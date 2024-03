Usa Instagram para personalizar tu boda

No es ningún secreto que las parejas pueden utilizar las redes sociales al momento de planear su boda. Sin embargo, un sitio que sobresale por su utilidad, según los planificadores de boda, es Instagram.

“Solo echa un vistazo, deja volar tu mente y guarda todas las fotos de boda que te parezcan hermosas, incluso si no sabes por qué”, aconsejó Leahy. “Volver a ver juntas las fotos que guardaste te dará una buena señal de la paleta de color que te atrae y el estilo de boda que quieres”.

Envía mensajes a los recién casados y a los proveedores

No tengas miedo de contactar a otros usuarios de Instagram, como novias y novios que acaban de casarse, para pedirles recomendaciones. También puedes contactar a proveedores en Instagram directamente para preguntarles por sus servicios, costos y disponibilidad.

“Me encanta cuando los novios me escriben un mensaje para preguntarme algo o pedirme asesoría para planificar su boda”, afirmó Baker. “Incluso si no están listos para contratarme, me da la oportunidad de compartir mis conocimientos y ayudar de alguna manera”.

Sigue cuentas que te inspiren

Cuando encuentres una cuenta de Instagram que te guste, síguela para que sus siguientes publicaciones aparezcan en tu muro. Las cuentas que sigues “ni siquiera tienen que estar relacionadas con bodas”, comentó Katie O’Malley Maloney, propietaria de Katie O’ Weddings & Events, una planificadora de bodas boutique con sede en Latham, Nueva York. “Pueden ser artistas, diseñadores de interiores o influentes que compartan tu estilo”.

“Si encuentras un proveedor que te guste, da clic en la flecha al lado de la casilla de contacto en su perfil de Instagram y verás a otros proveedores similares que puedes seguir”, comentó Leahy.

Observa los créditos del proveedor en los pies de foto

Los pies de foto pueden darte información útil. “Hay una regla implícita en el mundo de las bodas de que cuando alguien en la industria —planificadores de bodas, fotógrafos, floristas, etcétera— publica la fotografía de una boda en la que fue proveedor, debe dar crédito a los demás proveedores que participaron con etiquetas a sus páginas de redes sociales”, explicó Baker. “Esto les facilita a las parejas contactar por su cuenta al proveedor que les interesa, incluso si no se trata del proveedor que publicó la fotografía”.

Investiga a los proveedores que te gustan antes de contratarlos

Según Leahy, “es fácil comprar seguidores y ‘me gustas’, así como publicar en tu página contenido bonito, pero lo mejor es asegurarte de que la empresa tenga un sitio web sólido, reseñas en línea y experiencia antes de contratarla”.

Andonoplas, el planificador de eventos de Chicago, recomienda a las parejas que también lean reseñas de proveedores en Google, WeddingWire y the Knot.