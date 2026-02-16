Vivienda para el Bienestar 2026: fecha límite del prerregistro en Conavi

El programa Vivienda para el Bienestar 2026 abrió su prerregistro en línea como primer paso para que miles de familias puedan aspirar a una casa nueva a bajo costo. La estrategia, impulsada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), busca ampliar el acceso a una vivienda digna para personas que no cuentan con seguridad social ni con créditos hipotecarios tradicionales como Infonavit o Fovissste.

TE PUEDE INTERESAR: CONAVI abre pre-registro: requisitos del Programa Vivienda para el Bienestar 2026 y quiénes participan

Si estás interesado en participar, es fundamental conocer hasta cuándo estará disponible el prerregistro, qué significa realmente este trámite y cuáles serán los requisitos clave para avanzar al registro oficial.

¿Hasta cuándo estará abierto el prerregistro?

El prerregistro digital está disponible desde el 10 de febrero de 2026 a través del portal oficial habilitado por Conavi. Hasta el momento, la dependencia no ha anunciado una fecha límite pública para cerrar esta etapa.

Aunque el sistema continúa abierto, la recomendación es realizar el trámite lo antes posible. El prerregistro funciona como un primer filtro para medir la demanda en distintas regiones del país y planear los proyectos habitacionales en zonas prioritarias. No se trata aún del registro definitivo ni garantiza la asignación de una vivienda.

¿Qué es el prerregistro y qué no es?

El prerregistro en línea es un trámite gratuito y sin intermediarios. Su objetivo es integrar un padrón preliminar de personas interesadas en el programa. Es importante tener claro que:

- No equivale al registro oficial.

- No asegura la entrega de una vivienda.

- No requiere pagos ni gestores.

La Conavi ha reiterado que no existen intermediarios autorizados. Cualquier persona que solicite dinero o prometa asignaciones inmediatas podría estar incurriendo en fraude. El único canal válido es el portal oficial.