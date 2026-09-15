Vaticinan que la capa de ozono se va a recuperar en 40 años

La capa de ozono que es un escudo que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta, está mostrando signos de que se está recuperando paulatinamente y dos expertos vaticinan en alrededor de cuarenta años será el tiempo “aproximado” para que concluya este proceso de “sanación”, explica la Agencia de Noticias EFE. La Agencia Espacial Europea (ESA), precisa que derivado del uso de productos químicos durante muchos años, la capa de ozono se agotó; sin embargo, gracias a la disminución de “consumo de sustancias” que agotan este escudo natural de nuestro planeta, impulsada por el Protocolo de Montreal que es un tratado internacional cuyo objetivo es proteger dicha capa, se logró que el agujero de ozono se vaya recuperándose lentamente.

“El Protocolo de Montreal ha demostrado que las políticas basadas en la ciencia, la participación universal, el cumplimiento riguroso, la financiación específica y las asociaciones eficaces pueden generar resultados reales y cuantificables” explica la Organización Meteorológica Mundial, que prosigue explicando que “gracias a estos elementos, el tratado no solo ha protegido la capa de ozono, sino que también ha permitido a países e industrias transitar hacia alternativas más seguras y sostenibles, al tiempo que respalda el desarrollo económico”. La protección de la capa de ozono fue acordada acordó en el Convenio de Viena que se realizó en 1985) y después, con el Protocolo de Montreal, en 1987, se establecieron las obligaciones para lograr eliminar las sustancias que destruyen este escudo, los gases clorofluorocarbonados (CFC). Otro paso importante para llevar acabo acciones para favorecer a la recuperación de la capa de ozono ocurrió en 2016, con la firma de la Enmienda de Kigali, en la que los países firmantes acordaron la reducción de forma gradual tanto de la producción como del consumo de gases hidrofluorocarbonos (HFC), que son usados en la refrigeración y para el aire acondicionado. Este año, además de conmemorar el Día Mundial del Ozono, también se celebran diez años de la Enmienda de Kigali, “acordada dentro del Protocolo de Montreal”, y pone en el centro la importancia en “la relación entre la protección del ozono y la salvaguarda del clima”, señala EFE.

Un estudio, realizado por Universidad de Reading en Berkshire, Inglaterra muestra que la disminución del metano detendría el cambio climático, también podría “ralentizar la recuperación de la capa de ozono”. EXPERTOS PRONOSTICAN LA RECUPERACIÓN TOTAL DE LA CAPA DE OZONO EFE cita un informe publicado por la OMM publicado en septiembre de 2025, en el que se asegura quela capa de ozono va “camino de recuperarse”. Aunque la Organización Meteorológica Mundial considera que es un proceso que “aún tardará varios decenios”; científicos de la NASA y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica determinaron que tardará 40 años. Alberto Redondas Marrero, quien es un investigador del Centro Atmosférico de Izaña de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), explicó a EFE que “la capa de ozono se está recuperando y tenemos evidencias claras de que el Protocolo de Montreal está funcionando”. Así también, Marrero acentúa que de acuerdo a los los resultados preliminares del estudio Ozone Assesment que es una evaluación científica de 2026 y que será publicado, “muestran una recuperación clara del ozono en la alta estratosfera entre 2000 y 2024 y prácticamente en todas las latitudes”.

El investigador del Centro Atmosférico de Izaña de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dijo a EFE que los resultados de este estudio se presentaron en un “reciente congreso en Davos celebrando los primeros cien años de la medida de ozono» y subraya que «el balance conjunto es muy significativo”. Para Javier Andaluz Prieto, quien es el responsable de Clima y Energía en Ecologistas en Acción expresó a EFE que el problema “es que destruimos tanto que la capa de ozono todavía no está en lo que denominaríamos como un intervalo normal o previo a la emisión de esos CFC”. Por lo que Prieto concluye que “los CFC son elementos fluorados que en su ciclo químico, cuando alcanzan capas altas de la atmósfera, se van oxidando y transformando en moléculas», elementos que pueden tener «una permanencia en la atmósfera, dependiendo de la composición, de más de cien años”. Con información de la Agencia EFE, Agencia Espacial Europea, Organización Meteorológica Mundial, Universidad de Reading.