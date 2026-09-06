El repollo morado: cuando el color también se cocina al fuego

Esta gastrónoma-filósofa del sabor desea compartirles vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. Hay ingredientes que llegan a la cocina sin hacer demasiado ruido, pero que al colocarlos sobre la parrilla son capaces de convertirse en protagonistas. El repollo morado es uno de ellos. De apariencia humilde, compacto y lleno de color, este vegetal ha acompañado la alimentación de distintas culturas durante siglos y hoy encuentra en el fuego una nueva oportunidad para demostrar todo su carácter. ORÍGENES Y ESPECIES El repollo pertenece a la familia de las Brassicaceae, la misma en la que encontramos al brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas y el kale. Sus antepasados silvestres crecieron en zonas cercanas al Mediterráneo y, con el paso del tiempo, fueron seleccionados y cultivados por diferentes pueblos europeos hasta dar origen a las variedades que conocemos actualmente. La col o repollo fue un alimento importante desde tiempos antiguos. Griegos y romanos lo apreciaban tanto por su capacidad de conservación como por su versatilidad en la cocina. Era sencillo de cultivar, podía alimentar a muchas personas y resistía distintas condiciones climáticas. Con los siglos viajó por Europa y posteriormente llegó al continente americano, donde encontró nuevos terrenos, cocinas y maneras de prepararse.

¿QUÉ HACE TAN ESPECIAL AL REPOLLO MORADO? Sin duda, su color. Ese intenso tono púrpura se debe principalmente a pigmentos naturales conocidos como antocianinas, responsables también de las tonalidades rojas, azules y violetas presentes en otros frutos y vegetales. Lo interesante es que estos pigmentos pueden cambiar ligeramente de color dependiendo de la acidez del medio. Un poco de limón o vinagre puede hacer que el repollo adquiera tonos más rojizos y brillantes. ... EN MÉXICO El repollo forma parte de nuestra cocina cotidiana. Lo encontramos finamente cortado acompañando tacos, tostadas y antojitos; en ensaladas, sopas, guisados y preparaciones familiares. El repollo morado, además de aportar textura, se ha convertido en un ingrediente muy atractivo para dar contraste y personalidad a los platillos. Sin embargo, pocas veces pensamos en llevarlo directamente a la parrilla. Y ahí es donde el fuego hace su magia. Al cocinar el repollo morado al grill, sus hojas exteriores comienzan a dorarse y a desarrollar notas ligeramente dulces y ahumadas. El calor suaviza su textura, pero si cuidamos la cocción, el interior conserva parte de ese agradable crujiente que lo caracteriza. No necesitamos complicar demasiado la receta: un buen corte, fuego medio y algunos ingredientes que respeten su personalidad pueden convertirlo en una excelente guarnición o incluso en el centro del plato. La parrilla nos enseña constantemente que no todo tiene que ser carne. Las verduras también tienen memoria, historia y sabor. Cuando las acercamos a las brasas, descubrimos nuevas posibilidades. El repollo, que muchas veces permanece escondido dentro de una ensalada, puede tomar protagonismo y sentarse orgullosamente junto a un rib eye, un pollo, unas costillas o unos tacos. Además, su forma resulta ideal para el grill. Al cortarlo en gajos gruesos, podemos lograr una superficie dorada sin que se deshaga por completo. El secreto está en no tener prisa. El fuego debe trabajar poco a poco, permitiendo que aparezcan las marcas de la parrilla mientras el interior se vuelve más suave. Para esta ocasión, les comparto una receta que me gusta porque combina el dulzor natural que desarrolla el repollo con la acidez, la cremosidad y el toque tostado de algunos ingredientes sencillos.