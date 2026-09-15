POLITICÓN: Sin resolver los apagones en Saltillo, Roberto Velázquez tramita su salida de la CFE

I. ESTÁ RARO Lo más extraño en el caso de José Ganem Guerrero es que la Fiscalía General de la República, de Ernestina Godoy, no parezca tener ninguna prisa por decirnos cuáles son los delitos por los cuales le abrió expediente y organizó un operativo para detenerle el domingo pasado. La ausencia de información oficial ha dado incluso para que se especule que podría tratarse de un asunto entre particulares, es decir, una disputa de orden civil o mercantil. Pero si esa fuera la naturaleza del procedimiento, entonces el asunto habría sido dirimido ante un juzgado del fuero común y no a través de la FGR. II. ...MUY RARO Lo de Ganem y su esposa está muy claro, pues tiene que ver con su presunta responsabilidad en un delito de orden federal. La mejor pista que existe en este sentido es que los presuntos delitos involucran una empresa de la cual son socios él y su cónyuge. Pero se trata de una empresa que habría hecho negocios con entidades gubernamentales que ejercían recursos públicos de origen federal, de ahí la intervención de la FGR... y lo extraño de que dicha instancia guarde silencio en torno al caso.

III. RELEVO LISTO La vacante que dejó Leticia Rodarte en la Dirección de Cultura de Saltillo ya tiene nombre. Podemos adelantar que Claudia Mabel Garza Blackaller será quien asumirá el cargo, una vez desahogados los trámites del caso. No llega a improvisar, pues ya trabajaba en el área y dirigió el Instituto Municipal de Cultura entre 2015 y 2017. Es licenciada en Letras Hispánicas, maestra en Literatura, dramaturga, directora escénica y gestora cultural; también fue subdirectora estatal de Cultura y actualmente coordina el programa municipal de cultura en centros comunitarios. La decisión privilegia experiencia y continuidad. Esta vez, el relevo no necesitará ensayo. IV. FECHA ENORME Mabel Garza llegará con una fecha enorme en la agenda: el aniversario 450 de Saltillo, el próximo año. El gobierno de Javier Díaz necesitará algo más que conciertos, placas y la fotografía frente al pastel; requiere un programa capaz de contar la ciudad y dejar obra cultural. La futura directora conoce el terreno, pues suma cuarenta montajes y presencia en festivales nacionales e internacionales. La apuesta parece correcta: experiencia y continuidad, sin curva de aprendizaje.

V. NIVEL DE INCOMPETENCIA Los apagones que afectaron el bombeo de agua en Saltillo tendrían otra secuela: Roberto Velázquez Ceja dejó de ser superintendente de la CFE, y Eduardo González, jefe de Operaciones, estaría atendiendo la oficina. Nos dicen que Velázquez inició su jubilación tras la presión que le generó una gestión caracterizada por las fallas. El principio de Peter explica que, en una jerarquía, las personas ascienden hasta llegar al cargo que rebasa su capacidad. Velázquez parece haber encontrado el suyo. Cuando la crisis exigía corregir, informar y dar la cara, habría preferido tramitar su salida. No resolvió los apagones; resolvió dejar de ser responsable. Qué eficacia tan tardía. VI. SALIDA DE EMERGENCIA Nos dicen que Roberto Velázquez ha comentado: “Todos creen que me estoy escondiendo, pero no es así; sólo ya no soy el superintendente”. No es una defensa; es cinismo. Era el responsable mientras las fallas se acumulaban y Saltillo padecía apagones y falta de agua; dejar el puesto no borra su gestión, le evita explicarla. La CFE de Emilia Esther Calleja Alor debe informar quién quedó a cargo, pero sobre todo cuándo se corregirá por completo el suministro.

VII. NAUFRAGIO A LA VISTA Han pasado casi tres semanas desde que los integrantes del Consejo General del IEC concluyeron el proceso de entrevistas a quienes cumplieron con el perfil para aspirar a la titularidad de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión y todo indica que el proceso se perfila para que se declare desierta la convocatoria. El puesto, como se ha informado, es el más volátil del órgano electoral y se caracteriza, según quienes han pasado por ahí, por la violencia y el maltrato que les impone, sobre todo, la consejera Leticia Bravo Ostos, presidenta de la comisión del ramo. Los enterados dicen que el último intento para salvar el proceso tendrá lugar hoy. VIII. PESIMISMO Como cada martes, los consejeros se reunirán en lo que se denomina “mesa de consejerías”, una sesión privada en la que discuten los asuntos que están en la agenda y los “planchan” antes de llevarlos a la discusión pública en la mesa del Consejo General. Hasta ayer, según se supo, no había consenso en torno a ninguno de los 84 aspirantes que fueron entrevistados para el cargo... y no parece que tal consenso vaya a surgir.