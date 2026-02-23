14 elementos de Protección Civil y Bomberos de Torreón se certifican para mejorar la atención a emergencias locales e internacionales

Coahuila
/ 23 febrero 2026
    14 elementos de Protección Civil y Bomberos de Torreón se certifican para mejorar la atención a emergencias locales e internacionales
    Elementos de Protección Civil y Bomberos de Torreón participaron en el curso ID-3000 en coordinación con la Cruz Roja. CORTESÍA

Durante tres días reciben capacitación ante escenarios de alto impacto

TORREÓN, COAH.- Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón concluyeron el fin de semana el curso de Identificación de Desastres y Serie 3000 (ID-3000), una capacitación intensiva de tres días orientada a robustecer la capacidad operativa ante escenarios de alto impacto.

El director de la corporación, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que el entrenamiento se desarrolló en coordinación con la Cruz Roja, con el propósito de preparar a los equipos para intervenir en desastres mayores, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Precisó que en esta edición participaron 14 elementos de Protección Civil y del cuerpo de Bomberos, quienes reforzaron competencias en evaluación de daños, gestión integral de riesgos y coordinación interinstitucional para la respuesta inmediata.

PREPARACIÓN ESTRATÉGICA ANTE EMERGENCIAS MAYORES

“El curso ID-3000 representa una iniciativa clave para fortalecer nuestra preparación y capacidad de reacción ante emergencias complejas”, subrayó el funcionario.

Entre los principales beneficios de esta capacitación destacan la optimización de protocolos de actuación, el fortalecimiento del trabajo en equipo y la mejora en los mecanismos de colaboración entre dependencias. La participación de la Cruz Roja aportó experiencia técnica especializada en atención a desastres, lo que elevó el nivel del adiestramiento.

$!La capacitación incluyó evaluación de daños, gestión de riesgos y coordinación de respuesta ante desastres mayores.
La capacitación incluyó evaluación de daños, gestión de riesgos y coordinación de respuesta ante desastres mayores. CORTESÍA

Juárez Llanas destacó que la profesionalización constante del personal no solo impacta en la seguridad de Torreón, sino que amplía la capacidad de apoyo a otros municipios, estados e incluso en misiones internacionales, donde elementos de la corporación han participado previamente.

Con la conclusión de este curso, la Dirección de Protección Civil y Bomberos consolida un paso estratégico en el fortalecimiento de la resiliencia institucional y la protección de la comunidad ante situaciones críticas.

