¿TikTok te lo recomendó? Las seis preguntas más frecuentes sobre skincare por la Dra. Ana Sofía García

Aunque las nubes pueden filtrar la radiación infrarroja y disminuir la sensación de calor, no protegen contra los daños causados por el sol. Por lo tanto, se recomienda aplicar protector solar cada cuatro horas. Recuerda que usar protector solar en el rostro ayuda a reducir el envejecimiento de la piel, previene la aparición de manchas oscuras y, en el peor de los casos, el cáncer de piel.

Una de las preguntas más comunes que los pacientes suelen hacerle a Ana Sofía es: “¿Es necesario usar protector solar incluso cuando el día está completamente nublado? ”. A menudo pensamos que no necesitamos bloqueador en días nublados o fríos, pero la realidad es que, incluso en esas condiciones, aproximadamente el 80% de la radiación ultravioleta (UV) sigue llegando a la superficie de la Tierra.

¿COMER CHOCOLATE PROVOCA ACNÉ? Hay estudios diversos; unos afirman que una mala alimentación se vincula con la aparición del acné, mientras que otros dicen que no. Lo que se ha observado constantemente es que ciertos alimentos, como el pollo o la leche, tienen más hormonas, por lo que pueden aumentar los niveles de insulina en la sangre y esto puede desencadenar alteraciones hormonales que son la causa de la producción de sebo; sin embargo, no está comprobado al cien por ciento.

¿QUÉ TIPO DE PIEL SOY? Ana Sofía menciona que si no aplicamos productos según nuestro tipo de piel podemos causarle más daño que beneficio. Existen cuatro tipos básicos de piel: normal, seca, grasa y mixta. La piel normal se caracteriza por un equilibrio adecuado, sin ser demasiado grasa ni demasiado seca. Por otro lado, la piel seca es un tipo de piel que produce menos sebo que la normal, lo que resulta en una falta de lípidos necesarios para retener la humedad; esta se siente tirante, áspera y muestra un aspecto opaco. Por otro lado, la piel grasa se caracteriza por una producción aumentada de sebo, lo que da lugar a un brillo excesivo y poros visibles. La piel mixta, como su nombre lo indica, es una combinación de diferentes tipos de piel.

Y, por último, utilizar bloqueador. Después de seguir estos tres pasos, ya tenemos nuestra rutina básica. Sin embargo, podemos agregar vitaminas o medicamentos según lo que nuestra piel necesite. “A mí me encanta agregar vitamina C durante el día y vitamina A por la noche, pero esto depende mucho de tu tipo de piel”, señala Ana Sofía. Siempre en cuanto a las cremas, debes aplicarlas en orden de menor consistencia a más pesado. Esto significa que primero debes usar lo que se sienta más líquido y, al final, lo más espeso.

Con solo tres pasos, tu rutina de cuidado de la piel está completa; es un error común pensar que las rutinas con muchos pasos son mejores para la piel. Ana Sofía recomienda como primer paso un buen dermolimpiador que se adapte a tu tipo de piel y que no sea ni muy suave ni muy agresivo, según lo que estás buscando. El segundo paso es la hidratación. En el mercado existen miles de cremas y lociones hidratantes; el truco está en encontrar la que mejor se adapte a tu tipo de piel.

En cuanto a los productos que están de moda en TikTok, Ana Sofía señala que muchos de ellos contienen buenos ingredientes, y no está mal usarlos. No obstante, es una realidad que la mayoría de estos productos carecen de estudios que respalden su eficacia, y por eso recomienda productos dermocosméticos que venden en farmacias dermatológicas.

El skincare se ha vuelto uno de los temas más populares entre las nuevas generaciones en las redes sociales; sin embargo, Ana Sofía menciona que no se debe dejar llevar por la publicidad. “Cada piel es única, incluso si algún familiar o hermano tiene el mismo tipo de piel. Lo que puede funcionar perfectamente para ellos podría no ser adecuado para ti. Por lo tanto, lo fundamental es encontrar productos o rutinas que te gusten, se adapten a tu tipo de piel y ser constante en su uso”.

¿POR QUÉ DEBERÍA IR A UN MÉDICO ESTÉTICO?

No necesariamente tienes que esperar hasta que surja un problema para acudir. Puedes ir simplemente para recibir asesoramiento sobre lo que es ideal para ti; contar con alguien que te conozca y pueda apoyarte y orientarte durante tu proceso de cuidado de la piel, ya sea en la elección de productos o procedimientos. Muchas veces terminamos gastando más dinero en productos o procedimientos que no son adecuados para nosotros, simplemente porque no consultamos a un experto para obtener recomendaciones.

