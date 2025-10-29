¡Lo quiere, lo paga... lo tiene! ¿Qué se hizo Ninel Conde en los ojos?

Una vez más, Ninel Conde volvió a dar de qué hablar por su gusto por los tratamientos estéticos y las cirugías. En esta ocasión, la cantante y actriz se sometió a un procedimiento para cambiar el color de sus ojos a verde olivo, dejando atrás otro de sus rasgos naturales más característicos. Desde sus redes sociales, la intérprete de ‘Bombón Asesino’ compartió paso a paso el procedimiento que se realizó en una clínica especializada en Nueva York, donde habría pagado aproximadamente 200 mil pesos mexicanos. “A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma”, escribió la villana de telenovelas a sus más de 6.2 millones de seguidores.

¿QUÉ SE HIZO NINEL CONDE? La exintegrante del Cuarto Día en ‘La Casa de los Famosos México’ se sometió a una queratopigmentación, un procedimiento quirúrgico que permite modificar de forma permanente el color del iris. Este método consiste en pigmentar la córnea mediante la aplicación de pigmentos biocompatibles. Aunque originalmente se utiliza con fines terapéuticos (para cubrir defectos corneales o de iris), en los últimos años ha ganado popularidad con fines estéticos. El procedimiento se realiza con anestesia local en gotas y el pigmento se introduce superficialmente en la córnea. Sin embargo, es irreversible y puede implicar riesgos o complicaciones oculares. Ninel compartió que tardó tiempo en decidirse, pero que está feliz con el resultado, pues ahora presume con orgullo su nueva mirada “ojiverde”.

¿ES PELIGROSO CAMBIARSE EL COLOR DE LOS OJOS? En los últimos años, el rostro de Ninel ha cambiado considerablemente respecto a su etapa en ‘Rebelde’ (2004), donde interpretó a la querida ‘Alma Rey’. La queratopigmentación se ha vuelto tendencia entre influencers y celebridades que buscan transformar permanentemente el tono de su iris. El proceso consiste en crear un pequeño “bolsillo” en la córnea, donde se deposita el pigmento que cubrirá el color natural del ojo.