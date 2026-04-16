¿Te rechazaron la devolución? Cómo corregir tu Declaración Anual del SAT para recuperar tu saldo a favor

+ Seguir en Seguir en Google
Vida
/ 16 abril 2026
    ¿Te rechazaron la devolución? Cómo corregir tu Declaración Anual del SAT para recuperar tu saldo a favor
    El mes de abril de 2026 es el periodo en que contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones fiscales. ESPECIAL

Te explicamos cómo corregir tu declaración anual 2026 ante el SAT y generar una declaración complementaria paso a paso para recuperar tu saldo a favor

El mes de abril de 2026 es el periodo en que contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones fiscales: la declaración anual, que se hace ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Producto de este trámite puede ser el ansiado saldo a favor, que es cuando la institución te regresa una cantidad de dinero por pagar más impuestos de los debidos, ya sea por retenciones excesivas o por aplicar deducciones personales.

Este saldo a favor es, además, un derecho del contribuyente y puede solicitarse como devolución directa a tu cuenta bancaria o compensarse para futuros pagos. Sin embargo, puede suceder que la devolución de este dinero se vea entorpecida por diversos factores.

https://vanguardia.com.mx/informacion/cuanto-cobra-un-contador-por-tu-declaracion-anual-del-sat-en-2026-esto-debes-saber-antes-de-contratar-uno-KD20016509

PROBLEMAS EN LA DEVOLUCIÓN DE TU SALDO A FAVOR

El SAT indica en su portal que “Cuando exista inconsistencia en los datos presentados en la declaración, puedes modificarla y generar una declaración complementaria”.

Los tipos de irregularidades son errores en los datos bancarios, omisión de ingresos o deducciones improcedentes. Por ello, y para evitar un doble trabajo, VANGUARDIA recomienda revisar los datos que ingreses desde un inicio.

CÓMO CORREGIR TU DECLARACIÓN ANUAL Y RECUPERAR TU SALDO A FAVOR

Estos son los pasos que debes seguir para hacer una declaración complementaria y, en dado caso, recuperar el saldo a favor:

1. Ingresa a la sección ‘Presenta tu declaración anual’ en la página del SAT: sat.gob.mx.

2. Selecciona la opción de declaración complementaria.

3. Elige el motivo del cambio.

4. Adjunta la documentación necesaria según sea el caso.

El SAT reitera que el saldo a favor “puede reembolsarse si se validan los datos actualizados”, de acuerdo con la información institucional.

https://vanguardia.com.mx/informacion/para-que-sirve-el-rfc-y-en-que-tramites-me-lo-piden-obligatoriamente-HG19972849

Es importante que consideres leer cuidadosamente los requisitos y observaciones del sistema, antes de enviar la declaración modificada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Declaración Anual
trámites

Organizaciones


SAT

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades de salud mantienen la vigilancia epidemiológica ante el aumento de casos de tos ferina a nivel nacional, pese a la baja registrada en Coahuila.

Alerta nacional por repunte de tosferina; en Coahuila, las cifras van a la baja
true

Juan Pablo Penilla y la conexión Coahuila (foto)
Personas afectadas por presunto fraude inmobiliario se manifestaron para exigir avances en el caso.

Víctimas de fraude inmobiliario se manifiestan nuevamente en Torreón; exigen avances en el caso
true

¿Quién para el boom de fraudes inmobiliarios?
La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro evitó el estallamiento de huelga tras la votación sindical.

Se salva Narro nuevamente de huelga; SUTUAAAN vota prórroga
true

El rancho de las mil y una trabas
Canasta básica: por las nubes y más allá

Canasta básica: por las nubes y más allá
Las estéticas clausuradas carecían de permiso para laborar; permanecerán así hasta comprobar su legalidad.

Operaban sin permiso, negocios clausurados por venta de suero vitaminado en Coahuila