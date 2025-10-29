¿Vale la pena cambiar el color de tus ojos? El peligro real detrás de la cirugía estética

En los últimos años, las redes sociales han impulsado una nueva tendencia estética: cambiar el color de los ojos por medio de una cirugía. Este procedimiento promete una transformación permanente, pero los especialistas en oftalmología advierten que puede ser extremadamente peligroso y dejar secuelas irreversibles.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Lo quiere, lo paga... lo tiene! ¿Qué se hizo Ninel Conde en los ojos?

¿En qué consiste la cirugía para cambiar el color de los ojos?

Existen dos métodos principales para modificar el color natural del iris:

1. Implante de iris artificial, en el que se introduce una prótesis de silicón de color encima del iris natural.

2. Depigmentación con láser, que destruye la melanina del iris para aclarar el tono de los ojos.

Aunque ambos procedimientos se realizan con fines estéticos, ninguno está aprobado por organismos internacionales de salud, como la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos).