4 de cada 10 maestros en Coahuila han sufrido algún tipo de violencia por alumnos o padres: diputada

En Coahuila al menos 4 de cada 10 maestros han sido víctimas de violencia por parte de estudiantes o sus familias, mientras que en la región Laguna durante 2025 se reportaron al menos 15 denuncias falsas contra docentes que fueron utilizadas como mecanismo de presión, hostigamiento o incluso extorsión.

Lo anterior fue denunciado desde la máxima tribuna del estado por la diputada Magaly Hernández, quien señaló que esta situación ha contribuido a que cerca de 20 escuelas de la entidad operen sin director, ya que muchos docentes evitan asumir cargos que los expongan a agresiones o señalamientos sin contar con medidas claras de protección institucional.

Ante este panorama, este martes la legisladora impulsó un llamado a la Secretaría de Educación, el cual fue respaldado por la Diputación Permanente, para que se implementen acciones inmediatas y efectivas orientadas a garantizar el respeto, la seguridad y la dignidad del personal educativo.

Según expuso, la falta de respaldo ha dejado a maestras y maestros en un estado de vulnerabilidad, tanto en el ámbito público como en el privado, donde muchas instituciones carecen de herramientas para defenderlos ante señalamientos o amenazas. Esta desprotección no solo afecta el funcionamiento de las escuelas, sino también la vida personal y profesional de quienes se dedican a la enseñanza.

Añadió que más del 50 por ciento de los docentes que han enfrentado quejas infundadas desarrollan síntomas relacionados con depresión, estrés y ansiedad, además de sufrir afectaciones en su entorno social y familiar.

Por ello, el exhorto también plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y acompañamiento institucional frente a situaciones de violencia, así como asegurar procesos claros y justos cuando se presenten denuncias o conflictos dentro de las comunidades escolares.

Frente a este contexto, la diputada recordó que se ha impulsado la Ley PROTEM, la cual busca fortalecer el respaldo institucional a las y los maestros y dignificar la labor docente, aunque dicha iniciativa permanece sin avances en el Congreso.