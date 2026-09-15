Trump critica duramente a sus propios candidatos a la Corte Suprema

Donald Trump arremetió contra sus tres nominados a la Corte Suprema después de que cada uno de ellos votara en contra de la entrada en vigor de las nuevas normas que rigen las papeletas de voto por correo, antes de las elecciones de mitad de período de noviembre.

“Estas no son las personas que entrevisté para formar parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos; son simplemente una sombra de lo que fueron”, escribió Trump sobre los jueces Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh.