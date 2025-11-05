Tecate Pa’l Norte 2026: Esto costarían los boletos del festival más esperado

El Tecate Pa’l Norte se ha convertido en uno de los festivales musicales más importantes de México y América Latina, atrayendo cada año a miles de fanáticos que llegan hasta Monterrey, Nuevo León, para disfrutar de tres días de música, energía y diversión. Su cartel de artistas internacionales, su impecable organización y su ambiente único lo han posicionado como uno de los eventos más esperados del año. TE PUEDE INTERESAR: Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa Aunque aún no se han confirmado los precios oficiales de los boletos para Pa’l Norte 2026, es posible hacer una estimación basada en los costos de años anteriores y en las tendencias de la industria musical. Estas cifras son únicamente referenciales, ya que el festival todavía no ha publicado la información oficial.

¿Cuánto costaron los boletos del Pa’l Norte 2025? Para la edición 2025, los precios variaron según la fase de venta y el tipo de acceso: - Abono general (3 días) fase tempranera: alrededor de $4,370 - General +, Ascendente y VIP: desde $5,465 hasta cerca de $8,750 en fases más avanzadas - Boletos por día: entre $2,854 (zona general) y $7,015 (VIP de un día) Estos precios sirven como referencia base para proyectar el posible costo del festival en su próxima edición. Estimación de precios para Pa’l Norte 2026 Tomando en cuenta el crecimiento constante del evento, la inflación y la alta demanda, los boletos de Pa’l Norte 2026 podrían costar aproximadamente: Abono general (3 días, fase temprana): entre $5,000 y $6,500 Abono General + / Ascendente / VIP: entre $6,500 y $12,000, según beneficios y accesos exclusivos Boletos individuales por día: desde $3,000 en zona general hasta $8,000 o más para experiencias VIP o premium