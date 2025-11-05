Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa

    El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey. FOTO: VANGAURDIA

Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers encabezarán el festival Pa’l Norte 2026 en el Parque Fundidora. Conoce todos los artistas que participarán

El festival Tecate Pa’l Norte, considerado uno de los eventos musicales más importantes de México, anunció oficialmente el cartel de artistas que integrará su edición 2026. De acuerdo con la información difundida por los organizadores, esta edición estará encabezada por Tyler, The Creator; Guns N’ Roses y The Killers.

El evento se llevará a cabo nuevamente en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, recinto que ha sido sede del festival desde ediciones anteriores debido a su capacidad para recibir a miles de asistentes provenientes de distintos estados del país y del extranjero.

¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO EL FESTIVAL TECATE PAL’ NORTE 2026?

Según el anuncio, el Pa’l Norte 2026 se celebrará durante tres días consecutivos: el 27, 28 y 29 de marzo. La programación incluirá presentaciones de artistas nacionales e internacionales, así como talento emergente que se suma a la lista de espectáculos programados para esta edición.

ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN EN EL TECATE PAL’ NORTE 2026

En la distribución de talentos, se informó que el 27 de marzo encabezan la jornada Tyler, The Creator e Interpol. A ellos se sumarán presentaciones de Deftones, Morat, Jackson Wang, Myke Towers, 31 Minutos, Mau y Ricky, Paola Morphy y GuitarricaDelaFuente.

Para el 28 de marzo, el festival tendrá como acto principal a Guns N’ Roses. Además, están confirmadas las participaciones de Fabulosos Cadillacs, Kygo, Grupo Frontera, Turnstile, Simple Flan, Cypress Hill, The Warning, Judeline y El Bogueto.

Finalmente, el 29 de marzo, The Killers encabezará la última jornada. Durante ese día también se presentarán Zoé, The Lumineers, Halsey, Omar Courtz, Purple Disco Machine, Panteón Rococó, Aitana, Los Claxons y Rusowsky.

¿DÓNDE COMPRAR LOS BOLETOS DEL TECATE PAL’ NORTE 2026?

Los organizadores detallaron que los boletos pueden adquirirse por medio de Ticketmaster y en puntos de venta autorizados. Se especificó que las entradas sin costo adicional por servicio están disponibles únicamente en las taquillas del Auditorio Banamex, ubicado en Monterrey, Nuevo León.

El festival Pa’l Norte se ha consolidado como uno de los eventos musicales anuales más relevantes en México debido a su diversidad de géneros, la presencia de artistas internacionales de renombre y la amplia afluencia de público. La edición 2026 continúa el modelo de tres días de actividades que se ha implementado en otros años, manteniendo una oferta musical amplia para los asistentes.

