¿Temporada de cucarachas? Consejos útiles para mantener tu hogar limpio y libre de plagas

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Vida
/ 24 marzo 2026
    ¿Temporada de cucarachas? Consejos útiles para mantener tu hogar limpio y libre de plagas
    La temporada de cucarachas se intensifica en primavera, cuando el aumento de temperatura y horas de luz activa a estos insectos VANGUARDIA

Aplastar una cucaracha puede parecer una solución rápida, pero en realidad puede empeorar el problema

La temporada de cucarachas se intensifica en primavera, cuando el aumento de temperatura y horas de luz activa a estos insectos, elevando significativamente el riesgo de infestaciones dentro del hogar... si no se aplican medidas preventivas oportunas.

Estos animales buscan espacios cálidos, húmedos y con restos de alimento, por lo que suelen aparecer en cocinas, baños, desagües y grietas. Su presencia no solo resulta desagradable, sino que también representa un riesgo sanitario, ya que pueden transportar bacterias.

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MEDIDAS CLAVE DE PREVENCIÓN

* Sellar grietas y aberturas en paredes, puertas y ventanas.

* Eliminar cualquier acumulación de agua en interiores y exteriores.

* Mantener alimentos en envases cerrados y limpiar residuos de inmediato.

* Podar plantas y retirar hojas secas para evitar nidos.

* Ordenar y limpiar espacios oscuros o húmedos como sótanos.

* Retirar comida de mascotas después de su consumo.

* Contactar especialistas en caso de detectar infestaciones o termitas.

OTRAS PLAGAS DE TEMPORADA

De acuerdo con el Departamento del Medio Ambiente de San Francisco (SF Environment), durante esta temporada insectos como arañas y mosquitos salen de sus refugios para colonizar nuevos espacios, lo que hace indispensable reforzar las medidas preventivas.

* Mosquitos, debido al agua estancada

* Hormigas, atraídas por restos de comida

* Arañas, que buscan refugio en espacios interiores

Ante este panorama, mantener una estrategia integral de limpieza, sellado y control ambiental es clave para evitar infestaciones y proteger el hogar durante la temporada primaveral.

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ACCIONES QUE SE DEBEN CONSIDERAR ANTE RIESGOS DE OTRAS PLAGAS

El aislamiento físico del hogar es la primera línea de defensa. Según la organización Fantastic Pest Control, es necesario inspeccionar muros, zócalos y ventanas para sellar cualquier abertura, evitando así el ingreso de plagas atraídas por grasa o suciedad acumulada.

El manejo adecuado de residuos también es determinante: sacar la basura con frecuencia y mantener los contenedores bien cerrados reduce los estímulos que atraen a las cucarachas. A esto se suma el uso de productos como vinagre o bicarbonato, que ayudan a eliminar los rastros químicos que estos insectos dejan al desplazarse.

Otro punto crítico es evitar el agua estancada, ya que la humedad favorece la presencia de cucarachas y es el principal foco de reproducción de mosquitos. Expertos en salud ambiental coinciden en que eliminar cualquier acumulación, incluso en macetas o electrodomésticos, es esencial para frenar su proliferación.

Asimismo, el almacenamiento adecuado de alimentos y el control de la comida para mascotas son fundamentales, ya que dejar estos elementos expuestos constituye un “foco directo para multitud de insectos”.

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¿POR QUÉ NO SE DEBEN APLASTAR LAS CUCARACHAS DENTRO DE CASA?

Aplastar una cucaracha puede parecer una solución rápida, pero en realidad puede empeorar el problema. Algunas especies de cucarachas, como la alemana, transportan cápsulas de huevos (ootecas). Si la hembra está cargando una o si ya hay huevos dentro de su cuerpo, al aplastarla podrías liberar estos huevos en la superficie, lo que aumenta el riesgo de que nazcan nuevas cucarachas en ese mismo lugar.

Además, al aplastarlas se dispersan bacterias y patógenos que estos insectos suelen transportar en su cuerpo, ya que viven en ambientes contaminados como drenajes o basura. Esto puede contaminar pisos, superficies de cocina o alimentos cercanos, incrementando riesgos para la salud como infecciones o reacciones alérgicas.

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Asimismo, el olor que liberan al ser aplastadas puede atraer a otras cucarachas, ya que contiene feromonas que funcionan como señales químicas. En lugar de eliminarlas así, es más efectivo usar métodos como trampas, insecticidas específicos o mantener una limpieza estricta para evitar su aparición.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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