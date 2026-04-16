¿Te rechazaron la devolución? Cómo corregir tu Declaración Anual del SAT para recuperar tu saldo a favor

El mes de abril de 2026 es el periodo en que contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones fiscales: la declaración anual, que se hace ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Producto de este trámite puede ser el ansiado saldo a favor, que es cuando la institución te regresa una cantidad de dinero por pagar más impuestos de los debidos, ya sea por retenciones excesivas o por aplicar deducciones personales.

Este saldo a favor es, además, un derecho del contribuyente y puede solicitarse como devolución directa a tu cuenta bancaria o compensarse para futuros pagos. Sin embargo, puede suceder que la devolución de este dinero se vea entorpecida por diversos factores.