¡Lo quiere, lo paga... lo tiene! ¿Qué se hizo Ninel Conde en los ojos?

Show
/ 29 octubre 2025
    ¡Lo quiere, lo paga... lo tiene! ¿Qué se hizo Ninel Conde en los ojos?
    Cambios. Ninel Conde mostró en redes el resultado de su cirugía ocular, con la que presume ahora una mirada verde olivo que ha causado sensación entre sus seguidores. FOTOS: CUARTOSCURO/TWITTER

La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ mostró en redes sociales el proceso quirúrgico con el que transformó el color de sus ojos, generando debate entre fans y críticos

Una vez más, Ninel Conde volvió a dar de qué hablar por su gusto por los tratamientos estéticos y las cirugías. En esta ocasión, la cantante y actriz se sometió a un procedimiento para cambiar el color de sus ojos a verde olivo, dejando atrás otro de sus rasgos naturales más característicos.

Desde sus redes sociales, la intérprete de ‘Bombón Asesino’ compartió paso a paso el procedimiento que se realizó en una clínica especializada en Nueva York, donde habría pagado aproximadamente 200 mil pesos mexicanos.

“A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma”, escribió la villana de telenovelas a sus más de 6.2 millones de seguidores.

¿QUÉ SE HIZO NINEL CONDE?

La exintegrante del Cuarto Día en ‘La Casa de los Famosos México’ se sometió a una queratopigmentación, un procedimiento quirúrgico que permite modificar de forma permanente el color del iris.

Este método consiste en pigmentar la córnea mediante la aplicación de pigmentos biocompatibles. Aunque originalmente se utiliza con fines terapéuticos (para cubrir defectos corneales o de iris), en los últimos años ha ganado popularidad con fines estéticos.

El procedimiento se realiza con anestesia local en gotas y el pigmento se introduce superficialmente en la córnea. Sin embargo, es irreversible y puede implicar riesgos o complicaciones oculares. Ninel compartió que tardó tiempo en decidirse, pero que está feliz con el resultado, pues ahora presume con orgullo su nueva mirada “ojiverde”.

¿ES PELIGROSO CAMBIARSE EL COLOR DE LOS OJOS?

En los últimos años, el rostro de Ninel ha cambiado considerablemente respecto a su etapa en ‘Rebelde’ (2004), donde interpretó a la querida ‘Alma Rey’.

La queratopigmentación se ha vuelto tendencia entre influencers y celebridades que buscan transformar permanentemente el tono de su iris. El proceso consiste en crear un pequeño “bolsillo” en la córnea, donde se deposita el pigmento que cubrirá el color natural del ojo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡K-drama a la mexicana! Luis Orozco se une al estreno de ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’

Aunque el resultado es impactante, expertos advierten que no está exento de riesgos, como infecciones o pérdida de visión si no se realiza con la debida supervisión médica. (Con información de El Universal.)

Temas


Espectáculos
Viral
Cirugías

Localizaciones


Nueva York

Personajes


Ninel Conde

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
El tijuanense ha sido pieza clave detrás del plato para que los Blue Jays estén a un paso del título.

Blue Jays a un triunfo del título y de convertir a Alejandro Kirk en el primer cátcher mexicano campeón de la MLB
Trailer de “Scream 7”: Sidney Prescott enfrenta nuevamente a Ghostface.

Lanzan tráiler de Scream 7 con una trama reveladora... y un boicot inesperado
Flor Jiménez riega su plantación de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de Muertos, en Xochimilco, a las afueras de la Ciudad de México, el 16 de octubre de 2025.

La flor de cempasúchil cubre México en Día de Muertos, pero el cambio climático la pone en riesgo
Un vuelo de JetBlue que viajaba de Cancún, Quintana Roo, en México a New Jersey, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida

Vuelo de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU; reportan varios heridos
El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual

El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual