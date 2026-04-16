¿Te rechazaron la devolución? Cómo corregir tu Declaración Anual del SAT para recuperar tu saldo a favor
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Te explicamos cómo corregir tu declaración anual 2026 ante el SAT y generar una declaración complementaria paso a paso para recuperar tu saldo a favor
El mes de abril de 2026 es el periodo en que contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones fiscales: la declaración anual, que se hace ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Producto de este trámite puede ser el ansiado saldo a favor, que es cuando la institución te regresa una cantidad de dinero por pagar más impuestos de los debidos, ya sea por retenciones excesivas o por aplicar deducciones personales.
Este saldo a favor es, además, un derecho del contribuyente y puede solicitarse como devolución directa a tu cuenta bancaria o compensarse para futuros pagos. Sin embargo, puede suceder que la devolución de este dinero se vea entorpecida por diversos factores.
PROBLEMAS EN LA DEVOLUCIÓN DE TU SALDO A FAVOR
El SAT indica en su portal que “Cuando exista inconsistencia en los datos presentados en la declaración, puedes modificarla y generar una declaración complementaria”.
Los tipos de irregularidades son errores en los datos bancarios, omisión de ingresos o deducciones improcedentes. Por ello, y para evitar un doble trabajo, VANGUARDIA recomienda revisar los datos que ingreses desde un inicio.
CÓMO CORREGIR TU DECLARACIÓN ANUAL Y RECUPERAR TU SALDO A FAVOR
Estos son los pasos que debes seguir para hacer una declaración complementaria y, en dado caso, recuperar el saldo a favor:
1. Ingresa a la sección ‘Presenta tu declaración anual’ en la página del SAT: sat.gob.mx.
2. Selecciona la opción de declaración complementaria.
3. Elige el motivo del cambio.
4. Adjunta la documentación necesaria según sea el caso.
El SAT reitera que el saldo a favor “puede reembolsarse si se validan los datos actualizados”, de acuerdo con la información institucional.
Es importante que consideres leer cuidadosamente los requisitos y observaciones del sistema, antes de enviar la declaración modificada.