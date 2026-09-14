Indagan prácticas monopólicas en el futbol mexicano

”Desde hace varios meses, la Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) ha dado seguimiento cercano a noticias y llamados de aficionados sobre posibles conductas anticompetitivas en el futbol mexicano”, compartió la institución este lunes en un comunicado.

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) inició una investigación por posibles prácticas monopólicas en el futbol mexicano.

”Tras analizar los eventos ocurridos en los últimos meses, la Autoridad Investigadora determinó que cuenta con indicios suficientes para abrir formalmente una investigación de oficio por posibles prácticas monopólicas en el mercado de fútbol profesional en México y el día de hoy publicó el acuerdo de inicio correspondiente” , agregó.

La investigación se habría derivado, entre otras cosas, por la cancelación del ascenso y descenso en el balompié tricolor.

”En particular, la Autoridad Investigadora decidió iniciar esta investigación tras dar seguimiento puntual a hechos y conductas que podrían constituir prácticas monopólicas relativas, es decir, conductas de abuso de poder de mercado que pudieran estar afectando el mercado de futbol en el país”, escribió la CNA.

En caso de encontrarse culpable, la Federación Mexicana de Futbol podría recibir una sanción económica de hasta el 10 por ciento de sus ingresos anuales y verse obligada a erradicar la práctica anticompetitiva.

Fuentes informaron a Grupo Reforma que por el momento (10:35 horas del lunes) la FMF no ha sido notificada oficialmente de esta investigación por la Comisión Nacional Antimonopolio.

La investigación se abrió en el mercado de “Afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México, así como servicios similares o relacionados”.