Vivienda para el Bienestar 2026: fecha límite del prerregistro en Conavi
Conoce plazos, requisitos y quiénes tienen prioridad en el programa.
El programa Vivienda para el Bienestar 2026 abrió su prerregistro en línea como primer paso para que miles de familias puedan aspirar a una casa nueva a bajo costo. La estrategia, impulsada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), busca ampliar el acceso a una vivienda digna para personas que no cuentan con seguridad social ni con créditos hipotecarios tradicionales como Infonavit o Fovissste.
Si estás interesado en participar, es fundamental conocer hasta cuándo estará disponible el prerregistro, qué significa realmente este trámite y cuáles serán los requisitos clave para avanzar al registro oficial.
¿Hasta cuándo estará abierto el prerregistro?
El prerregistro digital está disponible desde el 10 de febrero de 2026 a través del portal oficial habilitado por Conavi. Hasta el momento, la dependencia no ha anunciado una fecha límite pública para cerrar esta etapa.
Aunque el sistema continúa abierto, la recomendación es realizar el trámite lo antes posible. El prerregistro funciona como un primer filtro para medir la demanda en distintas regiones del país y planear los proyectos habitacionales en zonas prioritarias. No se trata aún del registro definitivo ni garantiza la asignación de una vivienda.
¿Qué es el prerregistro y qué no es?
El prerregistro en línea es un trámite gratuito y sin intermediarios. Su objetivo es integrar un padrón preliminar de personas interesadas en el programa. Es importante tener claro que:
- No equivale al registro oficial.
- No asegura la entrega de una vivienda.
- No requiere pagos ni gestores.
La Conavi ha reiterado que no existen intermediarios autorizados. Cualquier persona que solicite dinero o prometa asignaciones inmediatas podría estar incurriendo en fraude. El único canal válido es el portal oficial.
¿Quiénes tienen prioridad en el programa?
Vivienda para el Bienestar 2026 está dirigido principalmente a sectores en situación de vulnerabilidad que enfrentan mayores obstáculos para acceder a una casa propia. Entre los grupos prioritarios se encuentran:
- Mujeres jefas de hogar
- Personas adultas mayores
- Comunidades indígenas
- Comunidades afromexicanas
- Personas sin acceso a financiamiento institucional
El enfoque social del programa busca reducir la brecha histórica en el acceso a vivienda formal, especialmente para quienes han quedado fuera de los esquemas tradicionales de crédito.
Requisitos clave para el registro oficial
Aunque el prerregistro solicita datos básicos, el registro definitivo incluirá criterios más específicos. Entre los requisitos confirmados se encuentran:
- Tener 18 años o más.
- Percibir ingresos no mayores a cinco veces la UMA mensual, equivalente aproximadamente a 17 mil 800 pesos.
- No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex o Issfam.
- No ser propietario de vivienda.
- No haber recibido previamente apoyos federales de vivienda.
- Cumplir con estos lineamientos será indispensable para continuar en el proceso cuando se publique la convocatoria formal.
¿Qué datos solicita el formulario en línea?
El portal del prerregistro pide información básica de identificación y contacto, entre ella:
- CURP actualizada
- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Género
- Correo electrónico
- Número telefónico
Es fundamental capturar los datos correctamente, ya que la autoridad utilizará esta información para contactar a los aspirantes cuando inicie la siguiente etapa del proceso.
Para muchas familias, Vivienda para el Bienestar 2026 representa una alternativa real frente a los créditos hipotecarios tradicionales. Si cumples con los requisitos y buscas acceder a una vivienda a bajo costo, realiza tu prerregistro cuanto antes y mantente atento a los anuncios oficiales de Conavi. Estar informado y actuar a tiempo puede marcar la diferencia en tu camino hacia una casa propia.
