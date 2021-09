Chino muere tras ingerir una botella de 1.5 litros de Coca-Cola en 10 minutos

Un hombre chino supuestamente murió a causa de una acumulación fatal de gas después de beber una gran cantidad de Coca-Cola en 10 minutos.

El extraño accidente se detalló en la revista “Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology”.

El fiasco efervescente ocurrió después de que el paciente de 22 años se bebiera rápidamente una botella de Coca-Cola de 1,5 litros para mantenerse hidratado durante el clima cálido, informó el Daily Mail.

Seis horas después, comenzó a experimentar hinchazón del estómago y dolor intenso, lo que lo llevó a presentarse en el Hospital Chaoyang en Beijing.

Allí, las pruebas revelaron que el paciente, que no se creía que tuviera ningún problema de salud subyacente, tenía una frecuencia cardíaca elevada, presión arterial baja y respiración rápida.

Los médicos también realizaron una tomografía computarizada, que reveló que el bebedor de refresco tenía niveles aberrantes en la pared intestinal y la vena porta que proporciona sangre al hígado.

Esto, a su vez, habría causado que sufriera una isquemia hepática, también conocida como “hígado de choque”, que es causada por la falta de oxígeno en el órgano, según el informe.

En ese momento, el personal médico intentó salvar al asediado liberando el gas de su sistema digestivo. También le administraron medicamentos para ayudar a proteger su hígado y otras partes del cuerpo de daños mayores, informó el Daily Mail.

A pesar de los esfuerzos de los médicos, la condición del hombre continuó empeorando hasta que falleció 18 horas después del tratamiento.

Sin embargo, algunos expertos médicos creían que era muy improbable que el hombre muriera por una sobredosis de Coca-Cola.

“Las posibilidades de que un refresco regular trague 1,5 litros, o un poco más de tres pintas, de que un refresco regular sea fatal sería muy, muy poco probable, quiero decir, asombrosamente improbable”, dijo a MailOnline el profesor Nathan Davies, bioquímico del University College London.

En cambio, siente que la muerte del hombre podría deberse a una infección bacteriana. Estas bacterias podrían haber formado una bolsa de gas en la pared intestinal, que luego se filtró a otras partes del cuerpo, como la vena porta, según Davies.

El profesor de química agregó que si bien el refresco podría haber contribuido al problema, probablemente no fue el factor predominante en su fallecimiento.

“Es posible, pero no necesariamente tan probable, que beber una gran cantidad de bebida carbonatada pueda haber tenido un efecto exacerbado”, dijo. “Pero sin una afección subyacente, es muy difícil ver qué pudo haber sucedido”.

Davies agregó que se necesitaba más información antes de sacar conclusiones sobre la causa de la muerte del hombre.

De hecho, los expertos coinciden en que los problemas de salud provocados por las bebidas gaseosas son generalmente menores y de largo plazo. No obstante, el Framingham Heart Study de EE. UU.

Descubrió que consumir solo una lata de refresco por día se ha asociado con innumerables problemas que incluyen obesidad, mayor riesgo de diabetes tipo 2 y ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, mala memoria, menor volumen cerebral e incluso demencia.

En junio pasado, los médicos forenses dictaminaron que una mujer de Nueva Zelanda con un hábito de Coca-Cola de 2 galones al día podría haber muerto por complicaciones relacionadas con su consumo excesivo de cafeína.