El repollo morado: cuando el color también se cocina al fuego
La parrilla nos enseña constantemente que no todo tiene que ser carne. Las verduras también tienen memoria, historia y sabor. Cuando las acercamos a las brasas, descubrimos nuevas posibilidades
Esta gastrónoma-filósofa del sabor desea compartirles vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla.
Hay ingredientes que llegan a la cocina sin hacer demasiado ruido, pero que al colocarlos sobre la parrilla son capaces de convertirse en protagonistas. El repollo morado es uno de ellos. De apariencia humilde, compacto y lleno de color, este vegetal ha acompañado la alimentación de distintas culturas durante siglos y hoy encuentra en el fuego una nueva oportunidad para demostrar todo su carácter.
ORÍGENES Y ESPECIES
El repollo pertenece a la familia de las Brassicaceae, la misma en la que encontramos al brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas y el kale. Sus antepasados silvestres crecieron en zonas cercanas al Mediterráneo y, con el paso del tiempo, fueron seleccionados y cultivados por diferentes pueblos europeos hasta dar origen a las variedades que conocemos actualmente.
La col o repollo fue un alimento importante desde tiempos antiguos. Griegos y romanos lo apreciaban tanto por su capacidad de conservación como por su versatilidad en la cocina. Era sencillo de cultivar, podía alimentar a muchas personas y resistía distintas condiciones climáticas. Con los siglos viajó por Europa y posteriormente llegó al continente americano, donde encontró nuevos terrenos, cocinas y maneras de prepararse.
¿QUÉ HACE TAN ESPECIAL AL REPOLLO MORADO?
Sin duda, su color. Ese intenso tono púrpura se debe principalmente a pigmentos naturales conocidos como antocianinas, responsables también de las tonalidades rojas, azules y violetas presentes en otros frutos y vegetales. Lo interesante es que estos pigmentos pueden cambiar ligeramente de color dependiendo de la acidez del medio. Un poco de limón o vinagre puede hacer que el repollo adquiera tonos más rojizos y brillantes.
... EN MÉXICO
El repollo forma parte de nuestra cocina cotidiana. Lo encontramos finamente cortado acompañando tacos, tostadas y antojitos; en ensaladas, sopas, guisados y preparaciones familiares. El repollo morado, además de aportar textura, se ha convertido en un ingrediente muy atractivo para dar contraste y personalidad a los platillos.
Sin embargo, pocas veces pensamos en llevarlo directamente a la parrilla.
Y ahí es donde el fuego hace su magia.
Al cocinar el repollo morado al grill, sus hojas exteriores comienzan a dorarse y a desarrollar notas ligeramente dulces y ahumadas. El calor suaviza su textura, pero si cuidamos la cocción, el interior conserva parte de ese agradable crujiente que lo caracteriza. No necesitamos complicar demasiado la receta: un buen corte, fuego medio y algunos ingredientes que respeten su personalidad pueden convertirlo en una excelente guarnición o incluso en el centro del plato.
La parrilla nos enseña constantemente que no todo tiene que ser carne. Las verduras también tienen memoria, historia y sabor. Cuando las acercamos a las brasas, descubrimos nuevas posibilidades. El repollo, que muchas veces permanece escondido dentro de una ensalada, puede tomar protagonismo y sentarse orgullosamente junto a un rib eye, un pollo, unas costillas o unos tacos.
Además, su forma resulta ideal para el grill. Al cortarlo en gajos gruesos, podemos lograr una superficie dorada sin que se deshaga por completo. El secreto está en no tener prisa. El fuego debe trabajar poco a poco, permitiendo que aparezcan las marcas de la parrilla mientras el interior se vuelve más suave.
Para esta ocasión, les comparto una receta que me gusta porque combina el dulzor natural que desarrolla el repollo con la acidez, la cremosidad y el toque tostado de algunos ingredientes sencillos.
RECETA DE HOY: REPOLLO MORADO AL GRILL CON ADEREZO CREMOSO
Ingredientes (para 6 porciones):
* 1 repollo morado grande
* 3 cucharadas de aceite de oliva
* Sal y pimienta al gusto
* 2 limones
* ½ taza de yogur natural o griego
* 2 cucharadas de mayonesa
* 1 cucharada de miel
* 1 cucharadita de mostaza
* ½ taza de queso de cabra desmoronado
* ¼ de taza de semillas de calabaza tostadas
* Cilantro o perejil fresco al gusto
* Chile quebrado o paprika (opcional)
Preparación:
1. Retira únicamente las hojas exteriores que estén maltratadas y corta el repollo en seis gajos, procurando conservar una parte del tallo para que cada pieza mantenga su forma.
2. Barniza los gajos con aceite de oliva y sazona con sal y pimienta.
3. Lleva a una parrilla a fuego medio. Cocina aproximadamente de 5 a 7 minutos por cada lado, dependiendo de la intensidad del fuego. Busca obtener buenas marcas de grill sin quemar las hojas.
4. Para el aderezo, mezcla el yogur, la mayonesa, la miel, la mostaza y el jugo de un limón. Ajusta la sal y agrega un poco de pimienta.
5. Sirve el repollo recién salido del grill. Baña ligeramente con el aderezo y termina con queso de cabra, semillas de calabaza, hierbas frescas y, si te gusta el picante, un poco de chile quebrado.
El resultado es una combinación llena de contrastes: el vegetal ahumado, la cremosidad del aderezo, la intensidad del queso y el crujiente de las semillas. Porque sí, güerito: una parrilla puede tener grandes cortes, pero también necesita color. Y pocas cosas se ven tan vivas sobre una tabla como un buen repollo morado marcado por el fuego. ¡Porque en la parrilla no existen ingredientes aburridos, solamente brasas que todavía no los han conocido!
Gracias por leer el sabor. Y tú... ¿con todo, güerito?