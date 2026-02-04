Y a todo esto, ¿qué pasa si no quiero sacar la CURP Biométrica? Aquí te lo decimos

La implementación de la CURP biométrica ha generado dudas, inquietudes y resistencia entre muchas personas. La pregunta es válida y cada vez más común: si el registro es voluntario, ¿qué pasa si decido no sacarla? Aunque el gobierno federal ha insistido en que no se trata de un trámite obligatorio, la realidad administrativa es más compleja y tiene implicaciones prácticas importantes a partir de febrero de 2026. TE PUEDE INTERESAR: Horarios para tramitar la CURP biométrica que debes tomar en cuenta La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado públicamente que la CURP biométrica no será forzosa. Sin embargo, también se ha confirmado que esta nueva versión sustituirá gradualmente a la CURP tradicional como documento principal de identificación, con el objetivo de prevenir la suplantación de identidad y fortalecer los sistemas de verificación en el país.

¿Qué cambia con la CURP biométrica? La CURP biométrica integra datos adicionales como huellas dactilares, reconocimiento facial e incluso escaneo de iris. Esto la convierte en una identificación más robusta, diseñada para ser utilizada como llave de acceso a trámites públicos y privados. En la práctica, las instituciones comenzarán a exigir esta versión actualizada para validar la identidad de las personas en procesos sensibles. ¿Qué pasa si no la obtienes? Aunque no hay multas ni sanciones económicas inmediatas, no tramitar la CURP biométrica sí tiene consecuencias administrativas relevantes: Restricción de trámites Sin la CURP biométrica, se complicará (o directamente se impedirá) la realización de gestiones tanto presenciales como en línea. Entre los trámites afectados se encuentran: - Apertura o actualización de cuentas bancarias - Renovación o expedición de pasaporte - Inscripción y permanencia en programas sociales - Acceso a servicios médicos y de salud pública - Trámites educativos y de seguridad social - Problemas de identificación Al dejar de usarse la CURP tradicional como estándar, no contar con una identificación oficial actualizada dificultará la validación de identidad ante dependencias públicas y privadas. Esto puede generar retrasos, rechazos o solicitudes adicionales de documentación. Riesgo de bloqueo de servicios Diversas instituciones podrían bloquear el acceso a plataformas, expedientes o servicios si el sistema requiere la CURP biométrica y esta no está registrada. No se trata de un castigo formal, sino de una incompatibilidad con los nuevos sistemas digitales. Sin multas, pero con límites Es importante subrayar que, al menos en la etapa inicial, no habrá sanciones económicas directas por no tramitarla. El impacto se dará en forma de limitaciones prácticas que afectan la vida cotidiana.