Garantizan transporte nocturno en Ramos Arizpe para la ceremonia del Grito

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    Garantizan transporte nocturno en Ramos Arizpe para la ceremonia del Grito
    Autoridades contemplan cierres viales y rutas alternas ante la asistencia estimada de 25 mil personas. ARCHIVO

Ampliarán servicio de rutas urbanas hasta la 1:30 a.m. y desplegarán operativo vial y de seguridad ante la llegada de cerca de 25 mil asistentes

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe prepara un operativo especial de vialidad, transporte, seguridad y Protección Civil con motivo de la ceremonia del Grito de Independencia en la Plaza Principal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que las actividades patrias comenzarán a las 7:00 de la tarde, mientras que la ceremonia oficial está programada a las 9:00 de la noche, seguida por la presentación de Los Dos Carnales.

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“Queremos que las familias nos acompañen y disfruten esta celebración en orden y con tranquilidad. Será un evento gratuito, preparado para convivir y celebrar juntos nuestras tradiciones”, expresó el edil.

Para facilitar el regreso de los asistentes, las rutas Mirador, Valle Poniente, Analco y Blanca Esthela ampliarán su horario hasta aproximadamente la 1:30 de la mañana, cobrando la tarifa habitual de 15 pesos.

Los operadores informarán a los usuarios sobre los sectores y colonias que cubrirá cada unidad, con el fin de orientar a las familias y agilizar su traslado al finalizar la celebración.

Ante la asistencia estimada de alrededor de 25 mil personas, las autoridades contemplan cierres y modificaciones temporales a la circulación en calles cercanas a la Presidencia Municipal.

La autoridad municipal recomendó anticipar los traslados, utilizar rutas alternas, evitar circular por la zona centro si no se acudirá al evento y respetar las indicaciones del personal de Tránsito.

Por su parte, Protección Civil exhortó a las familias a mantenerse hidratadas, ubicar salidas y puntos de atención, cuidar a menores y adultos mayores, evitar envases de vidrio y reportar cualquier emergencia.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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