diferencias entre el régimen aplicado a Pike y las condiciones correspondientes a hombres condenados a muerte en Tennessee. La Comisión calificó ese prolongado aislamiento como trato cruel, inhumano o degradante. La conclusión de ese organismo internacional no modifica por sí misma la sentencia dictada por los tribunales estadounidenses, pero añade una nueva dimensión al caso justo cuando Tennessee se prepara para ejecutar a Pike.

OTRO CRIMEN DENTRO DE LA PRISIÓN La historia penitenciaria de Pike tampoco estuvo libre de violencia. En 2001 fue condenada por intento de asesinato en primer grado después de un ataque contra otra reclusa, Patricia Jones. El episodio añadió años a su condena y se convirtió en otro elemento de su historial criminal. El Departamento de Corrección de Tennessee registra esa condena dentro de los antecedentes de Pike. Ese hecho también forma parte de la discusión actual sobre su caso. La defensa presenta décadas de evolución personal y cambios en su comportamiento como parte del argumento de clemencia. El Estado, por su parte, mantiene una sentencia dictada después de un juicio en el que un jurado escuchó las pruebas del asesinato y decidió imponer la pena capital. Son dos narrativas que han convivido durante años y que ahora vuelven a enfrentarse.

LA INYECCIÓN LETAL La batalla de Pike no se limita a pedir clemencia. Sus abogados también han cuestionado el método mediante el cual Tennessee pretende ejecutar la sentencia. El estado planea utilizar la inyección letal. Durante una audiencia celebrada en agosto de 2026, un juez designado como special master escuchó argumentos relacionados con la constitucionalidad del protocolo de ejecución aplicado al caso de Pike. Uno de los elementos examinados fue su condición médica conocida como trombocitosis y la posibilidad de que pudiera generar complicaciones durante el procedimiento. La defensa sostuvo que sus características médicas podían hacer que la ejecución mediante inyección letal implicara un riesgo particular. El Estado rechazó esa interpretación y defendió la viabilidad del protocolo. La disputa llevó a una audiencia de varios días. El resultado no consiguió retirar la fecha de ejecución. El expediente de la Corte de Tennessee muestra que el 23 de septiembre fue denegada una solicitud de suspensión de la ejecución. Ese mismo expediente muestra que todavía se habían presentado escritos y documentos relacionados con el caso durante los días anteriores. Así, a cinco días de la fecha prevista, Pike continúa legalmente condenada a muerte.

LA ÚLTIMA PETICIÓN: CLEMENCIA Mientras los tribunales analizaban los últimos recursos, la defensa recurrió también al poder ejecutivo. En septiembre presentó ante el gobernador de Tennessee, Bill Lee, una petición de clemencia de 226 páginas. La solicitud pide que la pena de muerte sea sustituida por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La petición reúne buena parte de los argumentos que han acompañado a Pike durante los últimos años: su edad cuando cometió el crimen, su historia de abuso, sus condiciones de desarrollo, su salud mental, la actuación de sus abogados durante el juicio y las décadas que ha pasado en el corredor de la muerte. La clemencia es distinta de una apelación. No busca necesariamente demostrar que el veredicto fue incorrecto. Busca que una autoridad con facultad para hacerlo decida que, aun manteniendo la condena, la pena de muerte no debe ejecutarse. Hasta el 25 de septiembre, la ejecución continúa oficialmente programada.

EL PRONUNCIAMIENTO INTERNACIONAL QUE LLEGÓ SEIS DÍAS ANTES El momento más reciente de la historia ocurrió el 24 de septiembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe de fondo sobre el caso Pike. La Comisión concluyó que Estados Unidos era responsable de violaciones de derechos relacionados con la vida, la libertad y seguridad personal, la igualdad ante la ley, la salud y el bienestar, el juicio justo y el debido proceso. Uno de los puntos más contundentes del documento se refiere precisamente a la ejecución. La Comisión sostuvo que ejecutar la sentencia después de un procedimiento que, según sus conclusiones, violó los derechos de Pike constituiría una violación grave de sus derechos a la vida y al debido proceso. También recomendó revisar y conmutar la sentencia, retirar a Pike del aislamiento prolongado y mejorar las garantías de representación legal en los casos de pena de muerte. Pero hay una precisión fundamental. El pronunciamiento de la Comisión Interamericana no equivale automáticamente a una orden de un tribunal estadounidense que suspenda la ejecución. Por eso la fecha continúa en el calendario de Tennessee. El reloj corre hacia el 30 de septiembre El Departamento de Corrección de Tennessee ha preparado incluso la cobertura periodística de la ejecución. Los medios autorizados deberán acudir a Riverbend Maximum Security Institution y seguir un protocolo específico para cubrir el procedimiento. El estado estableció las reglas para los periodistas que actuarán como testigos y mantiene el horario de las 10 de la mañana del 30 de septiembre. Mientras tanto, el expediente judicial sigue registrando actividad. El 22 de septiembre fueron presentados nuevos escritos de organizaciones que intervinieron como amicus curiae, entre ellas organizaciones dedicadas a cuestiones relacionadas con violencia sexual, derechos de las mujeres, trata y justicia. La Comisión Interamericana también figura entre quienes han intervenido en el expediente. Dos días después llegó el informe de fondo de la CIDH. Y el 23 de septiembre, una solicitud de suspensión fue rechazada. El caso, por tanto, se encuentra en una carrera contra el calendario. Dos víctimas, dos historias y una sola decisión pendiente La historia de Christa Pike no puede contarse únicamente desde la perspectiva de la mujer que está a punto de ser ejecutada. En el centro de la historia permanece Colleen Slemmer. Slemmer tenía 19 años cuando murió. Su asesinato fue violento y premeditado, según las conclusiones judiciales que han permanecido vigentes desde el juicio. La Corte Suprema de Tennessee revisó el caso y confirmó tanto la condena como la sentencia de muerte. La familia de Slemmer ha vivido durante décadas con la pérdida. En los archivos periodísticos de la época quedó registrada la reacción de su madre, May Martinez, quien asistió al juicio y defendió públicamente la sentencia contra Pike. Para la familia, el crimen no fue una cuestión abstracta de derecho penal: fue la muerte de una hija que tenía apenas 19 años. Treinta años después, la historia sigue planteando preguntas difíciles. ¿Qué peso debe tener la edad de una persona que comete un crimen capital a los 18 años? ¿Cuánto deben influir los antecedentes de abuso y trauma en una condena? ¿Qué ocurre cuando la defensa original no presenta ante el jurado información que décadas después aparece como fundamental? ¿Cuánto tiempo puede permanecer una persona bajo una sentencia de muerte antes de que las condiciones de ese encarcelamiento se conviertan en un problema independiente? Y, finalmente, ¿puede un estado ejecutar una sentencia cuando un organismo internacional de derechos humanos concluye que el proceso que condujo a ella violó derechos fundamentales? No existe una respuesta única aceptada por todas las instituciones involucradas. Los tribunales de Tennessee han mantenido la condena. La defensa pide clemencia. La Comisión Interamericana ha recomendado la conmutación de la pena. Y el Estado mantiene la fecha de ejecución. El 30 de septiembre. Christa Pike tenía 18 años cuando salió aquella noche de enero de 1995 con Colleen Slemmer. Treinta y un años después, tiene 50 y espera en prisión la decisión final sobre su destino. Durante ese tiempo hubo juicios, apelaciones, renuncias y reactivaciones de recursos, nuevas condenas, investigaciones sobre su pasado, controversias sobre las condiciones del corredor de la muerte y, ahora, una batalla de último momento sobre la clemencia y el método de ejecución. El 30 de septiembre de 2026, a las 10 de la mañana, Tennessee tiene previsto cerrar ese capítulo con una inyección letal. Pero, a cinco días de la fecha señalada, el caso todavía no está completamente cerrado.