¿Tiene algún beneficio el raspado de la lengua?

P: HE ESCUCHADO QUE RASPARSE LA LENGUA ES BUENO PARA LA SALUD ORAL Y PUEDE PREVENIR EL MAL ALIENTO. ¿ES ESO CIERTO? ¿Y POR QUÉ?

Otros estudios, incluido uno que la Dra. Laleman coescribió y publicó en 2017, encontraron que entre 18 pacientes con periodontitis (una forma grave de enfermedad de las encías), el raspado de la lengua no hizo ninguna diferencia en la cantidad de bacterias o en el olor en la boca (aunque los pacientes dijeron que sentían que sus lenguas estaban más limpias).

¿DEBERÍAS PROBARLO?

La Dra. Bertolini dijo que recomendaría el raspado de lengua sólo a pacientes con halitosis, porque son los únicos que realmente lo necesitan. Si tiene antecedentes de enfermedad de las encías, es una buena idea mantener la cantidad de bacterias en la boca lo más baja posible, por lo que raspar la lengua podría, en teoría, ser útil, añadió. Pero si estás sano y no tienes halitosis, no te irá peor si no te raspas la lengua.

Sin embargo, la Dra. Bertolini y la Dra. Dasanayake se raspan la lengua después de cepillarse los dientes, dos veces al día. La Dra. Laleman se raspa la lengua sólo cuando siente que tiene mal aliento, reconoció, pero dijo que la gente debería intentarlo si así lo desea.

No existen riesgos asociados con rasparse la lengua. El único inconveniente potencial: raspar demasiado bruscamente y lastimarse la lengua, dijo la Dra. Bertolini.