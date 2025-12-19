A 16 años, FUUNDEC-M advierte que las desapariciones aumentan y la búsqueda sigue sin rumbo

El colectivo de búsqueda Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M) cumplió 16 años, recordando que desde aquél 19 de diciembre de 2009 cuando denunció públicamente la desaparición de 21 personas en el estado, en lugar de que la situación cambiara, se ha vuelto más compleja.

Esta agrupación recordó que de aquellas 21 personas que se atrevieron a denunciar públicamente sus casos, hoy, de acuerdo con los registros oficiales, en Coahuila hay tres mil 674 personas desaparecidas y no localizadas, mientras que a nivel nacional la cifra asciende a 133 mil 521 casos registrados.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila registra 47 desapariciones en nueve meses; Saltillo lidera la lista

A través de un comunicado, el colectivo expuso que, tras 16 años, en Coahuila apenas se está creando el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas, un instrumento que señalan, debió existir desde los primeros años.

FUUNDEC-M también advirtió que no existe un plan ni una metodología para la búsqueda de personas desaparecidas de larga data tanto en el estado como a nivel nacional, y subrayó que en Coahuila, pese a los cambios de gobierno, las familias siguen sin localizar a sus seres queridos.

“A nivel federal, creíamos que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haría mucho más porque es madre, esposa, hija, pero también le ha faltado voluntad para atender esta grave crisis. El pretexto es que las desapariciones las cometen particulares o que las desapariciones forzadas fueron en otros sexenios, mientras gobernaba la oposición. La realidad es que las desapariciones continúan”, dicen.

FUUNDEC-M indicó que, al contrario de ello, muchos de los funcionarios que estaban en funciones en 2009 continúan laborando y que su actuación no permitió avanzar hacia la identificación de los responsables, por lo que, en realidad no se ha logrado verdad ni justicia.

El comunicado recuerda que los miembros de FUUNDEC-M, continúan los trabajos en zonas denunciadas desde entonces como campos de exterminio, donde se recuperaron restos humanos y evidencias que fueron resguardadas sin procesos de identificación.

‘LA EXIGENCIA ES COLECTIVA’

En materia presupuestal, el colectivo cuestionó las prioridades del proyecto para 2026 en Coahuila, al comparar los montos asignados: 16 millones 342 mil 687 pesos para la Comisión de Búsqueda y 20 millones 108 mil 244 pesos para el Centro de Identificación Humana, frente a 48 millones 574 mil 840 pesos para Comunicación Social.

Además, el comunicado firmado por integrantes de estados como Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México, Baja California, denunció la desaparición reciente de Teresa de Jesús Morales Ontiveros y Herminia Guadalupe Rivera Rendón en Mazatlán, Sinaloa, quienes forman parte del colectivo.

TE PUEDE INTERESAR: Activan búsqueda de joven desaparecido en Saltillo, autoridades piden apoyo

“La historia se vuelve a repetir para ella y existe el terror de que se repita para más familias que ya lo vivimos. ¿Dónde están las medidas de prevención? ¿Dónde están las medidas de no repetición? ¿Dónde está la verdad y la justicia? ¡No más personas desaparecidas!”, dicen.

“Luchamos que la lucha es colectiva, que la exigencia es colectiva, que no puede ser de otra manera. No sabíamos que la lucha era para siempre, pero hemos aprendido a hacerlo y es lo que nos sostiene. Sobre todo y principalmente por el amor a nuestros seres queridos. Por ellos y ellas seguiremos denunciando la administración del dolor y la impunidad que prevalece en las instituciones gubernamentales”, concluyeron.