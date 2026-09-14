Saltillo se rinde ante el pozole y las enchiladas para una gran ‘Noche Mexicana’: recetas y tips

Saltillo se rinde ante el pozole y las enchiladas para una gran ‘Noche Mexicana’: recetas y tips

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Los lectores de VMÁS eligen los platillos imprescindibles para las Fiestas Patrias. Te compartimos la guía de ingredientes, presupuesto estimado y trucos de cocina para triunfar en la cena previa al Grito

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La gastronomía de México es colorida, llena de sabor y tan variada que resulta imposible encasillarla en una sola receta preestablecida, pues cada familia en cada rincón del país aporta ese ‘extra’ que culmina en una explosión deliciosa. Pese a la infinidad de antojitos mexicanos para celebrar este 15 y 16 de septiembre, los lectores de VMÁS expresaron su preferencia por dos platillos fuertes: el pozole y las enchiladas rojas.

En este artículo no solo te revelaremos la receta tradicional de estos platillos, sino también sus precios estimados en el comercio local y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra cocina, justo a tiempo para quienes se visten de tricolor previo a la conmemoración del aniversario de la Independencia de México.

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POZOLE: DE MAÍZ Y CHILE PARA CONVIVIR EN FAMILIA

El pozole es un platillo clave en cualquier parte de México. Más allá de prepararlo para festividades, se trata de una comida ideal para cualquier ocasión.

Ingredientes para 6 porciones

* 1 kg de maíz pozolero precocido (de $40 a $55 pesos por kg, aprox.).

* 1.5 kg de carne de cerdo (mitad pierna y mitad espinazo para aportar consistencia): costo estimado de $120 a $150 por kg.

* 6 chiles guajillo (desvenados y sin semillas), de aproximadamente $35 pesos por 100 g.

* 2 chiles ancho (desvenados y sin semillas): costo estimado de $35 pesos por 100 g.

* 1 cabeza de ajo entera y 4 dientes sueltos.

* 1 cebolla blanca grande partida por la mitad.

* 1 cucharada de orégano seco.

* Sal gruesa al gusto.

* Para acompañar: lechuga picada, rábanos en rodajas, cebolla picada, orégano seco adicional, tostadas y limones.

Preparación:

1. En una olla grande, cuece el maíz precocido en abundante agua con media cebolla y la cabeza de ajo entera hasta que los granos florezcan o revienten.

2. Agrega la carne de cerdo en trozos medianos junto con el espinazo. Sazona con sal y pimienta, y deja hervir a fuego medio.

3. Hierve los chiles secos durante 8 minutos hasta que se suavicen. Licúalos con media cebolla, 4 dientes de ajo, orégano y un cucharón del caldo de cocción. Cuela la mezcla directamente sobre la olla.

4. Hierve a fuego lento durante 45 minutos adicionales para que la carne quede suave y el líquido concentre todo el sabor. Rectifica la sazón y añade más sal si es necesario.

Tips: Procura no usar solo carne magra. El secreto de un pozole memorable está en cocer el caldo con hueso de espinazo o codillo. El colágeno otorga una textura sedosa al conjunto que la pura carne no logra. También considera frotar el orégano seco entre las palmas de tus manos justo antes de incorporarlo al adobo para activar sus aceites aromáticos.

$!El secreto de un buen caldo pozolero reside en la cocción con hueso para lograr una textura suave y sedosa.
El secreto de un buen caldo pozolero reside en la cocción con hueso para lograr una textura suave y sedosa. MAGNIFIC

ENCHILADAS: HOMENAJE A LA TORTILLA DE MAÍZ

Cada familia tiene su propia forma de cocinar unas deliciosas enchiladas. Aun así, aquí te dejamos una receta que funcionará a la perfección para deleitar el paladar de tus seres queridos.

Ingredientes para 4 porciones

* 12 tortillas de maíz (costo estimado de $24 a $26 pesos).

* 5 chiles guajillo.

* 1 chile ancho.

* 1 diente de ajo.

* ¼ de cebolla blanca.

* 300 g de queso fresco o ranchero desmoronado (de $110 a $140 pesos por kg, aprox.).

* 2 papas cocidas y cortadas en cubos pequeños.

* Aceite vegetal o manteca de cerdo para freír.

* Para servir: lechuga picada y crema.

Procedimiento:

1. Cuece los chiles guajillo y ancho en agua hirviendo por 10 minutos. Licúa con el diente de ajo, la cebolla y una pizca de sal, usando muy poca agua de cocción, ya que la salsa no debe quedar aguada. Cuela la mezcla.

2. Fríe la salsa en un sartén con una cucharadita de manteca o aceite durante 5 minutos a fuego bajo.

3. En un recipiente, mezcla los cubos de papa cocida con la mitad del queso fresco desmoronado.

4. Pasa cada tortilla por la salsa roja tibia, llévala a un sartén caliente con aceite durante 15 a 20 segundos por lado, solo para suavizar y fijar el adobo, sin dejar que se dore de más. Rellena con la mezcla de papa y queso, y enrolla.

5. Sirve con lechuga fresca, más queso espolvoreado y crema al gusto.

Tips: Baña la tortilla en el adobo antes de pasarla por el aceite caliente. Esto sella el color y el sabor directamente en la masa en lugar de solo bañarla al servirse. También considera agregar unas cuantas gotas del vinagre de los chiles en escabeche al licuar la salsa roja, con el fin de aportar un toque de acidez que corte la grasa del aceite y resalte el matiz del chile seco.

$!Las tradicionales enchiladas rojas rellenas de papa y queso, un homenaje a la tortilla de maíz ideal para el 15 de septiembre.
Las tradicionales enchiladas rojas rellenas de papa y queso, un homenaje a la tortilla de maíz ideal para el 15 de septiembre. MAGNIFIC

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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