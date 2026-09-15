¡Toma precauciones! Cierran calles de Saltillo por el Grito y desfile de Independencia

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    ¡Toma precauciones! Cierran calles de Saltillo por el Grito y desfile de Independencia
    La Plaza de Armas de Saltillo será uno de los puntos donde se concentrarán las celebraciones patrias este 15 de septiembre. HÉCTOR GARCÍA

Los cierres comenzaron desde la madrugada de hoy y se extenderán hasta el desfile cívico de mañana miércoles

Con motivo de las celebraciones por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, este martes y miércoles se implementarán cierres viales en distintos puntos del Centro de Saltillo, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La medida contempla modificaciones a la circulación tanto durante la celebración del Grito de Independencia como en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas anticipar sus recorridos y utilizar vías alternas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-alista-para-el-grito-montan-escenario-y-preparan-operativo-de-seguridad-HM23493271

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito y Vialidad de Saltillo, informó que para la ceremonia del Grito se realizaron cierres de manera paulatina a partir de las primeras horas de este martes.

Las vialidades que permanecerán cerradas son:

Ignacio Allende, desde Pérez Treviño hasta Ramos Arizpe.

Juan Aldama, de Acuña a Miguel Hidalgo.

Miguel Hidalgo, de Ramos Arizpe a Juan Aldama.

Morelos, de Victoria a Ramos Arizpe.

Bravo, de Ramos Arizpe a Aldama.

Juárez, de General Cepeda a Bravo.

“Ya estamos listos para el operativo de cierre de calles. En cuanto a la fiesta del Grito, el cierre se llevará a cabo de forma paulatina a partir de las cero horas del martes”, señaló Banda Alemán.

CIERRES POR EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE

Para la mañana del miércoles, las restricciones a la circulación se concentrarán en el bulevar Venustiano Carranza, debido al desfile cívico conmemorativo del aniversario de la Independencia.

La vialidad permanecerá cerrada en ambos sentidos, desde el bulevar Francisco Coss hasta el periférico Luis Echeverría Álvarez.

El operativo comenzará aproximadamente a las 6:00 horas y se mantendrá hasta la conclusión del desfile.

La Subdirección de Tránsito y Vialidad pidió a los conductores considerar los cierres al momento de planear sus traslados y, de ser necesario, utilizar rutas alternas para evitar retrasos.

“Invitamos a la ciudadanía a tomar en cuenta esta información, para que, si es necesario, tomen rutas alternas y lleguen sin complicaciones a su destino”, agregó Zulema Banda.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Grito De Independencia
Desfiles

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Gobierno de Coahuila
ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lo que quieren hacer ver

Lo que quieren hacer ver
true

Morena: Fraude patriota en la cocina del 2027
true

POLITICÓN: ¡Attolini lo advirtió! Las acusaciones que anticiparon la caída de Pepe Ganem y Martha Rodríguez
Las estructuras metálicas quedaron retorcidas sobre las vías tras el accidente ferroviario.

Descarrilan y vuelcan más de 80 vagones del tren en Estación Marte, General Cepeda
La discusión escaló hasta llegar a los golpes frente al establecimiento.

Riñen por un pollo y terminan a golpes en Parras; una mujer resulta lesionada
Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova conquistaron los títulos de recurvo varonil y femenil, respectivamente, en el cierre de la Final.

Final de Tiro con Arco en Saltillo: Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova ganan el recurvo
En esta fotografía, facilitada por la Oficina de Prensa de la Compañía Ferroviaria Ucraniana Ukrzaliznytsia, se observa una locomotora dañada en un ataque con drones rusos en la estación de tren de Yahodyn, cerca de la frontera de Ucrania con Polonia, el domingo 13 de septiembre de 2026.

Un dron ruso impacta contra un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia; Boris Johnson el posible objetivo
OpenAI afirmó que la legislación debería centrarse exclusivamente en los laboratorios de IA más avanzados y no en las empresas emergentes que trabajan con sistemas menos potentes.

OpenAI insta a los legisladores británicos a controlar la tecnología ante la creciente preocupación por la seguridad