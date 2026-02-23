Torreón refuerza seguridad tras disturbios en el país y operativo contra líder del CJNG

Torreón
/ 23 febrero 2026
    23 febrero 2026
    Román Alberto Cepeda informó que se instalaron puntos de revisión y se reforzaron los operativos en los accesos a Torreón. SANDRA GÓMEZ

El municipio anunció la instalación de nuevas cámaras con reconocimiento facial para ampliar la cobertura de vigilancia en circuitos clave y el segundo cuadro de la ciudad

TORREÓN, COAH.– Derivado de los disturbios registrados en diversas ciudades del país, bloqueos y enfrentamientos tras el operativo militar donde fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Torreón reforzó la seguridad en los 19 accesos a la ciudad con fuerzas municipales, estatales y federales.

El alcalde Román Alberto Cepeda informó que se instalaron puntos de revisión en las principales avenidas y carreteras de la región, con el objetivo de detectar cualquier movimiento sospechoso y garantizar la tranquilidad de los habitantes.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Se terminó la era de la impunidad’, dice Ricardo Mejía Berdeja tras operativo de alto impacto

Manifestó que Torreón está tranquilo, pero es importante prevenir y permanecer atentos, dado que la seguridad se construye minuto a minuto, hora a hora y día a día, y ahorita es evidente lo que está sucediendo en diversas ciudades de México, lo que a todos nos pone en alerta.

Lo que se está tratando es de no omitir ninguna de las medidas preventivas que se tengan que tomar, pero sí es importante hacer lo que nos corresponde, que es reforzar la seguridad en las entradas a la ciudad, porque ya vimos lo que está pasando, comentó.

Además, resaltó que se han implementado operativos de vigilancia y patrullaje en zonas vulnerables, con el fin de disuadir cualquier intento de alteración social.

Consideró que es importante que la ciudadanía apoye con cualquier observación que pudiera advertir sobre alguna situación fuera de lo común relacionada con alguna sospecha. La participación ciudadana es importante en estos momentos, ya que reportar actividades inusuales puede ayudar a prevenir posibles riesgos.

“La Policía está alerta con todos los elementos, pero al final del día, entre más observadores tengamos, que es la ciudadanía, nos ayudaría mucho, porque es importante no confiarnos”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Blindan accesos a Torreón tras hechos violentos en el país por caída de ‘El Mencho’

EL MIÉRCOLES ENTREGAN CÁMARAS

El alcalde adelantó que este miércoles entregará un lote de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, con lo que el municipio busca incrementar la cobertura y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes en bulevares, principales circuitos y puntos estratégicos en colonias del norte, sur, oriente y poniente, así como en el segundo cuadro de la ciudad.

Explicó que, de igual forma, el municipio ha reforzado operativos de seguridad en los principales bulevares y colonias donde se han detectado conflictos vecinales.

