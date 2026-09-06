Vino, música y sabor de Coahuila: Así se vivió la onceava Vendimia de Don Leo en Parras

Vino, música y sabor de Coahuila: Así se vivió la onceava Vendimia de Don Leo en Parras

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Jessica Villarreal
por Jessica Villarreal

Con la asistencia de invitados nacionales e internacionales, el evento ofreció catas guiadas, un menú de cuatro tiempos, show ecuestre y la tradicional pisada de uva para festejar la cosecha

Vida
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La vendimia es la recolección y cosecha de la uva madura que se utiliza principalmente para la elaboración de vinos y licores.

Aunque cada edición de Don Leo tiene sus variaciones, David Mendel, director general, comentó para VMÁS que el clima, la naturaleza y la calidad de la fruta hacen que la experiencia sea distinta en cada ocasión, destacando que esta entrega ha sido excelente.

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$!El recorrido por la bodega estuvo amenizado por música de arpa en vivo y degustación de chocolates con charcutería.
El recorrido por la bodega estuvo amenizado por música de arpa en vivo y degustación de chocolates con charcutería. ALEX FLORES

Este sábado 5 de septiembre se llevó a cabo la 11.ª vendimia de este viñedo. A partir de las 11:00 horas, los asistentes comenzaron a llegar desde distintos puntos, tanto nacionales como internacionales, en carritos especiales del lugar o en carretas, siendo recibidos por la familia Mendel.

“He venido 11 veces”, expresó María Cristina Garza de Inclán.

LA BIENVENIDA

Para iniciar la experiencia, se otorgaron copas de Don Leo Sauvignon Blanc de la casa, el cual fue uno de los más solicitados por los presentes.

La jornada comenzó con un recorrido por las bodegas, amenizado con música de arpa en vivo bajo un techo iluminado que simulaba un cielo estrellado.

$!Los invitados disfrutaron de una copa de Don Leo Sauvignon Blanc al inicio de la jornada.
Los invitados disfrutaron de una copa de Don Leo Sauvignon Blanc al inicio de la jornada. ALEX FLORES

En seguida, los asistentes degustaron chocolates en presentaciones con frutos rojos, caramelo salado y avellana, además de una variedad de charcutería en maridaje con etiquetados tintos y blancos.

“Para mí este evento es el más especial y único de la región [...] Me gusta mucho que no paran de modernizarlo, cada vez está más bonito y le agregan áreas”, expresó Adriana Inclán.

ACTIVIDADES CON VINO

Una de las actividades más concurridas de la tarde fue la cata de vinos, cuyos lugares se agotaron en pocos minutos. El objetivo principal fue explicar el proceso de crianza, los tipos de barrica necesarios, el aroma y el desarrollo en copa, a cargo del sommelier y el enólogo.

$!El banquete de cuatro tiempos incluyó platillos de alta cocina maridados con etiquetas representativas de la casa vitivinícola.
El banquete de cuatro tiempos incluyó platillos de alta cocina maridados con etiquetas representativas de la casa vitivinícola. ALEX FLORES

Esta cata tuvo una duración aproximada de 20 minutos y estuvo acompañada por una tabla de charcutería.

Para amenizar el ambiente, la banda Atmósfera, originaria de Monterrey, Nuevo León, interpretó cumbias, baladas y temas en inglés como “Don’t Stop Believin”, de la agrupación estadounidense Journey.

EL MARIDAJE PERFECTO

Tras una breve lluvia, la audiencia se trasladó al área destinada para la comida de cuatro tiempos. Se comenzó con la “Torre de pato en mole de higos” y la “Tártara de atún con quinoa”.

$!Un espectáculo de pirotecnia y música de DJ marcaron el broche de oro de la fiesta de la cosecha en Parras, Coahuila.
Un espectáculo de pirotecnia y música de DJ marcaron el broche de oro de la fiesta de la cosecha en Parras, Coahuila. ALEX FLORES

Posterior a la “Velouté de espárragos” con crotón de parmesano, se sirvió el “Solomillo en demi-glace de cuatro pimientas” y las “Costillas en BBQ”, acompañadas de puré de papa y granos de elote amarillo.

Para concluir, se ofrecieron postres como “Pastel de chocolate y naranja”, “Flan de dulce de leche”, “Dulce de coco” y soft de chocolate.

Estos platillos fueron acompañados en maridaje por las etiquetas Don Leo Sauvignon Blanc, Don Leo Cabernet Sauvignon / Shiraz, Don Leo Zinfandel y el aperitivo dulce Don Leo Stellar.

$!La tradicional pisada de uva y la presentación de los matachines formaron parte de los momentos estelares de la celebración.
La tradicional pisada de uva y la presentación de los matachines formaron parte de los momentos estelares de la celebración. ALEX FLORES

“Es muy importante este tipo de eventos porque ponen a Coahuila en la lupa, en el mapa a nivel nacional [...] Nos sentimos muy orgullosos”, expresó Luly López Naranjo para VMÁS.

ENTRETENIMIENTO CON SANGRE ESPAÑOLA

La tarde continuó con un espectáculo ecuestre a cargo de Las Morerías, criadero con más de 35 años de historia en México formando caballos de sangre española.

El show contó con el acompañamiento de una orquesta que rindió tributo a la banda británica Queen. La primera intervención estuvo a cargo de Lorena Morales, quien demostró dominio, confianza y equilibrio junto a su caballo.

$!El criadero Las Morerías ofreció un espectáculo de caballos de sangre española a ritmo de arreglos orquestales de Queen.
El criadero Las Morerías ofreció un espectáculo de caballos de sangre española a ritmo de arreglos orquestales de Queen. ALEX FLORES

Al finalizar la exhibición, los asistentes presenciaron el baile de los tradicionales matachines en la explanada, así como la emblemática pisada de uva.

EL GRAN FINAL

La velada concluyó entre la música de dos DJ’s y degustaciones de repostería coahuilense. Asimismo, se exhibieron productos artesanales como piezas de piel, cuarzo y plata.

El cierre incluyó un despliegue de pirotecnia para dar por terminada la espera de dos años y celebrar la 11.ª edición del evento.

$!La cata guiada por el sommelier y el enólogo fue una de las actividades más concurridas de la tarde.
La cata guiada por el sommelier y el enólogo fue una de las actividades más concurridas de la tarde. ALEX FLORES

“Los invitamos con los brazos abiertos a que vengan y conozcan, que disfruten y prueben lo que es un vino de la región de Coahuila, de Parras, cien por ciento mexicano”, expresó David Mendel, director general de Viñedos Don Leo, para VMÁS.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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