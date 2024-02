¿Ya se te acabaron las ideas para cocinar en Cuaresma? Aquí te traemos 3 sencillas recetas

Sabemos que las opciones de recetas cada vez se van acaban más pronto y más si estamos en un periodo donde las opciones de alimentos son limitadas, como lo es la Cuaresma. Si ya no sabes que cocinar y no quieres comer carne, no te preocupes, traemos para ti tres deliciosas y muy variadas recetas que te van a encantar.

En esta ocasión recurrimos a un recetario bastante peculiar, se trata de las mejores recetas que nos compartió ChatGPT, un gran aliado para ayudarnos en las tareas básicas y que se lució con estas tres recetas que seguramente te van a encantar, no solo por su sabor, sino también, por lo bajo de su costo y lo fácil de su preparación.