Tus hábitos de sueño podrían indicar un tipo específico de depresión

Por: Por: Christina Caron

Los investigadores de un nuevo estudio dicen que las personas con “depresión circadiana” podrían beneficiarse de terapias que ayudan a ajustar el reloj del cuerpo.

Es bien sabido que la depresión clínica está vinculada a las alteraciones en el ritmo circadiano, el reloj interno de 24 horas del cuerpo que controla el ciclo de sueño y vigilia. La reducción de la luz del día en otoño e invierno, por ejemplo, puede desencadenar un tipo de depresión conocida como trastorno afectivo estacional, o TAE.

Pero, según Ian Hickie, profesor de psiquiatría en el Centro de Cerebro y Mente de la Universidad de Sídney, en Australia, el TAE es “solo la punta del iceberg”.

En un estudio publicado esta semana en el British Journal of Psychiatry, Hickie y sus colaboradores han propuesto un nuevo subtipo de depresión clínica llamado “depresión circadiana”, que se estima afecta a cerca de una cuarta parte de las personas que tienen trastornos depresivos mayores. Y no depende de los cambios estacionales.

Los investigadores evaluaron a más de 11.000 australianos que habían sido diagnosticados con depresión y encontraron que más de 2600 de ellos, o alrededor de uno de cada cuatro, cumplían con los criterios para la depresión circadiana.

No es un diagnóstico formal, sino más bien un subtipo sugerido, definido por cumplir tres o más de los siguientes criterios:

* Despertar “muy cansado”

* Despertar tarde

* Identificarse como un ave nocturna

* Dormir hasta mucho más tarde en los “días libres” que en los “días laborables”

* Cambios estacionales en la duración del sueño, la actividad social, el estado de ánimo, el peso, el apetito o el nivel de energía

* Dormir más cuando los sentimientos de depresión están en su peor momento

Hickie y sus colegas encontraron que las personas que cumplían esos criterios informaron que su depresión comenzó a una edad más temprana que las que no los cumplían. Además, tenían más probabilidades de haber aumentado de peso durante los episodios depresivos y de exhibir síntomas más graves como alucinaciones breves y pensamientos suicidas.

Identificar este subtipo es importante, añadió Hickie, porque las personas que lo tienen pueden obtener un mayor beneficio de tratamientos que ayudan a ajustar el reloj del cuerpo que de las terapias convencionales.

Quienes mostraron síntomas de depresión circadiana informaron tener una peor respuesta a los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o ISRS, y a los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, o IRSN. También informaron más efectos secundarios por esos medicamentos.

Algunos de los síntomas asociados con la depresión circadiana son similares a la depresión con características atípicas, que ya se considera un subtipo de depresión. Con la depresión atípic, los pacientes suelen informar que sienten sueño durante el día y hambre incluso después de haber comido. Y, por lo general, no responden bien a los antidepresivos modernos.

En el estudio, hubo cierta superposición entre los participantes que tenían depresión atípica y aquellos a los que se les detectó depresión circadiana. Pero unos 1400 pacientes con depresión atípica no cumplían los criterios para la depresión circadiana, dijeron los investigadores.

La depresión circadiana, según el estudio, también se asoció con señales genéticas que sugerían un mayor riesgo de desarrollar trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o TDAH; depresión mayor; ansiedad; trastorno bipolar; inflamación; y resistencia a la insulina.

Hickie formuló la hipótesis de que las personas del estudio que fueron catalogadas con depresión circadiana podrían beneficiarse de tratamientos que incluyen la melatonina, una hormona que ayuda a regular el reloj interno del cuerpo, y la terapia de luz.

Las personas que no responden a los antidepresivos “rápidamente son catalogadas como resistentes al tratamiento”, dijo Hickie. “Nosotros argumentaríamos que probablemente han estado en el camino equivocado desde el principio”.

Se necesita más investigación para saber si aquellos con depresión circadiana se beneficiarían de dichos tratamientos, pero estudios anteriores han demostrado los beneficios mentales de reiniciar el reloj del cuerpo y mantenerse constantes.

“Las características circadianas, como la dificultad para estar alerta por la mañana o dormir demasiado, apuntan a tratamientos dirigidos al sueño y a la sincronización circadiana”, dijo Michael Terman, quien estuvo entre los primeros investigadores en demostrar que la luz artificial brillante temprano en la mañana tiene un efecto antidepresivo.

“La terapia de luz brillante es un tratamiento establecido para el trastorno afectivo estacional, y la investigación también ha mostrado beneficios en la depresión no estacional y el trastorno bipolar”, dijo Terman, quien actualmente se desempeña como presidente del Centro de Terapéutica Ambiental y no participó en el nuevo estudio.

La depresión circadiana es una afección médica “plausible”, añadió. Pero, dijo, los hallazgos del estudio no establecen un nuevo diagnóstico ni demuestran que la depresión circadiana responderá a tipos específicos de tratamientos.

Una limitación importante del estudio fue que los participantes, que eran predominantemente de ascendencia europea, informaron por sí mismos de sus ciclos de sueño y vigilia, y no estaba claro si lo hacían con precisión. Tampoco estaba claro si los pacientes se encontraban en medio de un episodio depresivo durante el estudio: se sabe que los episodios depresivos causan alteraciones en el sueño.

“Si se trata de un tipo de depresión circadiana, eso debería significar que los problemas circadianos deberían desaparecer cuando desaparece la depresión, y eso, no lo han demostrado”, dijo Nina Kraguljac, psiquiatra en el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio y presidenta del Consejo de Investigación de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, quien no participó en el estudio.

Aun así, dijo, vale la pena intentar comprender mejor en qué medida contribuye el reloj en el cerebro a la depresión.

“Casi todo paciente deprimido o duerme demasiado o no duerme lo suficiente”, añadió. “Así que es importante pensar en los ritmos circadianos como una vía potencial para personalizar los tratamientos en la depresión”.