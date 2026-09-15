Trump critica duramente a sus propios candidatos a la Corte Suprema
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Solo los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas se pusieron del lado de Trump
Donald Trump arremetió contra sus tres nominados a la Corte Suprema después de que cada uno de ellos votara en contra de la entrada en vigor de las nuevas normas que rigen las papeletas de voto por correo, antes de las elecciones de mitad de período de noviembre.
“Estas no son las personas que entrevisté para formar parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos; son simplemente una sombra de lo que fueron”, escribió Trump sobre los jueces Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh.
“La izquierda radical presiona y coacciona a este Tribunal Supremo para que tome decisiones que han hecho retroceder a Estados Unidos al menos cien años”.
Solo los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas se pusieron del lado de Trump, quien había pedido al tribunal supremo que suspendiera una decisión de un tribunal inferior que prohibía la orden presidencial de marzo.
Las nuevas normas habrían exigido que cada estado elaborara una lista de ciudadanos con derecho a voto, mientras que las papeletas de voto por correo solo se enviarían a quienes figuraran en la lista aprobada, en sobres seguros con códigos de barras, en un esfuerzo por prevenir el fraude electoral.