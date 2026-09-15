¡Toma precauciones! Cierran calles de Saltillo por el Grito y desfile de Independencia

La medida contempla modificaciones a la circulación tanto durante la celebración del Grito de Independencia como en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas anticipar sus recorridos y utilizar vías alternas.

Con motivo de las celebraciones por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, este martes y miércoles se implementarán cierres viales en distintos puntos del Centro de Saltillo, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito y Vialidad de Saltillo, informó que para la ceremonia del Grito se realizaron cierres de manera paulatina a partir de las primeras horas de este martes.

Las vialidades que permanecerán cerradas son:

Ignacio Allende, desde Pérez Treviño hasta Ramos Arizpe.

Juan Aldama, de Acuña a Miguel Hidalgo.

Miguel Hidalgo, de Ramos Arizpe a Juan Aldama.

Morelos, de Victoria a Ramos Arizpe.

Bravo, de Ramos Arizpe a Aldama.

Juárez, de General Cepeda a Bravo.

“Ya estamos listos para el operativo de cierre de calles. En cuanto a la fiesta del Grito, el cierre se llevará a cabo de forma paulatina a partir de las cero horas del martes”, señaló Banda Alemán.

CIERRES POR EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE

Para la mañana del miércoles, las restricciones a la circulación se concentrarán en el bulevar Venustiano Carranza, debido al desfile cívico conmemorativo del aniversario de la Independencia.

La vialidad permanecerá cerrada en ambos sentidos, desde el bulevar Francisco Coss hasta el periférico Luis Echeverría Álvarez.

El operativo comenzará aproximadamente a las 6:00 horas y se mantendrá hasta la conclusión del desfile.

La Subdirección de Tránsito y Vialidad pidió a los conductores considerar los cierres al momento de planear sus traslados y, de ser necesario, utilizar rutas alternas para evitar retrasos.

“Invitamos a la ciudadanía a tomar en cuenta esta información, para que, si es necesario, tomen rutas alternas y lleguen sin complicaciones a su destino”, agregó Zulema Banda.