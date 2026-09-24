Premio al Mérito Deportivo Saltillo 2026: presentan convocatoria y nueva categoría

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    Premio al Mérito Deportivo Saltillo 2026: presentan convocatoria y nueva categoría
    El premio incluirá por primera vez a los promotores deportivos.ESTÍMULO. Los ganadores de cada categoría recibirán 20 mil pesos. FOTO: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Atletas, entrenadores, equipos, deportistas adaptados y promotores deportivos podrán postularse al reconocimiento municipal hasta el 20 de octubre

El deporte de Saltillo tendrá una nueva categoría de reconocimiento este año. El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) y el Gobierno Municipal presentaron la convocatoria del Premio al Mérito Deportivo de Saltillo 2026, que en esta edición incorporará a los promotores deportivos entre los perfiles que podrán recibir el reconocimiento.

Durante la presentación, el director del IMCUFIDE, Edgar Omar Puentes Montes, explicó que la intención es ampliar el alcance del premio para considerar no solamente los resultados obtenidos en competencias, sino también el trabajo que realizan personas que mantienen activas distintas comunidades deportivas de la ciudad.

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A las categorías de atleta, entrenador, equipo y atleta adaptado, que se mantuvieron respecto a la edición anterior, se suma ahora la de promotor deportivo.

Esta nueva distinción estará dirigida a personas que, desde diferentes espacios y actividades, contribuyen al desarrollo del deporte y generan oportunidades de participación, aun cuando su labor no tenga la exposición que suele acompañar a los atletas que representan a Saltillo o México en competencias nacionales e internacionales.

“Hay personas que hacen mucho por el deporte y no tienen el aparador nacional de un atleta élite, pero regeneran el tejido social con sus acciones”, señaló Puentes Montes durante la presentación de la convocatoria.

Cada una de las cinco categorías contempla un estímulo económico de 20 mil pesos para quien resulte ganador, además del reconocimiento correspondiente.

La convocatoria quedó abierta este 24 de septiembre y permanecerá disponible hasta el 20 de octubre de 2026. Las personas interesadas deberán realizar su registro a través de la plataforma oficial del Municipio de Saltillo, donde podrán consultar los requisitos y documentación necesarios para participar.

En el acto también estuvieron Antonio Cepeda, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC); el regidor del Ayuntamiento de Saltillo, Roberto Martínez, y Javier González, subdirector operativo del IMCUFIDE.

La entrega de los reconocimientos se realizará en una fecha que será definida de acuerdo con la agenda del alcalde de Saltillo, quien será el encargado de otorgar los premios a los ganadores de esta edición.

Con la incorporación del promotor deportivo, el premio amplía el número de perfiles que pueden ser considerados para recibir un estímulo por su contribución al deporte local, desde quienes compiten y entrenan hasta quienes trabajan desde otros espacios para mantener y desarrollar actividades deportivas en la comunidad.

El registro permanecerá disponible durante casi un mes, por lo que atletas, entrenadores, equipos, deportistas adaptados y promotores deportivos podrán presentar sus postulaciones dentro del periodo establecido por la convocatoria.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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