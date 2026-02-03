Horarios para tramitar la CURP biométrica que debes tomar en cuenta
Conoce horarios, documentos y claves para tramitar la CURP biométrica
La CURP biométrica ya es una realidad y representa un paso relevante hacia la modernización de los trámites de identidad. Este nuevo registro incorpora datos biométricos (como huellas dactilares y rasgos faciales) con el objetivo de reforzar la seguridad, evitar duplicidades y brindar mayor certeza jurídica en los procesos administrativos. Si planeas realizar el trámite, es clave conocer los horarios de atención, los requisitos y algunas recomendaciones prácticas para que tu visita sea rápida y sin contratiempos.
La CURP biométrica es una evolución del registro tradicional. A diferencia de la CURP convencional, este nuevo esquema asocia tu clave única con rasgos físicos intransferibles, lo que dificulta la suplantación de identidad y fortalece la protección de tus datos personales. Su implementación responde a la necesidad de contar con sistemas más confiables para trámites gubernamentales, programas sociales y servicios públicos.
Aunque por ahora el registro se encuentra en una fase de implementación gradual, cada vez más personas buscan realizar el trámite para mantenerse actualizadas y evitar contratiempos futuros.
¿Cuál es el horario de atención de los módulos?
Los módulos habilitados para tramitar la CURP biométrica operan de lunes a viernes, en horarios tanto matutinos como vespertinos. De manera general, la atención se brinda de 08:30 a 14:30 horas. No obstante, algunos módulos pueden extender su jornada hasta las 16:00 horas, dependiendo de la demanda y la ubicación.
Debido a que los horarios pueden variar ligeramente entre módulos, se recomienda verificar previamente el horario específico del centro al que planeas acudir. Además, es aconsejable llegar con anticipación para evitar retrasos, especialmente en temporadas de alta afluencia.
¿Es necesario hacer cita?
Aunque en algunos casos se atiende sin cita, hacer una cita previa es altamente recomendable. Contar con un horario asignado te garantiza un lugar, reduce tiempos de espera y facilita la organización del módulo. La cita también permite que el personal tenga previsto el número de registros diarios, lo que agiliza el proceso para todos los usuarios.
Documentos necesarios para tramitar la CURP biométrica
Para completar el registro de manera correcta, deberás presentar documentación en original y vigente. Los requisitos son:
- Acta de nacimiento vigente
- CURP actual
- Identificación oficial (INE o pasaporte)
- Comprobante de domicilio reciente
- Correo electrónico activo, indispensable para recibir el comprobante.
Es importante revisar que todos los datos coincidan entre documentos, ya que cualquier inconsistencia puede retrasar el trámite.
¿Tiene costo el trámite?
El trámite de la CURP biométrica es completamente gratuito. Una vez concluido el registro, recibirás un comprobante de inscripción en tu correo electrónico, el cual confirma que tus datos biométricos quedaron correctamente integrados al sistema.
La implementación de la CURP biométrica marca un avance significativo en la protección de la identidad de los mexicanos. Al integrar tecnología biométrica, se reducen riesgos de fraude y se fortalecen los procesos administrativos. Realizar el trámite con anticipación te permitirá estar preparado para futuros requerimientos y aprovechar los beneficios de un sistema de identidad más seguro y moderno.