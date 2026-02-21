Ausentismo por enfermedades respiratorias alcanza 14% en aulas de educación básica en Saltillo

Aunque en los últimos días se ha registrado una mejora en las temperaturas en Saltillo, el ausentismo en escuelas de educación básica continúa en niveles cercanos al 14 por ciento por aula, debido al aumento de enfermedades respiratorias entre el alumnado.

Docentes consultados señalaron que, en grupos de aproximadamente 30 estudiantes, en la última semana han faltado en promedio de cuatro a cinco alumnos por salón a causa de resfriados, gripe e influenza estacional.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, en la primera semana de febrero se sumaron más de 10 mil casos de enfermedades respiratorias en Coahuila, para alcanzar un acumulado de 38 mil 970 contagios desde el 1 de enero.

En el caso de Saltillo, la Jurisdicción Sanitaria número 8 informó recientemente sobre un incremento en infecciones respiratorias agudas, además de casos de faringitis, conjuntivitis y alergias, padecimientos comunes en esta temporada.

La demanda diaria de atención médica ha aumentado entre 30 y 40 por ciento en los 27 centros de salud, tanto urbanos como rurales, donde se atienden actualmente entre 300 y 350 consultas diarias relacionadas con distintos padecimientos, una proporción considerable vinculada a enfermedades respiratorias.

Ante el repunte, planteles como el Colegio Nicolás Bravo solicitaron a madres y padres de familia enviar a sus hijos con cubrebocas como medida preventiva y evitar contagios entre estudiantes y personal. También pidieron que quienes hayan estado en contacto con personas diagnosticadas con influenza permanezcan en casa.

Docentes señalaron que, desde la pandemia por COVID-19 existe mayor conciencia entre la mayoría de las familias para no enviar a clases a menores con síntomas; sin embargo, reconocen que el inicio de año suele estar acompañado de este tipo de padecimientos.

Ante este escenario, autoridades de salud exhortaron a la población a extremar precauciones, especialmente en el cuidado de menores y adultos mayores, reforzar el abrigo adecuado, la higiene constante de manos y evitar cambios bruscos de temperatura.