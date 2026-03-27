Tu manera de ver la vida afecta tu longevidad

Por Dana G. Smith Nan Niland, de 72 años, trabajó como dentista durante 40 años. “Realmente era mi manera de definirme”, dijo. “Probablemente demasiado”. Cuando se jubiló en 2020, se estableció una rutina de hacer ejercicio, leer, coser y pasar tiempo en la naturaleza. Pero al cabo de un tiempo, empezó a desear un poco más de estructura y propósito. Entonces leyó en un boletín local sobre la organización benéfica Welcome Home, de Newton, Massachusetts. Esta funciona como un banco de artículos para el hogar, recogiendo y redistribuyendo artículos domésticos a familias necesitadas. Hoy, Niland trabaja allí como voluntaria unas 15 horas a la semana. “Necesitaba sentir que hacía algo más que complacerme a mí misma”, dijo. Se ha escrito mucho sobre cómo los comportamientos físicos, como el ejercicio, la dieta y el sueño, contribuyen a una vida larga y sana. Pero las investigaciones sugieren que, a medida que envejeces, una mentalidad positiva —que incluya optimismo y sentido de propósito— también puede beneficiar tu salud y longevidad. SENTIRTE ÚTIL IMPORTA Sentir que te valoran y que tienes algo que aportar a los demás, lo que a menudo se denomina importar, puede ayudarte a adoptar comportamientos positivos para la salud que influyen en la longevidad. “Si sientes que importas, es más probable que mantengas conexiones sociales, que te cuides, que estés presente para los demás, que sigas comprometido con la vida”, dijo Jennifer Wallace, autora de un nuevo libro. Cuando Linda Fried trabajó como geriatra en Johns Hopkins Medicine al principio de su carrera, se dio cuenta de que muchos de sus pacientes “se sentían legítimamente mal”, pero la causa de su enfermedad provenía de “no tener una razón para levantarse por la mañana”.

Fried, ahora profesora de epidemiología y medicina en la Universidad de Columbia, empezó a recomendar a sus pacientes que se ofrecieran como voluntarios en una organización que les interesara. Poco después, puso en marcha su propio programa de voluntariado para estudiar los posibles beneficios en los adultos mayores. Fried descubrió que las personas que trabajaban como voluntarias aumentaban sus niveles de actividad y se sentían físicamente más fuertes tras varios meses de servicio. También mejoraron modestamente sus resultados en pruebas de cognición y obtuvieron puntuaciones más altas en un cuestionario que evaluaba cómo se sentían sobre su legado y el impacto que tenían en su comunidad. El voluntariado no es el único camino hacia sentir que uno importa. Convertirte en habitual en una cafetería, un parque para perros u otro tercer luga también puede ayudarte a sentirte más conectado. “Encontrar entornos en los que sientas que importas te protege contra la soledad y la falta de propósito que pueden aparecer en la jubilación”, dijo Wallace. EL OPTIMISMO TAMBIÉN ES PODEROSO Mantener una actitud positiva ante la vida, y ante el envejecimiento en particular, también parece beneficiar a las personas mayores. Un estudio de 2022 descubrió que las mujeres de más de 50 años que obtenían la puntuación más alta en una medida de optimismo vivían en promedio un 5 por ciento más y tenían más posibilidades de llegar a los 90 años que las que obtenían la puntuación más baja. Y un estudio publicado este mes informó que los adultos de 50 años o más que tenían una actitud positiva hacia la vejez —que decían sentirse tan útiles o tan felices como cuando eran más jóvenes— tenían más probabilidades de mantener o sus resultados en pruebas de capacidad física y cognitiva cuando se les hacía un seguimiento a lo largo de 12 años.

Al igual que ocurre con sentir que importas, sentir optimismo sobre el propio futuro parece afectar la salud de una persona al influir en sus comportamientos, dijo Becca Levy, profesora de salud pública y psicología de la Universidad de Yale, quien dirigió el estudio reciente. Cuando alguien siente que tiene algo que esperar, es más probable que siga los consejos médicos, realice más actividad física y mantenga contactos sociales. Las investigaciones de Levy han demostrado que tener una visión positiva del envejecimiento puede incluso proteger contra el estrés, lo que se traduce en niveles más bajos de cortisol y de marcadores de inflamación. Por supuesto, envejecer no es fácil. Perder a un ser querido, tener que superar una enfermedad o convertirse en cuidador pueden afectar al sentido de la identidad y la perspectiva. Mantenerse optimista en este tipo de situaciones no consiste en negar las partes difíciles de la vida, dijo Deepika Chopra, psicóloga de la salud y autora de The Power of Real Optimism. “Creo que está mucho más relacionado con la resiliencia que con la positividad”, dijo Chopra. Quien es optimista “ve estos contratiempos como algo temporal y que tiene la capacidad de superar”. Para ayudar a engendrar un sentimiento de optimismo, Chopra recomienda ser intencional al buscar algo que esperar cada día. Puede ser un paseo al aire libre, una conversación con un amigo, incluso lo que vas a cenar. “Cuando la gente se imagina repetidamente el futuro como algo limitado o en declive, cosa que hace mucha gente que envejece, el cerebro empieza a reforzar esas expectativas”, dijo Chopra. “Pero si podemos dirigir conscientemente la atención hacia algo incluso pequeño, un pequeño momento futuro positivo cada día”, dijo, se entrena al cerebro para anticipar que aún hay cosas buenas en el horizonte. El abuelo de Chopra, Madan Syal, encarna esta actitud. Él dijo que se siente positivo respecto a envejecer y que disfruta jugando a las cartas con su mujer todos los días. Pero lo que realmente le hace ilusión es cumplir 100 años el próximo mes de julio.

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