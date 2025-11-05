Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa

El festival Tecate Pa’l Norte, considerado uno de los eventos musicales más importantes de México, anunció oficialmente el cartel de artistas que integrará su edición 2026. De acuerdo con la información difundida por los organizadores, esta edición estará encabezada por Tyler, The Creator; Guns N’ Roses y The Killers. El evento se llevará a cabo nuevamente en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, recinto que ha sido sede del festival desde ediciones anteriores debido a su capacidad para recibir a miles de asistentes provenientes de distintos estados del país y del extranjero. TE PUEDE INTERESAR: Con impresionante video, Travis Barker, esposo de Kourtney Kardashian, da pistas de estar en el Simifest

¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO EL FESTIVAL TECATE PAL’ NORTE 2026? Según el anuncio, el Pa’l Norte 2026 se celebrará durante tres días consecutivos: el 27, 28 y 29 de marzo. La programación incluirá presentaciones de artistas nacionales e internacionales, así como talento emergente que se suma a la lista de espectáculos programados para esta edición. ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN EN EL TECATE PAL’ NORTE 2026 En la distribución de talentos, se informó que el 27 de marzo encabezan la jornada Tyler, The Creator e Interpol. A ellos se sumarán presentaciones de Deftones, Morat, Jackson Wang, Myke Towers, 31 Minutos, Mau y Ricky, Paola Morphy y GuitarricaDelaFuente. Para el 28 de marzo, el festival tendrá como acto principal a Guns N’ Roses. Además, están confirmadas las participaciones de Fabulosos Cadillacs, Kygo, Grupo Frontera, Turnstile, Simple Flan, Cypress Hill, The Warning, Judeline y El Bogueto. Finalmente, el 29 de marzo, The Killers encabezará la última jornada. Durante ese día también se presentarán Zoé, The Lumineers, Halsey, Omar Courtz, Purple Disco Machine, Panteón Rococó, Aitana, Los Claxons y Rusowsky.