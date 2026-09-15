Trump critica duramente a sus propios candidatos a la Corte Suprema

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Trump critica duramente a sus propios candidatos a la Corte Suprema
    Las nuevas normas habrían exigido que cada estado elaborara una lista de ciudadanos con derecho a voto. AP

Solo los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas se pusieron del lado de Trump

Donald Trump arremetió contra sus tres nominados a la Corte Suprema después de que cada uno de ellos votara en contra de la entrada en vigor de las nuevas normas que rigen las papeletas de voto por correo, antes de las elecciones de mitad de período de noviembre.

“Estas no son las personas que entrevisté para formar parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos; son simplemente una sombra de lo que fueron”, escribió Trump sobre los jueces Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reasignan-en-un-dia-a-43-jueces-y-magistrados-dentro-del-pjf-ME23506965

“La izquierda radical presiona y coacciona a este Tribunal Supremo para que tome decisiones que han hecho retroceder a Estados Unidos al menos cien años”.

Solo los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas se pusieron del lado de Trump, quien había pedido al tribunal supremo que suspendiera una decisión de un tribunal inferior que prohibía la orden presidencial de marzo.

Las nuevas normas habrían exigido que cada estado elaborara una lista de ciudadanos con derecho a voto, mientras que las papeletas de voto por correo solo se enviarían a quienes figuraran en la lista aprobada, en sobres seguros con códigos de barras, en un esfuerzo por prevenir el fraude electoral.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Candidatos
Elecciones
Jueces

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
El Grito de la 4T

El Grito de la 4T
NosotrAs: La suerte de fracasar

NosotrAs: La suerte de fracasar
Nuevo León, México.

Aprueba Congreso de NL exhorto para solicitar sustituir el “Pase Turístico” por acuerdos de colaboración
Gildardo Maldonado, alcalde de Jáltipan de Morelos, Veracruz, pide apoyo ciudadano tras la explosión registrada en el municipio por un posible ducto de Pemex

Explosión en Jáltipan, Veracruz, deja muertos y varios heridos graves
Con motivo del festivo de la Independencia de México, del 16 de septiembre, la operación de los bancos en el país experimentan modificaciones temporales en sus sucursales.

¿Los bancos abrirán el 15 y 16 de septiembre? Los días de cierre en México por las fiestas patrias
El objetivo principal de este movimiento era liberar a nuestro territorio del poder español.

¿Miguel Hidalgo no tocó la campana de Dolores?... datos curiosos de la Independencia de México
Sydney Sweeney protagoniza la campaña publicitaria de Novig que generó críticas entre atletas de distintas disciplinas.

Campaña de Sydney Sweeney provoca críticas entre atletas por sexualización de las mujeres
Penta conectó un Mexican Destroyer durante el combate, pero Roman Reigns consiguió evitar la cuenta de tres.

¿Quién ganó entre Penta Zero Miedo y Roman Reigns? Así terminó RAW en México